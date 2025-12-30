नवीन वर्षाच्या निमित्ताने WhatsApp वर शुभेच्छांचा पूर येतो. मित्र, नातेवाईक किंवा ओळखीच्या नंबरवरून Happy New Year 2026 असा मेसेज येतो आणि त्यात एक लिंक किंवा फाइल जोडलेली असते. "तुमच्यासाठी आलेल्या स्पेशल शुभेच्छा पाहण्यासाठी हे डाउनलोड करा" असे सांगितले जाते. पण इथच अलर्ट व्हा.. कारण हे एक मोठे जाळे आहे. असे मेसेज उघडले की तुमचे बँक खाते रिकामे होण्याचा धोका आहे. सध्या हा फसवणुकीचा प्रकार खूप वाढला आहे आणि पोलिसांनीही याबाबत इशारा दिला आहे..हा scam कसा सुरू होतो?बहुतेकदा WhatsApp वरून एक साधा मेसेज येतो की "Happy New Year! तुमच्यासाठी खास Greeting पाहा." कधी कधी तो ओळखीच्या व्यक्तीच्या नंबरवरून येतो, कारण फसवणूक करणाऱ्यांनी त्यांचे WhatsApp हॅक केलेले असते. मेसेजमध्ये एक लिंक असते. क्लिक केल्यावर एक सुंदर वेबपेज उघडते फटाके फुटतात, अॅनिमेशन आणि हिंदी इंग्रजीत शुभेच्छा दिलेल्या असतात. पण Greeting पाहण्यासाठी "App डाउनलोड करा" असे सांगितले जाते. ही App Google Play Store वरून नव्हे तर एक APK फाइल असते. ही फाइल डाउनलोड आणि इंस्टॉल केल्यावर खरा धोका सुरू होतो.APK फाइल म्हणजे काय?Android फोनवर App इंस्टॉल करण्यासाठी वापरली जाणारी फाइल. Google Play Store वरून डाउनलोड केलेल्या Apps सुरक्षित असतात. पण WhatsApp, SMS किंवा ईमेलवरून येणाऱ्या APK फाइल्स धोकादायक असू शकतात. यात Malware असते म्हणजे हॅकिंग सॉफ्टवेअर जे फोनवर पूर्ण नियंत्रण घेते. एकदा इंस्टॉल झाले की ही App SMS, OTP, Contacts, Notifications आणि Storage ची परवानगी मागते. ही परवानगी दिल्यावर फसवणूक करणारे बँकेचे OTP वाचू शकतात, UPI ट्रान्झॅक्शन करू शकतात आणि तुमचे पैसे सुद्धा काढू शकतात..Ola, Uber चा खेळ संपणार? १ जानेवारीला लाँच होतय Bharat Taxi App ; जाणून घ्या तुम्हाला कसा होणार फायदा.सायबर तज्ज्ञ काय सांगतात?सायबर तज्ज्ञ तुषार शर्मा सांगतात, "हे फसवणूक करणारे आता न्यू ईयर Greeting चा वापर करतात. आधी RTO Challan.apk किंवा SBI Yojna.apk अशी नावे होती. आता New Year Gift.apk, Christmas Greeting.apk किंवा Party Pics.apk अशी आकर्षक नावे देतात. फाइलचे नाव काहीही असो आतमध्ये एकच Malware असते." मध्य प्रदेशातील बेटूल पोलिसातील सायबर तज्ज्ञ दीपेंद्र सिंग म्हणतात, "WhatsApp वर APK फाइल आली तर कधीही क्लिक करू नका. नाव काहीही असो, धोका मात्र एकच आहे." हा scam भारतात का यशस्वी होतो?भारतात WhatsApp सर्वांच्या आयुष्यात आहे. कुटुंब, पर्सनल काम, ऑफिस आणि बँकिंगसाठी याचा वापरहोतो . बहुतेक फोन Android चे आहेत, जिथे APK इंस्टॉल करणे सोपे आहे. न्यू ईयरच्या वेळी लोक उत्साही असतात लवकर क्लिक करतात. शिवाय फसवणूक करणारे हिंदी किंवा स्थानिक भाषेत मेसेज पाठवतात, ज्यामुळे ते खरे वाटते. जर पुण्यातल्या व्यक्तीला मेसेज आला तर तो मराठीत असेल आणि वाचणाऱ्याला तो जास्त खरा वाटेल.Alternative Food Apps : 31 डिसेंबरला Swiggy-Zomato संपामुळे बंद; आता कुठून ऑर्डर करू शकता जेवण? हे आहेत स्वस्तात मस्त पर्यायी ॲप.इंस्टॉल केल्यावर काय होऊ शकते?उत्तर भारतातील एका केसमध्ये एका व्यक्तीने Greeting App इंस्टॉल केले आणि काही तासांत छोट्या छोट्या UPI ट्रान्झॅक्शन झाल्या. Malware ने OTP पकडले आणि हळूहळू बँक अकाऊंट रिकामे केले. दुसऱ्या केसमध्ये WhatsApp आपोआप सर्व कॉन्टॅक्ट्सना तोच मेसेज पाठवू लागले. अशाप्रकारे एक फोन हॅक झाला की त्याला आधार बनवून आणखी दहा मोबाईल हॅक केले जातात.कसा मिळतो scam अलर्ट? Greeting पाहण्यासाठी App इंस्टॉल करावी लागते. लिंक अनोळखी किंवा एखाद्या विचित्र वेबसाइटची आहे. App SMS किंवा Notification ची परवानगी मागते..हे सगळ लक्षात आल तर थांबा. पुढे कोणतीच स्टेप घेऊ नका.aadhaar pan link status : आधारला पॅनकार्ड लिंक केलंय? पण ते लिंक झालंय की नाही..इथे पाहा एका क्लिकवर, नाहीतर होईल लाखोंचे नुकसान.जर चुकून क्लिक झाले तर?लगेच App Uninstall करा. फोन इंटरनेटपासून डिस्कनेक्ट करा. दुसऱ्या डिव्हाइसवरून WhatsApp, ईमेल आणि बँकिंग पासवर्ड बदल. बँकेला कळवा आणि ट्रान्झॅक्शन तपासा. कॉन्टॅक्ट्सना सांगा की तुमच्या नंबरवरून येणारे मेसेज विश्वासू नसतील. cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा किंवा 1930 वर कॉल करा.हैदराबाद पोलिसांनीही अलर्ट जारी केला आहे की न्यू ईयरच्या निमित्ताने असे फेक APK आणि लिंक्स पसरवले जात आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, "कोणतीही शुभेच्छा देण्यासाठी App ची गरज नसते." त्यामुले नव्या वर्षाचे स्वागत करताना सावध राहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.