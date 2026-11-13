Drought Relief: दुष्काळात शेतकऱ्यांना ५ हजारांची मदत, भूमिहीन मजुरांचे काय? उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला काय दिले निर्देश?

Mumbai: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जाहीर केली असली, तरी शेतात मजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या भूमिहीन कामगारांचे काय, हा प्रश्न आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. दुष्काळामुळे रोजगार आणि उत्पन्न गमावलेल्या भूमिहीन मजूर, सीमांत शेतकरी आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी सरकार कोणत्या योजना राबवत आहे, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या जनहित याचिकेवर १८ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे..५ हजारांची मदत; पण मजुरांचे काय?राज्य सरकारने ऑक्टोबरमध्ये दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत मंजूर केली. ही मदत शेतीचे नुकसान आणि पात्रतेच्या निकषांशी जोडलेली आहे. मात्र, स्वतःच्या नावावर जमीन नसलेल्या शेतमजुरांना या मदतीचा लाभ मिळत नाही, असा दावा स्वाभिमानी मजदूर संघटनेने जनहित याचिकेत केला आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, दुष्काळाचा परिणाम केवळ जमीनधारक शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहत नाही. शेतात काम मिळत नसल्याने रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे उत्पन्नही थांबते. त्यामुळे अशा कामगारांसाठी स्वतंत्र मदतीची गरज आहे..Sonia Gandhi: सोनिया गांधी यांचे बहुचर्चित बेस्ट सेलर पुस्तक.काय आहेत मागण्या?स्वाभिमानी मजदूर संघटनेने भूमिहीन शेतमजूर, सीमांत शेतकरी, स्थलांतरित आणि कृषी कामगारांच्या वतीने ही याचिका दाखल केली आहे. रोजगार उपलब्ध करून देणे, काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता, मोफत अन्नधान्य, अन्नसुरक्षा भत्ता, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. सूक्ष्म वित्त संस्था आणि अनौपचारिक सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जांबाबतही दिलासा देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे..दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी तीन वर्षांचा आराखडा तयार करावा आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे मासिक अहवाल सादर करावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०५ तालुक्यांमध्ये सरकारी यंत्रणांनी आवश्यक मदत दिली नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे..MPSC गट-क भरती; १६,७१७ पदांसाठी आजपासून भरता येणार अर्ज; आधी फॉर्म भरलेल्यांनाही मिळणार नव्या संवर्गांचा पर्याय.स्थलांतरित मजुरांसाठी काय आहेत योजना?स्थलांतरित कामगारांना अन्नधान्य मिळण्यासाठी ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ ही सुविधा उपलब्ध आहे. पात्र शिधापत्रिकाधारकांना स्थलांतर केलेल्या ठिकाणच्या रास्त भाव दुकानातूनही धान्य घेता येते. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर रोजगार आणि बेरोजगार भत्ता द्यावा अशीही या वर्गाची मागणी आहे. त्यावर सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे..१८ नोव्हेंबरला काय होणार?४ नोव्हेंबरला मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दुष्काळग्रस्तांसाठीच्या योजनांची माहिती सादर करण्यास सांगितले. वेळेअभावी याचिकेवर सविस्तर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे १८ नोव्हेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.