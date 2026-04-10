Maritime Law Explained: खलाशांना कोणते संविधान लागू असते? सागरी मार्गांचे नियमन करणारे कायदे कोणते? TAX घेण्याचा नियम काय?

Maritime Tax Rules: जागतिक व्यापाराच्या ८० टक्के वाहतूक आजही विशाल महासागरांमधूनच होते. मात्र, एखाद्या मोठ्या मालवाहू जहाजाने आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात प्रवेश केला, तर त्यावर कोणते नियम लागू होतात? समुद्रात टोल भरावा लागतो का? आणि सागरी कायद्याची यात काय भूमिका आहे? युद्धनौका व पाणबुड्यांसाठी नियम वेगळे आहेत का? कालव्यातून जाणाऱ्या जहाजांवर काय नियम लागतात? अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सध्याच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतुकीतील अलीकडील व्यत्ययांमुळे हे प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत..सागरी कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदा (समुद्राचा कायदा) हे दोन्ही शब्द ऐकायला एकसारखे वाटले तरी त्यांच्यात मूलभूत फरक आहे. सागरी कायदा मुख्यतः खाजगी व्यापार, जहाजांच्या मालकी, वाहतूक आणि व्यावसायिक करारांशी संबंधित असतो. त्याउलट, आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदा देशांमधील संबंध, समुद्रातील सीमा, अधिकारक्षेत्र आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांचे नियमन करतो. जेव्हा एखादे मालवाहू जहाज आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात प्रवेश करते, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याचे नियम लागू होतात. यात जहाजाच्या ध्वज राष्ट्राचे कायदे, आंतरराष्ट्रीय करार आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्र कायद्याच्या अधिनियमित नियमांचा समावेश असतो..समुद्रात कोणताही अधिकृत टोल नाका अस्तित्वात नाही. तरीही, जहाजांना टोलसारखे शुल्क भरावे लागते का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. प्रत्यक्षात, आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात कोणताही सरकारी टोल भरावा लागत नाही; मात्र जहाजांच्या सुरक्षा आणि विम्यावर प्रचंड खर्च करावा लागतो. विशेषतः राजकीय अस्थिरता असलेल्या भागात हा खर्च अनेक पटींनी वाढतो..Iran Ceasefire: इस्रायलकडून बेरूतवर मोठा हवाई हल्ला; ८० जणांचा मृत्यू, १०० लोक जखमी, इराणकडून होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांवर बंदी .टोल नाकाहोर्मुझ सामुद्रधुनी हा जागतिक तेल पुरवठ्याचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. येथे कोणताही अधिकृत टोल नाका नसला तरी सध्याची राजकीय आणि सुरक्षा परिस्थिती इतकी संवेदनशील आहे की, प्रत्येक जहाजाला सुरक्षा व्यवस्था आणि विमा यासाठी भारी रक्कम खर्च करावी लागते. इराण या मार्गाला सामरिक शस्त्र म्हणून वापरते. यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर त्याचा थेट प्रभाव पडतो आणि इराणला महत्त्वाची रणनीतिक शक्ती मिळते..जहाज कालव्यातून गेल्यास नियम वेगळे असतात. कालव्याच्या मालकी असलेल्या देशाचे कायदे आणि शुल्क लागू होतात. युद्धनौका आणि पाणबुड्यांसाठीही स्वतंत्र नियम आहेत. युद्धनौकांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार विशेषाधिकार मिळतात, तर पाणबुड्यांच्या हालचालींवर सुरक्षा आणि गुप्तता संबंधित कठोर नियम लागू होतात..होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतुकीत वारंवार व्यत्ययसध्याच्या इराण-अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतुकीत वारंवार व्यत्यय येत आहेत. यामुळे जागतिक व्यापार आणि तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होत आहे.सागरी मार्गांचे नियम, कर आकारणी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन यामुळे जगभरातील व्यापार सुरळीत चालू राहतो. मात्र, होर्मुझसारख्या संवेदनशील भागात राजकीय तणाव वाढला की, संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला धक्का बसतो. म्हणूनच सागरी कायद्याचे काटेकोर पालन आणि सर्व देशांमधील समन्वय हाच एकमेव उपाय आहे..Iran Strait of Hormuz Toll : इराण भारताच्या जहाजांकडूनही वसूल करणार २० लाख डॉलरचा टोल टॅक्स? सरकारने दिली 'ही' महत्त्वाची माहिती.