Creamy Chickpea Sandwich Recipe: ब्रेड, चणे आणि मेयोनीज! फक्त १० मिनिटांत बनवा कॅफेस्टाइल क्रीमी सँडविच; चव एकदम भन्नाट

Filling and Delicious Breakfast Ideas: कॅफेमध्ये जाऊन सँडविच खाण्यासाठी हजार रुपये खर्च करण्याची गरज आता नाही! घरच्या घरी अगदी कमी वेळात तुम्ही क्रीमी, चविष्ट आणि पोटभर खायला पुरेसा असा सँडविच बनवू शकता. मऊ ब्रेड, क्रीमी मेयोनीज, मसालेदार चणे, कॅरमेलाइज्ड कांदा आणि रंगीत ढोबळी मिरची यांचं भन्नाट कॉम्बिनेशन या सँडविचला खास बनवतं. सकाळच्या नाश्त्यासाठी, संध्याकाळच्या भुकेसाठी किंवा ऑफिसमधील लंचसाठीही ही रेसिपी उत्तम आहे. चला, जाणून घेऊया हा चविष्ट सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी!.साहित्य४ ब्रेड स्लाइसअर्धा कप उकडलेले चणे२ ते ३ चमचे मेयोनीज१ मध्यम आकाराचा कांदा, बारीक चिरलेलाअर्धी लाल ढोबळी मिरची, बारीक चिरलेली१ ते २ चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीर किंवा पार्सली१ चमचा हॉट सॉसअर्धा चमचा काळी मिरी पावडरचवीनुसार मीठ१ चमचा तेल किंवा बटरचिली फ्लेक्स (ऐच्छिक).Shepu Dhapata: ज्वारीच्या पिठापासून बनवा कुरकुरीत शेपूचा धपाटा; चव इतकी भारी की पुन्हा पुन्हा खाल!.कृतीचण्यांचे मिश्रण तयार कराएका भांड्यात उकडलेले चणे घ्या. त्यात मेयोनीज, काळी मिरी पावडर आणि चवीनुसार मीठ घालून चणे थोडेसे मॅश करा. मिश्रण क्रीमी होईल, पण चण्यांचा थोडा पोत टिकू द्या.भाज्या परतून घ्यापॅनमध्ये तेल किंवा बटर गरम करून बारीक चिरलेला कांदा घाला. कांदा सोनेरी आणि किंचित गोडसर होईपर्यंत परता. त्यानंतर लाल ढोबळी मिरची घालून काही मिनिटे शिजवा. शेवटी पार्सली किंवा कोथिंबीर घाला..ब्रेडला चव द्याब्रेडच्या स्लाइसवर थोडा हॉट सॉस लावा. त्यावर तयार केलेले चण्यांचे क्रीमी मिश्रण पसरवा.सँडविच तयार करात्यावर परतलेल्या कांदा आणि ढोबळी मिरचीचे मिश्रण घाला. दुसऱ्या ब्रेड स्लाइसने सँडविच बंद करा.खमंग भाजून घ्यासँडविच टोस्टरमध्ये किंवा पॅनवर थोडे बटर लावून दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा..गरमागरम, क्रीमी आणि चविष्ट चण्यांचा सँडविच तयार आहे! टोमॅटो सॉस किंवा तुमच्या आवडीच्या डिपसोबत सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.