Sharad Pawar discusses meeting with Amit Shah at Adani's residence during an interview

Maharashtra Assembly Election Sharad Pawar: अदानींच्या घरी झालेल्या अमित शहांसोबतच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं? शरद पवारांनी सांगितली Inside Story... Sharad Pawar Denies Allegations on Political Alliance with BJP During Adani Residence Meeting: पवारांनी अजित पवारांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले, ज्यात सांगण्यात आले होते की २०१९ मध्ये सत्तास्थापनेसाठी शरद पवारांनी अदानींच्या घरी अमित शाहांची भेट घेतली होती. या भेटीत भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्यावर चर्चा झाल्याचा दावा अजित पवारांनी केला होता.