Dussehra History : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात दसरा कसा साजरा होत होता?

दसरा म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर येतात शस्त्रपूजन, आपट्याची पानं आणि सीमोल्लंघनाची परंपरा. पण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात दसऱ्याचं महत्त्व नेमकं काय होतं? हा दिवस केवळ धार्मिक विधींसाठी होता, की स्वराज्याच्या लष्करी मोहिमांशीही त्याचा जवळचा संबंध होता?इतिहासातील काही महत्त्वाच्या नोंदी या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी आपल्याला मदत करतात. सभासद बखरीत दसऱ्यानंतर सैन्य मोहिमेवर निघत असल्याचा उल्लेख आढळतो. छत्रपती राजाराम महाराजांच्या काळातील एका ग्रंथात विजयादशमीच्या सोहळ्याचं वर्णन आहे. तर साताऱ्याचे छत्रपती प्रतापसिंह महाराज यांच्या रोजनिशीत १८३३ साली साजरा झालेल्या दसऱ्याचे तपशीलही नोंदवलेले आहेत.मग शिवरायांच्या काळात दसरा कसा साजरा होत असे? विजयादशमी आणि मराठ्यांच्या लष्करी मोहिमांचा नेमका संबंध काय होता? आणि ऐतिहासिक दस्तऐवजांतून दसऱ्याच्या परंपरेविषयी कोणती महत्त्वाची माहिती समोर येते?आज आपण याच प्रश्नांची उत्तरं ऐतिहासिक संदर्भांच्या आधारे जाणून घेणार आहोत. कारण हा केवळ एका सणाचा इतिहास नाही, तर मराठा साम्राज्याच्या परंपरा, धार्मिक श्रद्धा आणि लष्करी जीवन समजून घेण्याचा एक महत्त्वाचा दुवा आहे.... .दसरा आणि मराठ्यांच्या लष्करी मोहिमासर्वप्रथम पाहूया सभासद बखरीतील महत्त्वाचा संदर्भ... सभासद बखरीमध्ये मराठ्यांच्या लष्करी व्यवस्थेचं वर्णन करताना दसऱ्यानंतर सैन्य मोहिमेवर निघत असे, असा उल्लेख आढळतो. या संदर्भात म्हटलं आहे की, “दसरा होताच लष्कर कामगिरीस निघे. आठ महिने बाहेर मुलूखगिरी करावी व चार महिने पावसाळ्यात छावणीत राहावे.”या नोंदीचा अर्थ समजून घेतला, तर तत्कालीन लष्करी व्यवस्थेची कल्पना येते. पावसाळ्याच्या काळात सैन्याला छावणीत थांबवणं, घोड्यांची देखभाल करणं, रसद आणि इतर आवश्यक सामग्रीची व्यवस्था करणं महत्त्वाचं होतं. पावसाळा संपल्यानंतर परिस्थिती अनुकूल झाल्यावर सैन्याला मोहिमांवर पाठवता येत असे. सभासद बखरीतील वर्णनानुसार, लष्कर वर्षातील सुमारे आठ महिने मोहिमांवर असे आणि पावसाळ्यातील उर्वरित काळात छावणीत राहत असे.यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. मराठ्यांच्या लष्करी व्यवस्थेत ऋतू, सैन्याची हालचाल आणि मोहिमांचं नियोजन यांचा जवळचा संबंध होता. दसरा हा विजयाचा शुभ दिवस मानला जात असल्यामुळे या काळात सैन्याच्या मोहिमांना प्रारंभ करण्याची परंपरा महत्त्वाची ठरली. मात्र, प्रत्येक मोहीम दसऱ्याच्या दिवशीच सुरू होत असे, असा याचा अर्थ नाही. राजकीय परिस्थिती, शत्रूच्या हालचाली, उपलब्ध सैन्य आणि मोहिमेची उद्दिष्टं यानुसार निर्णय घेतले जात असत. तरीही सभासद बखरीतील हा उल्लेख शिवकालीन लष्करी व्यवस्थेचा अभ्यास करताना महत्त्वाचा ठरतो. या नोंदीतून दसरा आणि सैन्याच्या मोहिमांचा संबंध केवळ धार्मिक समजुतीपुरता मर्यादित नसून तत्कालीन लष्करी जीवनाशीही जोडलेला असल्याचं दिसतं..शस्त्रपूजन, देवीची उपासना आणि विजयाचा संकल्पदसऱ्याचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे धार्मिक श्रद्धा... महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेत देवीची उपासना, शस्त्रपूजन आणि विजयादशमी यांचा जवळचा संबंध आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात भवानी देवीच्या उपासनेचा उल्लेख विशेषत्वाने केला जातो. स्वराज्याच्या निर्मितीच्या काळात धार्मिक श्रद्धा आणि राजकीय कर्तव्य यांना समाज जीवनात महत्त्वाचं स्थान होतं.दसऱ्याच्या दिवशी शस्त्रपूजन करण्यामागेही एक प्रतीकात्मक अर्थ आहे. शस्त्र हे केवळ युद्धाचं साधन नव्हतं; तत्कालीन राजसत्तेसाठी ते राज्याचं संरक्षण, सैन्याची तयारी आणि शत्रूचा सामना करण्याच्या सामर्थ्याचं प्रतीक होतं. मात्र, शिवाजी महाराजांनी एखाद्या विशिष्ट दसऱ्याच्या दिवशी नेमकी कोणती पूजा केली, किती शस्त्रांचं पूजन केलं किंवा कोणत्या ठिकाणी कोणता विधी केला, याची समकालीन नोंद उपलब्ध असल्याशिवाय दावा करता येत नाही.त्यामुळे शिवकालीन दसऱ्याचं चित्र उभं करताना उपलब्ध ऐतिहासिक नोंदी, मराठा परंपरा आणि पुढील काळातील वर्णन यांच्यातील फरक लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. धार्मिक श्रद्धा, सैन्याची तयारी आणि विजयाचा संकल्प यांचा परस्परांशी संबंध होता, हे दसऱ्याच्या परंपरेतून समजून घेता येतं. याच संदर्भात छत्रपती राजाराम महाराजांच्या काळातील एका महत्त्वपूर्ण वर्णनाकडे लक्ष वेधलं जातं..6th January History: शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यात ६ जानेवारीला काय घडलं होतं? औरंगजेबाला बसला होता जबर धक्का.छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर मराठा स्वराज्यावर मोठं संकट कोसळलं. औरंगजेबाच्या सैन्याने स्वराज्यावर आक्रमण तीव्र केलं. अनेक गडकोटांवर संकट आलं आणि रायगडालाही वेढा बसला. या कठीण परिस्थितीत छत्रपती राजाराम महाराजांनी स्वराज्य टिकवण्यासाठी संघर्ष सुरू ठेवला.अशाच संकटकाळात राजाराम महाराजांनी पन्हाळगडावर विजयादशमीचा सण कसा साजरा केला, याचं वर्णन केशवपंडितांनी ‘राजा रामचरितम्’ या ग्रंथात केलं आहे. या ग्रंथातील वर्णनानुसार, महाराजांनी सकाळी आवश्यक धार्मिक विधी पूर्ण केले. त्यानंतर सायंकाळी ते स्वतः हत्तीवर आरूढ झाले.त्यांच्यासोबत घोड्यांवर स्वार झालेले मंत्री, मुख्य सेनापती, इतर सेनानायक, पायदळाचे अधिकारी आणि विविध प्रकारचे योद्धे होते. घोडे आणि हत्ती यांना सजवण्यात आलं होतं. विविध सामाजिक घटकांतील लोकही या सोहळ्यात सहभागी झाले होते. त्यानंतर महाराज विजयादशमीच्या मुहूर्तावर शमी वृक्ष आणि आपट्याच्या पूजेसाठी निघाले.ग्रंथातील वर्णनानुसार, ईशान्य दिशेला असलेल्या शमी वृक्षाचं आणि आपट्याचं विधिपूर्वक पूजन करण्यात आलं. त्यानंतर महाराज आपल्या निवासस्थानी परतले. तेथे राजघराण्यातील महिलांनी त्यांना ओवाळलं.या वर्णनात कवीची काव्यात्मक शैली असली, तरी त्यातून तत्कालीन राजदरबारातील विजयादशमीच्या सोहळ्याची कल्पना येते. धार्मिक विधी, सजवलेले हत्ती-घोडे, मंत्री आणि सेनानायकांची उपस्थिती, राजाची स्वारी आणि शमी वृक्षाचं पूजन या सर्व गोष्टी एकत्रितपणे दसऱ्याचं राजकीय आणि सांस्कृतिक महत्त्व दाखवतात.या संदर्भाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे... राजाराम महाराजांच्या काळात स्वराज्य अत्यंत कठीण परिस्थितीत होतं. तरीही विजयादशमीचा सोहळा साजरा करण्यात आला. यावरून संकटाच्या काळातही राजदरबारातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरा जपल्या जात असल्याचं दिसतं.मात्र, हे वर्णन राजाराम महाराजांच्या काळातील आहे. शिवाजी महाराजांच्या स्वतःच्या विजयादशमीच्या मिरवणुकीचं तंतोतंत वर्णन म्हणून याचा वापर करता येत नाही. शिवकालीन दसऱ्याचं चित्र समजून घेण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा तुलनात्मक संदर्भ डॉ. जयसिंगराव पवार यांच्या ‘मराठेशाहीचे अंतरंग’ या ग्रंथात आढळतो....आणखी एक संदर्भ म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराज आणि तुळजाभवानी देवस्थानदसरा आणि मराठा राजसत्ता यांचा संबंध समजून घेण्यासाठी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या काळातील तुळजाभवानी देवस्थानाशी संबंधित दानाची नोंदही महत्त्वाची ठरते.२३ सप्टेंबर १६८० रोजीच्या दानपत्रात तुळजापूरच्या देवीला सजवलेला हत्ती, अलंकारांनी सजवलेले पाच घोडे आणि वीस हजार होन देण्याचा उल्लेख आहे. या वर्णनानुसार, देवस्थानाच्या धार्मिक कार्यांसाठी आणि व्यवस्थेसाठी दान देण्यात आलं होतं. देवस्थानांशी संबंधित नेमणुका, पूजाअर्चा आणि परंपरागत व्यवस्था यांना राजसत्तेकडून पाठबळ दिलं जात असल्याचंही या संदर्भातून समजून घेता येतं.‘ज्वलन’ या ग्रंथाच्या पृष्ठ ८३ वर याचा संदर्भ दिला जातो.या नोंदीचा आपल्या विषयाशी संबंध काय? तर शिवाजी महाराजांच्या काळातील दसऱ्याची पद्धत नेमकी कशी होती, याचं हे थेट वर्णन नाही. परंतु भोसले घराण्याच्या राजसत्तेत देवीची उपासना आणि देवस्थानांना दिला जाणारा राजाश्रय यांचं महत्त्व समजून घेण्यासाठी हा संदर्भ महत्त्वाचा आहे...------------दसऱ्याशी जोडलेली आणखी एक महत्त्वाची परंपरा म्हणजे सीमोल्लंघन. महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी दसऱ्याच्या दिवशी गावाबाहेर जाऊन आपट्याच्या किंवा शमीच्या झाडाची पूजा केली जाते. आपट्याची पानं सोनं म्हणून एकमेकांना दिली जातात.मराठा परंपरेत या विधीला लष्करी मोहिमांच्या प्रारंभाशीही जोडून पाहिलं जातं. सीमा ओलांडणं म्हणजे आपल्या परिचित प्रदेशाबाहेर जाणं आणि नव्या मोहिमेसाठी पुढे पाऊल टाकणं, असा त्याचा प्रतीकात्मक अर्थ सांगितला जातो. मात्र, सीमोल्लंघनाची प्रत्येक धार्मिक प्रथा प्रत्यक्ष युद्धमोहीम सुरू करण्यासाठीच केली जात असे, असं मानणं योग्य ठरणार नाही. धार्मिक परंपरा आणि लष्करी प्रथा यांच्यात काळानुसार बदल झाले आहेत.सभासद बखरीतील सैन्याच्या मोहिमांबाबतचा उल्लेख आणि राजाराम महाराजांच्या विजयादशमीच्या वर्णनातील शमी वृक्षपूजन या दोन्ही संदर्भांकडे एकत्रितपणे पाहिलं, तर दसऱ्याच्या धार्मिक आणि लष्करी बाजूंची कल्पना येते.... आता थोडं पुढे जाऊया...साताऱ्याचे छत्रपती प्रतापसिंह महाराज यांच्या रोजनिशीतील १८३३ सालच्या दसऱ्याचं वर्णन आपल्याला राजदरबारातील सोहळ्याचं जिवंत चित्र दाखवतं. या नोंदीनुसार, महाराजांनी सकाळी स्नान आणि नित्याचे विधी पूर्ण केले. त्यानंतर देवीचं दर्शन घेण्यात आलं. पुढे महाराजांची स्वारी सीमोल्लंघनासाठी निघाली.या सोहळ्यात मोठ्या संख्येने सैन्य, घोडे, हत्ती, पालख्या आणि इतर राजदरबारी मंडळी सहभागी झाली होती. नोंदीत सुमारे १ हजार ५०० स्वार, २ हजार सिबंदी, २ हजार पायदळ, ३० हत्ती आणि इतर लवाजम्याचा उल्लेख आहे. सुमारे २५ हजार रयत जमल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे.इंग्रजी पलटणीचे सैनिक आणि तोफा सलामीसाठी सज्ज होत्या. महाराजांची स्वारी येताना आणि परत जाताना सलामी देण्यात आल्याचाही उल्लेख आहे. स्वारी वाड्यात परतल्यानंतर देवीचं दर्शन, नारळ आणि धान्य अर्पण, आपट्याची पानं व सोनं देऊन मानकऱ्यांचा सन्मान आणि दरबारात नजराण्यांचं वाटप असे विधी झाले.या नोंदीतून पुढील मराठा काळातील दसरा किती शिस्तबद्ध आणि थाटामाटात साजरा होत होता, हे समजतं. पण ही नोंद १८३३ सालची आहे, म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या काळानंतरची. त्यामुळे या वर्णनातील सैन्याची संख्या, तोफांची सलामी किंवा दरबारातील भेटवस्तू याच पद्धतीने शिवकाळातही असत, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.तरीही धार्मिक विधी, राजवैभव, सैन्याची उपस्थिती आणि मानपान यांचा एकत्रित सोहळा पुढील मराठा परंपरेत कसा दिसत होता, हे समजून घेण्यासाठी ही नोंद महत्त्वाची आहे.मग शिवाजी महाराजांच्या काळातील दसरा कसाआता आपल्याकडे काही महत्त्वाचे ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. सभासद बखरीतील दसऱ्यानंतर लष्कर मोहिमांवर निघत असल्याचा उल्लेख, राजाराम महाराजांच्या काळातील ‘राजारामचरितम्’ या ग्रंथात वर्णन केलेला विजयादशमीचा सोहळा आणि संभाजी महाराजांच्या काळातील तुळजाभवानी देवस्थानाशी संबंधित दानाचा संदर्भ. यासोबत प्रतापसिंह महाराजांच्या १८३३ सालच्या रोजनिशीतील तपशीलवार वर्णनही आहे.या सर्व नोंदींचा एकत्रित विचार केल्यावर मराठा राजसत्तेतील दसऱ्याचं महत्त्व समजून घेता येतं. दसरा हा विजयाचा आणि नव्या संकल्पाचा दिवस होता. लष्करी मोहिमांसाठी अनुकूल काळ सुरू होण्याशी त्याचा संबंध होता. धार्मिक विधी आणि देवीची उपासना यांना महत्त्व होतं. राजदरबारातील सोहळ्यांमध्ये सैन्य, अधिकारी, सरदार आणि इतर मानकरी सहभागी होत असत.या सर्व संदर्भांतून एक गोष्ट समोर येते. दसरा हा केवळ पूजा-अर्चेपुरता मर्यादित नव्हता. मराठा राजसत्तेच्या इतिहासात त्याला धार्मिक, सांस्कृतिक आणि लष्करी महत्त्व होतं.आज आपण आपट्याची पानं सोनं म्हणून देतो, शस्त्रपूजन करतो आणि नव्या कार्याची सुरुवात करण्याचा संकल्प करतो. या परंपरांमागील ऐतिहासिक प्रवास समजून घेतला, तर विजयादशमीचा अर्थ आणखी व्यापक होतो. तुम्हाला छत्रपतींच्या काळातील दसऱ्याच्या या परंपरांबद्दल काय वाटतं? तुमच्याकडे काही नवीन माहिती आहे का?... तुमचं मत कमेंटमध्ये नक्की सांगा.....Chhatrapati Shivaji Maharaj: मध्यरात्री लाल महालात घडलं असं काही... 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