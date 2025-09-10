Explained: बदलत्या वातावरणाचा लहान मुलांना कोणते आजार होतात अन् सर्दी- खोकल्यार आयुर्वेदानुसार कोणते घरगुती उपाय केले पाहिजे? वाचा डॉक्टर काय सांगतात

बदलत्या वातावरणामुळे लहान मुलांना सर्दी, खोकला, श्वसन विकार, पोटाचे विकार आणि त्वचेचे विकार होऊ शकतात. आयुर्वेदानुसार, सर्दी-खोकल्यावर वाफ देणे, हळद-मिठाचे गार्गलिंग आणि शितोफलादी चुर्ण वापरणे फायदेशीर ठरते. मुलांना गर्दीच्या ठिकाणी मास्क लावणे आणि बाहेरचे अन्न टाळणे आवश्यक आहे..बदलत्या वातावरणात कोणते आजार होतात?दिवसेंदिवस वातावरणात बदल होतात. सकाळी थंडी. दुपारी थोडा पाऊस.यामुळे याचा शरीरावर परिणाम होतो. आयुर्वेदानुसार लहान मुलांची प्रकृती ही कफप्रधान असते. यामुळे कफातील जास्त विकार दिसतात. श्वसनासंबंधित विकार जास्त आढळून येतात. यामुळे सर्दी, खोकला येणे, सारखे नाक वाहणे, नाक बंद होणे. तसेच कान फुटणे,कान दुखणे. नंतर घशासंबंधित विकार म्हणजे घसा दुखणे, अशी सर्व लक्षणे श्वसनासंबंधित पाहायला मिळतात. .पोटासंबंधित विकारबदलत्या वातावरणामुळे पाणी दूषित होते. तसेच बाहेरचे दूषित अन्न पदार्थ खाल्याने पोटासंबंधित विकार होतात. पोटात आणि आतड्यांमध्ये येणारी सुज आल्यास पोट दुखणे, लूजमोशन होणे,मळमळ होणे, काहीकही मुलांमध्ये बद्धकोष्ठेचा त्रास दिसून येतो.त्वचेसंबंधित विकारलहान मुलांच्या त्वचेवर पुरळ येणे किंवा शित पित्ताचा त्रास होणे यासारख्या समस्या निर्माण होतात..कोणती काळजी घ्यावी?लहान मुलांना गर्दीच्या ठिकाणी जाताना मास्क लावावे.पोटाचे विकार दूर ठेवण्यासाठी बाहेरचे पदार्थ खाणे टाळले पाहिजे.पाणी उकळून थंड. करून पिणे.जेवण बनवतांना स्वच्छता राखली पाहिजे..Foods Causing Heart Disease: हृदयरोग अन् कर्करोग टाळण्यासाठी ‘या’ पदार्थांपासून राहा दूर.आयुर्वेदानुसार सर्दी खोकल्यावर उपाय?सर्दी आणि खोकल हा लहान मुलांमधील सामान्य समस्या आहे. अनेक क्लिनिकमध्ये सर्दी- खोकल्याचे रूग्ण पाहायला मिळतात. लहान मुलांमधील सर्दी-खोकला कमी करण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे वाफ दिली पाहिजे. डॉक्टरांच्या मते दिवसातून दोन ते तीन वेळा साध्या पाण्याची वाफ देखील लहान मुलांना देऊ शकता..पुढे बोलतांना डॉक्टर शिल्पा सांगतात की, गरम पाण्यात हळद मीठ टाकून गार्गलिंग करणे. तसेच शिंकल्यानंतर किंवा खोकल्यानंतर हात स्वच्छ धुवावे..आयुर्वेदानुसार शितोफलादी चुर्ण, जेष्ठमधाचे चुर्ण हो दोन चुर्ण समप्रमाणात घेतल्यास कफ पातळ होऊन बाहेर निघेल. अनेकांच्या घरात तीळ तेल हे असतेच गरम करून छातीला लावल्यास कफ कमी करण्यास मदत करते. तसेच जास्त त्रास होत असेल तर डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी घेऊन जावे..प्रश्न: बदलत्या हवामानामुळे लहान मुलांना कोणत्या आजारांचा धोका असतो?उत्तर: बदलत्या हवामानामुळे लहान मुलांना सर्दी, खोकला, ताप, श्वसनमार्गाचे संसर्ग, ऍलर्जी आणि दमा सारखे आजार होण्याचा धोका असतो. हे वात दोष वाढल्याने होते, ज्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते. डॉक्टर सल्ला देतात की, नियमित व्यायाम आणि पौष्टिक आहाराने हे टाळता येते..प्रश्न: आयुर्वेदानुसार सर्दी-खोकल्यासाठी कोणते घरगुती उपाय करावेत?उत्तर: आयुर्वेदात तुलसीच्या पानांचा काढा, मधात मिसळलेला आलेचा रस किंवा हळदीचे दूध हे उपाय सुचवले जातात. मुलांना दिवसातून दोनदा द्यावे. डॉक्टर म्हणतात, हे उपाय वात-पित्त संतुलित करतात आणि सर्दी-खोकला लवकर बरा करतात, पण गंभीर असल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्या..प्रश्न: लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी बदलत्या हवामानात?उत्तर: आयुर्वेदानुसार, च्यवनप्राश किंवा अश्वगंधा सारखे त्रिफळा मिश्रण देणे फायदेशीर. ताजे फळे, हिरव्या भाज्या आणि योगासने करा. डॉक्टर सांगतात की, सकाळी उबदार पाणी पिणे आणि थंड पदार्थ टाळणे हे मुलांच्या प्रतिकारशक्तीला मजबूत करते..प्रश्न: सर्दी-खोकला झाल्यास आयुर्वेदिक औषधे किती दिवस द्यावीत?उत्तर: सामान्य सर्दी-खोकल्यासाठी ३-५ दिवस उपाय करा, जसे की स्टीम इनहेलेशन विथ युकेलिप्टस. डॉक्टरांचा सल्ला आहे की, लक्षणे कमी न झाल्यास बालरोगतज्ज्ञ किंवा आयुर्वेदिक वैद्याकडे जा. स्वयं औषधे देऊ नका, विशेषतः ५ वर्षांखालील मुलांना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.