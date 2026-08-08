Jharkhand Protest Reason : 38 प्रश्न सोडवले, तरी सरकारी नोकरी, झारखंडमधील स्कॅम काय?

झारखंडमध्ये असा काही स्कॅम समोर आलाय... की तो ऐकल्यावर तुमच्या विचार करण्याच्या शक्तीलाही धक्का बसेल!अहो, फक्त पेपरमध्ये घोटाळा झाला असं नाही... तर काही उमेदवारांनी किती प्रश्न सोडवले, किती बरोबर केले, तरीही त्यांचं सिलेक्शन कसं झालं... हा सगळा खेळच आता समोर येतोय... झारखंडमध्ये नेमकं काय सुरू आहे, हे आधी समजून घ्या...काही दिवसांपूर्वी JPSC म्हणजेच Jharkhand Public Service Commission ने परीक्षा घेतली. तब्बल ३६,००० विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते. आता इथून खरी गोष्ट सुरू होते... निकाल लागल्यानंतर काही OMR शीट्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या. त्यात एका उमेदवाराने १०० पैकी फक्त ३८ प्रश्न सोडवले होते. .इतके कमी प्रश्न सोडवून या उमेदवाराचं सिलेक्शन होणं शक्यच नव्हतं. पण जेव्हा त्याचा रोल नंबर सर्च करण्यात आला... तेव्हा धक्कादायक गोष्ट समोर आली. त्याचं सिलेक्शन आधीच झालं होतं! म्हणजे OMR शीट काहीतरी वेगळंच सांगत होती... आणि निकाल काहीतरी वेगळाच... त्यामुळे सगळ्यांना टेन्शल आलं...भाई हे काय सुरू आहे... तर हा आहे पांढऱ्या कपड्यातील राजकारण्यांनी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत केलेला काळा भ्रष्टाचार....झारखंडमधील JPSC म्हणजेच Jharkhand Public Service Commission परीक्षेतील हा घोटाळा राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला धक्कादायक प्रकार होता... आता तो एका ओएमआर शीटमुळे समोर आला...पण आतापर्यंत किची गुणवत्ता नसलेलेल सरकारी खुर्चीवर बसले याचा विचार न केलेला बरा...आता थेट भ्रष्टाचार कसा समोर आला.... तर झारखंडमधी हे प्रकरण १४व्या संयुक्त सिव्हिल सर्व्हिसेस पूर्व परीक्षेच्या निकालानंतर उघडकीस आलं. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या OMR शीट्समुळे विद्यार्थ्यांचा संताप अक्षरशः उफाळून आला. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं सुरू झाली, व्हिडिओ पाहताना लक्ष्यात घ्या की ही माहिती अधिकृत वृत्तसोर्स, CID तपास आणि सार्वजनिक नोंदींवर आधारित आहे.... त्यामुळे विषय सिरीयस आणि सिरीयसली बघा आज झारखंड उद्या महाराष्ट्र असू शकतो....आता नेमकं काय झालं, ते समजून घेऊया...झारखंड पब्लिक सर्व्हिस कमिशनने १४वी संयुक्त सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा म्हणजेच Advertisement No. 01/2026 आयोजित केली होती. पूर्व परीक्षा एप्रिल २०२६ च्या आसपास झाली. या परीक्षेला ३६ हजार विद्यार्थी बसले होते. आणि त्यानंतर निकाल जाहीर झाला जुलै २०२६ च्या सुरुवातीला... म्हणजे साधारण २ ते ६ जुलैदरम्यान. सुमारे १०३ जागांसाठी तब्बल २ हजार २०४ उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरले.पण निकाल लागला... आणि त्याचबरोबर प्रश्नांची मालिकाही सुरू झाली. उमेदवारांचा पहिला मोठा सवाल होता — कॅटेगरीनुसार कट-ऑफ मार्क्स कुठे आहेत? फक्त एवढंच नाही... वैयक्तिक गुण उपलब्ध नव्हते. अधिकृत Answer Key उपलब्ध नव्हती. आणि त्यातच मेरिट लिस्टवर आयोगाच्या घटनात्मक सदस्यांच्या सही नसल्याचेही आरोप झाले... म्हणजे काय तर सरळ पारदर्शक शब्दही लाजेल असं काम यांनी केलं...मग भाऊ... ए नया भारत है... प्रश्न तर विचारल्याच जाणार, आज नाही तर उद्या पण नक्की विचारल्या जाणार... काही दिवसांत सोशल मीडियावर काही उमेदवारांच्या OMR शीट्स... किंवा त्यांच्या कार्बन कॉपी व्हायरल झाल्या.आता इथे जरा लक्ष द्या... एका शीटमध्ये एका उमेदवाराने पेपर-१ मध्ये फक्त सुमारे ३८ प्रश्न सोडवले होते. अपेक्षित कट-ऑफ सुमारे १४४ गुणांच्या आसपास होती. म्हणजे इतके कमी प्रश्न सोडवून पात्र होणं शक्यच नव्हतं. पण तरीही... तो उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी निवडला गेला.आणखी एका प्रकरणात, बॅकलॉग भर्ती परीक्षेशी संबंधित OMR शीट समोर आली. एका उमेदवाराने १०० पैकी फक्त ३२ प्रश्न सोडवले होते. त्यापैकी फक्त १५ उत्तरं बरोबर होती... आणि तब्बल १७ उत्तरं चुकीची होती. तरीही तो पास झाला. आणि मुख्य परीक्षेसाठी पात्रही ठरला!.आता साहजिकच विद्यार्थ्यांचा संताप वाढला. या OMR शीट्सची स्वतंत्र पडताळणी अजून पूर्ण झालेली नसली, तरी त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं सुरू झाली. विद्यार्थी JPSC कार्यालयाबाहेर जमा होऊ लागले. रांचीतील मैदानांवरही मोठ्या संख्येने विद्यार्थी एकत्र येऊ लागले. त्यांची मागणी स्पष्ट होती... परीक्षा रद्द करा. CBI आणि ED मार्फत तपास करा. आणि भरती प्रक्रियेत सुधारणा करा... हेमंत सोरन सरकारने हे मान्य केलं पणविद्यार्थ्यांचे हे आरोप फक्त OMR शीट्सपुरतेच मर्यादित नव्हते. CIDच्या प्राथमिक तपासात आणखी धक्कादायक बाबी समोर आल्या... परीक्षा संपल्यानंतर OMR शीट्समध्ये शारीरिक हस्तक्षेप झाल्याचं तपासात दिसून आलं. काही शीट्स पुन्हा भरल्या गेल्या... तर काही ठिकाणी रंग भरून उत्तरं बदलली गेल्याचं समोर आलं. आणि एवढ्यावरच हा खेळ थांबत नाही.परीक्षा आयोजित करणाऱ्या खासगी एजन्सीच्या Backend Server मध्ये प्रवेश करून गुण वाढवण्यात आल्याचेही आरोप आहेत. आता या सगळ्या घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी कोण आहे? तर नाव समोर येतं... TDPL... परीक्षा घेणार एक खासगी कंपनी... TSR Data Processing Pvt. Ltd... या एजन्सीला JPSCने परीक्षेशी संबंधित अनेक जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या..Jharkhand Paperleak: १३ वर्षांत १२ परीक्षा पास! 'सुपर सॉल्व्हर'ची काळी कमाई; JPSC घोटाळ्याचा मास्टरमाईंड कसा अडकला?.पण इथेही एक मोठा सवाल आहे.... ज्याने प्रश्न पडतो...की दाल मे कुछ काला नाही, बल्की पुरी दाल ही काली हैहीच एजन्सी यापूर्वी Jharkhand Staff Selection Commission ने Blacklist केली होती. तरीही या एजन्सीला टेंडर न काढता थेट काम दिलं गेल्याचं तपासात समोर आलं आहे. आणि आता या प्रकरणातील मुख्य आरोपीचं नाव... अभय तिवारी. उर्फ मनोज कुमार तिवारी.हा तीवारी TDPLचा Marketing Manager होता. आणि त्याच वेळी गोड्डा जिल्ह्यातील Block Supply Officerही होता. आरोप असा आहे की त्याने आपल्या नातेवाईकांना आणि जवळच्या लोकांना पास करण्यासाठी Server आणि OMR Sheetsमध्ये फेरफार केला.एजन्सीचे डायरेक्टर रामवीर सिंह आणि प्रोग्रामर मोहम्मद उस्मान यांच्यासह अनेक जणांना अटक करण्यात आली आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत CIDने १४ ते १९ जणांना अटक केली आहे. यामध्ये उमेदवार, मध्यस्थ आणि एजन्सीचे कर्मचारी यांचा समावेश आहे..पण हा प्रकार फक्त या एका परीक्षेपुरता आहे का? तर नाही इथे सगळा खेळ आणखी मोठा होतो. यापूर्वी Forest Range Officer म्हणजेच FRO परीक्षेत सुमारे ३५० OMR Sheetsमध्ये हस्तक्षेप झाल्याचे आरोप आहेत. तर असिस्टंट कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट म्हणजेच ACF परीक्षेत सुमारे १५० OMR Sheetsमध्ये हस्तक्षेप झाल्याचेही आरोप आहेत.आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट... कर्नाटकमधील एका व्यक्तीने जानेवारी २०२६ मध्ये JPSC अध्यक्षांकडे सुमारे ५०० OMR Sheetsबाबत तक्रार केली होती. म्हणजे तक्रारी आधीपासून होत्या. आणि आता त्याच सगळ्या गोष्टींकडे पुन्हा लक्ष जात आहे. कारण झारखंडमधील भरती परीक्षा अनेक वर्षांपासून वादाच्या भोवऱ्यात राहिल्या आहेत.JPSCने गेल्या दोन दशकांत फारच कमी परीक्षा नियमितपणे घेतल्या आहेत. आणि जवळजवळ प्रत्येक मोठ्या परीक्षेत काही ना काही गोंधळ समोर आला आहे. कधी Paper Leak... कधी OMR गहाळ... कधी गुण वाढवल्याचे आरोप... तर कधी थेट कोर्टकचेरी!२००३ च्या परीक्षेतही OMR गहाळ होणे आणि एकाच केंद्रातून अनेक उमेदवारांची निवड होणे असे प्रकार समोर आले होते. २०२१ च्या परीक्षांमध्ये तर ५७ OMR Sheets गहाळ झाल्या होत्या. आणि त्यापैकी ४९ उमेदवार निवडले गेले होते. नंतर त्यांची निवड रद्द करण्यात आली.आणि JSSCच्या CGL परीक्षेतही Paper Leak झाला होता. CIDच्या तपासात १५० पैकी १३५ प्रश्नांची उत्तरं Leak झाल्याचं आढळलं होतं. त्यापैकी १२० प्रश्न जुळले होते. असे प्रकार वारंवार होत राहिले... आणि यामुळे विद्यार्थ्यांचा विश्वास जवळजवळ पूर्णपणे तुटला आहे.आता सरकारवरही दबाव वाढला. राज्याच्या सरकारने दबावाने CIDला SIT स्थापन करून तपास सुरू करण्यास सांगितले. CIDने सर्व २,२०४ पात्र उमेदवारांकडून OMR Sheetsच्या Carbon Copies मागवल्या. यापैकी सुमारे १,७०० उमेदवारांनी त्या सादर केल्या आहेत. आता या Carbon Copiesची मूळ OMR Sheetsसोबत तुलना केली जाणार आहे. याची Forensic तपासणी होणार आहे.पण तोपर्यंत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्य परीक्षा स्थगित करण्यात आली आहे. JPSCने २०२६च्या अनेक परीक्षा कॅलेंडरही स्थगित केले आहेत. अध्यक्षांनी राजीनामा दिला आहे. तर विरोधकांनी ४० ते ५० लाख रुपयांमध्ये Seat Setting झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत..विद्यार्थ्यांची मागणी मात्र अजूनही तीच आहे... CBI तपास करा. कारण स्थानिक तपासावर त्यांचा विश्वास उरलेला नाही. रांचीमध्ये शेकडो विद्यार्थी दिवसेंदिवस आंदोलन करत आहेत. त्यांचं म्हणणं अगदी स्पष्ट आहे. वर्षानुवर्षे मेहनत करून तयारी करायची... दिवस-रात्र अभ्यास करायचा... आणि शेवटी भ्रष्टाचारामुळे योग्य उमेदवारच बाहेर राहणार असेल, तर न्याय कुठे आहे?यामुळे तरुण पिढीत निराशा वाढत आहे. आणि झारखंडसारख्या राज्यात ही गोष्ट आणखी गंभीर बनते. कारण झारखंडकडे मोठी खनिज संपत्ती आहे. पण त्याच राज्यात गरिबी आणि बेरोजगारीचं प्रमाणही जास्त आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी नोकऱ्यांचे दरवाजेच अशा प्रकारे बंद होत असतील... तर हा फक्त एका परीक्षेचा प्रश्न राहत नाही. हा हजारो तरुणांच्या भवितव्याचा प्रश्न बनतो..Jharkhand Paperleak: सरकार अन् आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये २ तास सकारात्मक चर्चा; 'CBI तपासाच्या' एका अटीवर अडकले घोडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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