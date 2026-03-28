Shivaji Maharaj Navy : होर्मुज पार करायची शिवरायांची जहाजे! चक्क 'या' देशात पोहचलं होतं मराठा आरमार! ३ मोठ्या ऐतिहासिक नोंदी समोर

अमेरिका–इस्रायल विरुद्ध इराण या तणावपूर्ण युद्धपरिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होत असून अनेक देशांमध्ये इंधन टंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीमागील मुख्य कारण म्हणजे इराणच्या नियंत्रणाखाली असलेला होर्मुज जलमार्ग. जगातील मोठ्या प्रमाणावर तेलवाहतूक याच मार्गाने होत असल्याने येथे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारावर होत आहे. सध्या या जलमार्गात अनेक व्यापारी जहाजे अडकून पडली असून त्यामध्ये भारतातील जहाजांचाही समावेश आहे..दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर इतिहासातील एक महत्त्वाचा धागा समोर आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील मराठा नौदलाने याच होर्मुज जलमार्गातून केलेल्या प्रवासाच्या काही महत्त्वपूर्ण नोंदी उजेडात आल्या आहेत. या नोंदींमधून मराठ्यांच्या समुद्री सामर्थ्याची आणि व्यापार विस्ताराची प्रभावी झलक दिसून येते. विशेषतः तीन ऐतिहासिक नोंदींमुळे त्या काळातील समुद्री मार्गांवरील मराठ्यांची उपस्थिती आणि व्यापारी दृष्टीकोन किती व्यापक होता, याची स्पष्ट कल्पना मिळते..पहिली नोंद - अरबस्तानातील व्यापारी मोहिमइंग्रजांच्या अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये शिवाजी महाराजांच्या जहाजांच्या अरबस्तानातील व्यापारी मोहिमांचे भक्कम पुरावे आढळतात. 'इंग्लीश रेकॉर्ड ऑन शिवाजी' या पुस्तकातील पत्र क्रमांक ५२ मध्ये मक्केकडे राजांच्या जहाजांनी निघण्याची स्पष्ट नोंद आहे. यावरून मराठा जहाजे केवळ भारतातच नव्हे तर दूरच्या अरब प्रदेशातही नियमित व्यापार करत असल्याचे दिसते..दुसरी नोंद - जहाजे 'मोचा' बंदराकडे पाठवण्याचा विचारपुस्तकातील पत्र क्रमांक ३५२ आणि ३५३ मध्ये आणखी महत्त्वाची माहिती आहे. दिनांक २ रोजी दिलेल्या सूचनांनंतर मिळालेल्या अहवालानुसार, शिवाजी महाराज दोन मोठ्या मालवाहू जहाजांना समुद्री प्रवासासाठी तयार करत आहेत. ही जहाजे 'मोचा' बंदराकडे पाठवण्याचा त्यांचा विचार आहे. वादळी वातावरण आणि खराब हवामानामुळे किनाऱ्यावर अडकलेला अत्यंत मौल्यवान माल या जहाजांमध्ये भरला गेला आहे. तो माल इतका मूल्यवान आहे की, त्याची किंमत प्रचंड असल्याचे इंग्रज अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.कारवार येथून आलेल्या पत्रांमध्ये शिवाजी महाराजांच्या सैन्याने किनाऱ्यावरील भागात निर्माण केलेल्या मोठ्या अडचणींचा उल्लेख आहे. त्याचवेळी हुबळी शहर जिंकून घेतल्याचीही माहिती आहे. या शहरात इंग्रज कंपनीची मौल्यवान मालमत्ता होती, जी लुटून नेल्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..तिसरी नोंद - मस्कत येथून विविध प्रकारचा माल घेऊन आलेले शिवरायांच जहाजदरम्यान, खराब हवामानामुळे एक महत्त्वाची घटना घडली. राजापूर हे शिवाजी महाराजांचे एक प्रमुख सागरी बंदर आहे आणि मस्कत येथून विविध प्रकारचा माल घेऊन आलेले एक जहाज इंग्रजांच्या बंदरात आश्रयासाठी दाखल झाले होते. मस्कत हे ओमान देशातील शहर असून, पर्शियन गल्फमधील (ओमान, यूएई, सौदी अरेबिया) देशांतून निघणारी जहाजे प्रथम होर्मुज जलमार्गातून बाहेर पडतात, नंतर अरबी समुद्रात प्रवेश करतात आणि तेथून भारतातील मुंबई, गुजरात, कोचीनसारख्या बंदरांवर पोहोचतात..इंग्रज कंपनीचा जप्तीचा आदेशया जहाजावर आणि त्यावरील मालावर इंग्रज कंपनीने जप्ती आदेश जारी केला होता. राजापूर येथील कंपनीच्या वखारीवर झालेल्या लुटीप्रकरणी शिवाजी महाराजांकडे असलेल्या मागण्यांच्या संदर्भात हा निर्णय घेण्यात आला. अध्यक्षांच्या आदेशानुसार, शिवाजी महाराज कंपनीच्या मागण्या पूर्ण करेपर्यंत जहाज आणि माल जप्त ठेवण्यात आले. मालाची कोणतीही अफरातफर होऊ नये यासाठी पूर्ण सुरक्षेची व्यवस्था करण्यात आली. इंग्रज अधिकाऱ्यांनी मस्कतहून राजांच्या काही नौका येत असल्याचीही माहिती दिली आहे..एडेन येथून आलेलं जहाजपत्र क्रमांक १७० मध्ये आणखी एक रोचक नोंद आहे. इंग्लंडहून लवकरच काही जहाजे दाखल होण्याची आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचवेळी कालच शिवाजी महाराजांचे एक 'जंक' प्रकारचे जहाज 'एडेन' येथून आले. मात्र त्यात फारसा माल नव्हता; जहाज जवळजवळ रिकामेच होते.या सर्व नोंदींमधून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीची प्रचंड छाप पडते. केवळ स्थलांतरित युद्धे नव्हे तर समुद्री व्यापार आणि नौदल शक्तीच्या माध्यमातून त्यांनी मराठा साम्राज्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेले. होर्मुज जलमार्गातून होणारा हा प्रवास आणि त्यातील तीन प्रमुख ऐतिहासिक नोंदी मराठा इतिहासाच्या अभ्यासकांसाठी अमूल्य ठरतील.