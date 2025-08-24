Explainers | विश्लेषण

Thalapathy Vijay चा मेगा ब्लॉकबस्टर शो! Modi च्या सभेपेक्षा जास्त गर्दी, पडद्यावरून थेट मैदानात कसा आला?

Thalapathy Vijay Political Entry with TVK: थालापती विजयने TVK पक्षाची स्थापना करून तामिळनाडूत राजकीय मैदानात पाऊल टाकलं आहे. मदुराई सभेत प्रचंड गर्दीने त्याची ताकद दाखवली.
Thalapathy Vijay
Thalapathy Vijayesakal
Sandip Kapde
Updated on

"कल्पना करा... एक सुपरस्टार, जो सिनेमागृहात लाखो चाहत्यांना वेड लावतो... आणि आता तोच सुपरस्टार, राजकीय मैदानात उतरून लाखो हृदय जिंकण्याची तयारी करतोय! होय, आपण बोलतोय थालापती विजय याच्याबद्दल... जो फक्त पडद्यावर नाही, तर आता वास्तवातही लोकांचा ‘नेता’ बनणार आहे! काय आहे विजयची स्टोरी? त्याची सभा इतिसाह का लिहीत आहे, हे सोप्या शब्दात समजून घेऊया...

Loading content, please wait...
Tamil Nadu
Tamilnadu Assembly Election
thalapathy vijay

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com