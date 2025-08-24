Thalapathy Vijay चा मेगा ब्लॉकबस्टर शो! Modi च्या सभेपेक्षा जास्त गर्दी, पडद्यावरून थेट मैदानात कसा आला?

"कल्पना करा... एक सुपरस्टार, जो सिनेमागृहात लाखो चाहत्यांना वेड लावतो... आणि आता तोच सुपरस्टार, राजकीय मैदानात उतरून लाखो हृदय जिंकण्याची तयारी करतोय! होय, आपण बोलतोय थालापती विजय याच्याबद्दल... जो फक्त पडद्यावर नाही, तर आता वास्तवातही लोकांचा ‘नेता’ बनणार आहे! काय आहे विजयची स्टोरी? त्याची सभा इतिसाह का लिहीत आहे, हे सोप्या शब्दात समजून घेऊया... .थालापती विजय हा तामिळ चित्रपटसृष्टीतील मोठा सुपरस्टार... तामिळनाडूत त्याला "थालापती विजय" म्हणून ओळखतात, थालापती म्हणजे अर्थात नेता... विजयच्या ‘लिओ’, ‘मास्टर’ आणि ‘गोट’ सारख्या चित्रपटांनी त्याला तरुणांमध्ये आणि सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांमध्ये आवडता बनवले. विजय हा त्याच्या करिष्माई व्यक्तिमत्त्वासाठी आणि सामाजिक मुद्द्यांवर आधारित चित्रपटांसाठी प्रसिद्ध आहे. ज्यामुळे तो तामिळनाडूच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्रात प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व बनला...आता एवढं सार असताना विजयला स्वत:ची पार्टी का काढावी वाटली?विजयने 2024 मध्ये 'तमिऴगा वेट्री कझगम’ म्हणजे (TVK) नावाची राजकीय पक्षाची स्थापना केली. यापूर्वी त्याने ‘विजय मक्कल इयक्कम’ नावाच्या संघटनेमार्फत सामाजिक कार्य केले , जसे की शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात मदत. TVK च्या स्थापनेमागे त्याचा उद्देश तामिळनाडूत पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त आणि जनकेंद्रित राजकारण आणणे हा आहे. त्याने आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, TVK ही सत्तेसाठी नव्हे, तर तामिळनाडूच्या लोकांच्या हक्कांसाठी आणि तामिळ संस्कृतीच्या संरक्षणासाठी लढणारी पक्ष आहे..थालापतीने राजकारणात येण्यासाठी चित्रपटातून बेस तयार केला असही म्हणतात... पण त्याने आपल्या भाषणात म्हटले, त्याचे राजकारणात येण्याचे कारण चित्रपट कारकीर्दीचा शेवट नव्हे, तर जनतेच्या समस्या सोडवण्याची तळमळ आहे. तो म्हणाला, “मी जनतेचा आदर करतो, त्यांच्यावर प्रेम करतो आणि त्यांनी मला जे काही दिले, त्याची परतफेड करू शकत नाही. त्यामुळे मी त्यांच्यासाठी काम करायचे ठरवले आहे.”तामिळनाडूतील भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षण आणि मच्छीमारांच्या समस्या यांसारख्या मुद्द्यांवर त्याने आवाज उठवला आहे. त्याला तामिळनाडूच्या पारंपारिक राजकारणाला पर्याय द्यायचा आहे, जे तो स्वतंत्र आणि आत्मसन्मानावर आधारित राजकारण मानतो.मदुराई सभेत काय म्हणाला?मदुरै येथील TVK च्या दुसऱ्या राज्यस्तरीय संमेलनात विजयने जोरदार भाषण केले. त्याने आपल्या भाषणात त्याच्या खास शैलीत (विजयचा व्हिडिओ लावा,लॉयन) असा इशारा दिला, ज्याने उपस्थित जनसमुदायात उत्साह निर्माण केला. हा व्हिडिओ आज प्रत्येकाच्या स्टेटसवर आहे.विजयच्या भाषणातील पहिला मु्द्दा म्हणजे -1. विजयने भाजपा आणि द्रमुकवर टीका केली. त्याने भाजपाला ‘विचारधारात्मक शत्रू’ आणि द्रमुकला ‘राजकीय शत्रू’ संबोधले. त्याने स्पष्ट केले की, TVK या दोन्ही पक्षांशी गठबंधन करणार नाही.2. मश्चीमारांचे प्रश्नांवर विजयने कच्चातिवु बेट परत मिळवण्याची मागणी केली आणि श्रीलंकन नौदलाकडून तामिळ मश्चीमारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा मुद्दा उपस्थित केला.3. त्याने नीट परीक्षेवरही टीका केली: त्याने नीट परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली, कारण ती तामिळनाडूच्या विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीची ठरत असल्याचे त्याचे म्हणने आहे.4. प्रथमच A I A DMK वर हल्लाबोल केला, एमजीआरने स्थापन केलेल्या पक्षाची सध्याची अवस्था यावर प्रश्न उपस्थित केले. त्याने भाजपाशी त्यांच्या जवळीकीवरही टीका केली.5. मुख्यमंत्री स्टालिन यांच्यावर टीका: त्याने स्टालिन यांना ‘अंकल’ म्हणत त्यांच्या धोरणांवर टीका केली, विशेषत: परांधुर विमानतळ आणि मश्चीमारांच्या समस्यांवर..विजयने सर्व 234 जागांवर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आणि स्वत:ला मदुराई पूर्वमधून उमेदवार म्हणून जाहीर केले..विजयच्या सभेला लोक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात का गर्दी करतात? विजयच्या सभांना प्रचंड गर्दी होण्यामागे त्याची सिनेमातील लोकप्रियता आणि तामिळनाडूतील तरुणांमधील त्याचा प्रभाव आहे. त्याच्या चाहत्यांचा मोठा गट, विशेषत: तरुण आणि मध्यमवर्गीय, त्याला तामिळ संस्कृती आणि सामाजिक न्यायाचा प्रतीक मानतो. त्याच्या चित्रपटांमधील सामाजिक संदेश, जसे की ‘मर्सल’मधील जीएसटीवरील संवाद, यांनी त्याला जनसामान्यांमध्ये हिरो बनवले. त्याच्या सभांना हजारो लोक येतात, कारण ते त्याला एका नव्या पर्यायी नेतृत्वाचा चेहरा म्हणून पाहतात, जो पारंपारिक द्रविड राजकारणापासून वेगळा आहे.फक्त विजय नाही तर तामिळनाडूमध्ये अभिनेत्यांना राजकीय पक्ष काढण्याचा फॅडतामिळनाडूत चित्रपट अभिनेत्यांचे राजकारणात येण्याची परंपरा जुनी आहे. एमजीआर, जयललिता आणि विजयकांत यांसारख्या अभिनेत्यांनी यशस्वी राजकीय कारकीर्द बनवली. यामागे तामिळनाडूच्या संस्कृतीत चित्रपट आणि राजकारण यांचा जवळचा संबंध आहे. चित्रपटांद्वारे अभिनेते जनतेशी भावनिक नाते जोडतात आणि त्यांच्या लोकप्रियतेचा उपयोग राजकीय प्रभावासाठी करतात. त्यामुळे विजयच्या TVK ची स्थापना हा तामिळनाडूत नव्या राजकीय पक्षांच्या उदयाचा भाग आहेतामिळनाडूच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार? समजून घेऊया...विजयच्या TVK च्या उदयामुळे तामिळनाडूच्या राजकारणात नवे समीकरण तयार होण्याची शक्यता आहे. त्याने द्रमुक आणि भाजपाशी गठबंधन नाकारले, त्यामुळे थेट लढत होऊ शकते, विजयचा तरुण आणि मध्यमवर्गीय मतदारांवर प्रभाव आहे, ज्यामुळे तो द्रमुक आणि DMK च्या पारंपारिक मतदारसंघात शिरकाव करू शकतो. त्याच्या पक्षाचा प्रभाव 2026 च्या निवडणुकीत दिसेल, विशेषत: दक्षिण तामिळनाडूत, जिथे मदुराऊई हा त्याचा गड आहे..सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे सध्याच्या DMK सरकारला फटका बसणार का?तर...विजयच्या TVK मुळे सध्याच्या DMK सरकारला आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे. त्याने DMK वर भ्रष्टाचार, वंशवाद आणि जनविरोधी धोरणांचा आरोप केला आहे, ज्यामुळे तरुण आणि नाराज मतदार त्याच्याकडे आकर्षित होऊ शकतात. द्रमुकचा पारंपारिक मतदारसंघ, विशेषत: शहरी आणि निमशहरी भाग, विजयच्या प्रभावामुळे विभागला जाऊ शकतो.मात्र DMKची मजबूत संघटना आणि मित्रपक्षांचे जाळे यामुळे त्यांना तगडे आव्हान देणे TVK साठी सोपे नसेल. विजयच्या यशाचा अवलंब त्याच्या पक्षाच्या संघटनेवर आणि निवडणूक रणनीतीवर अवलंबून असेल.थालापती विजयने आपल्या लोकप्रियतेचा आणि तामिळनाडूतील प्रभावाचा उपयोग करून TVK च्या माध्यमातून राजकीय मैदानात उतरला आहे. त्याच्या मदुराई सभेने त्याची ताकद आणि जनतेशी जोडले जाण्याची क्षमता दाखवली. त्याने DMK आणि भाजपाला विरोध करत स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे तामिळनाडूच्या राजकारणात नवे वळण येऊ शकते."थालापती विजय…सिनेमातला सुपरहिरो लोकांच्या डोळ्यातला खरा हिरो बनू शकेल का?की राजकारणाचा हा जंगली खेळ त्याला आपल्यात गिळून टाकेल?पडद्यावरचा टाळ्यांचा आवाज त्याला मतदानपेटीतही मिळेल का?की चाहत्यांचा जल्लोष मतदानाच्या दिवशी शांत होईल?तुमचं उत्तरं काय, आम्हाला कमेंट बॉक्समधे नक्की सांगा...पण एक गोष्ट नक्कीतामिळनाडूच्या राजकारणात आता ‘क्लायमॅक्स ट्विस्ट’ सुरू झालाय… आणि हिरो आहे थालापती विजय!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 