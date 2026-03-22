Plant Care in Summer: कडक उन्हात बाग वाचवायची कशी? जाणून घ्या सोपे उपाय!; उन्हाळ्यात झाडांची ‘तहान’ भागवा

वाढत्या तापमानामुळे केवळ पर्यावरणालाच नव्हे, तर मानवी जीवनालाही गंभीर धोका निर्माण होत आहे. कामानिमित्त बाहेर पडणे हा देखील कठीण टास्क वाटतो. अन् दुपारचा प्रवास तर जिकरीचाच. त्यामुळे बाजारपेठेतही उन्हाळ्यात शुकशुकाट असतो. .अनेक जण सकाळी किंवा सायंकाळी पाचनंतर कामे उरकून घेतात. कारण अशात अनेक नवीन आजार डोकं वर काढतात. त्यामुळे वेळेवर योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यात ही समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते. निरोगी जीवनशैलीसोबतच पर्यावरणाचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे झाले आहे..उन्हाळ्यात तापमान जास्त असल्याने मातीतील ओलावा वेगाने बाष्पीभवनामुळे कमी जातो. परिणामी अनेकांच्या बागा कोरड्या पडतात. झाडांच्या पानांमधून 'बाष्पोत्सर्जन' प्रक्रियेद्वारे पाण्याचा वापर वाढतो. पुरेसे पाणी न मिळाल्यास झाडे कोमेजतात, पाने जळून जातात..उन्हाच्या कडाक्यामुळे झाडाची मुळेही सुकू शकतात. त्यामुळे झाडांना हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी, झाडांच्या मुळांना थंड ठेवण्यासाठी काही उपाययोजना करणे आवश्यकच..हे कराबहरलेली झाडे, शो प्लांट कोमेजण्यापासून वाचवण्यासाठी उन्हाळ्यात वारंवार पाणी दिले पाहिजे.कडक उन्हामुळे ओलावा लवकर वाफेच्या स्वरूपात उडून जातो, ज्यामुळे माती लवकर कोरडी होऊ नये यासाठी काळजी घेतली पाहिजे.उष्ण हवामानात झाडांची पाण्याची गरज वाढते. पुरेसे पाणी न मिळाल्यास झाडे कोमेजतात. त्यामुळे झाडांना पाणी घातले पाहिजे.कुंडीतील माती जमिनीपेक्षा जास्त वेगाने कोरडी होते. त्यामुळे कुंडीतील झाडांना दिवसातून दोनवेळा पाणी द्यावे लागते.जमिनीत ओलावा नसेल तर झाडे खतातील पोषक तत्त्वे शोषून घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ओलावा कायम राहण्यासाठी दक्षता घेतली पाहिजे.झाडांना पाणी देण्याच्या वेळा ही महत्त्वाच्या आहेत. उन्हाळ्यात सकाळी लवकर सहा किंवा सातपूर्वी, तर सायंकाळी उशिरा पाणी दिले पाहिजे.झाडांच्या मुळाशी पाणी देण्याबरोबरच पानांवर पाणी शिंपडले तर उत्तम.पाणी देण्याबरोबरच मातीतील ओलावा कायम राखण्यासाठी पाण्याबरोबरच सुका पालापाचोळा किंवा लाकडी भुसा मातीवर टाकल्याने ओलावा जास्त वेळ टिकून राहतो.शक्य असल्यास कुंड्या सावलीत ठेवाव्यात. नाही तर झाडांवर शेड केल्यास उत्तम.