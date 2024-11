Maharashtra Assembly Election

What is the Sangli Pattern: लोकसभेत गाजला, विधानसभेतही गाजतोय...! हा 'सांगली पॅटर्न' म्हणजे काय रे भाऊ?

What is Sangli Pattern in Maharashtra Politics: आता विधानसभा निवडणुकांमध्येही सांगली पॅटर्नची चर्चा जोरदार सुरु आहे. सांगली पॅटर्न हा फक्त एका निवडणुकीपुरता मर्यादित नसून, त्याचा परिणाम राज्यभराच्या राजकारणावर पडतो आहे. बंडखोरांनी अपक्ष उमेदवारी घेऊन निवडणुका लढण्याची ही रणनिती अजूनही प्रभावी ठरत आहे.