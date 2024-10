Assembly Elections Explained: आदिवासी आमदारांकडे राज्याच्या सत्तेची चावी? भाजप अन् शिंदे गटासाठी व्होट बँक मोठे आव्हान!

Tribal Community's Role and Influence in Maharashtra Politics : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत आदिवासी समाज हा निर्णायक ठरणार आहे. त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी महायुतीला मोठ्या प्रयत्नांची गरज आहे. जर त्यांची मागणी मान्य झाली नाही तर आदिवासी मतदार महाविकास आघाडीच्या बाजूने जाऊ शकतात. आदिवासी मतदारांचा कौल कोणाच्या बाजूने जाईल, यावर राज्याच्या सत्तेचे भवितव्य अवलंबून असेल.

Tribal legislators rallying for their rights ahead of the Maharashtra assembly elections. esakal