Dahi Chutney French Toast: पोहे-उपमाला विसरा! फक्त 10 मिनिटांत तयार करा 'दही-चटणी फ्रेंच टोस्ट'!

तुम्ही रोज नाश्त्याला पोहे, उपमा किंवा सँडविच खाता का? मग एकदा हा दही-चटणी फ्रेंच टोस्ट करून पाहा. फक्त 10 मिनिटांत तयार होणारी ही सोपी रेसिपी चविष्ट आणि पोटभर आहे. दही, हिरवी चटणी आणि ताज्या भाज्यांचा साल्सा यामुळे याची चव आणखी वाढते. सकाळच्या नाश्त्यासाठी हा एक झटपट आणि टेस्टी पर्याय ठरू शकतो..टोमॅटो साल्सा• 1/2 कप बारीक चिरलेले टोमॅटो• 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची• 1 टेबलस्पून कोथिंबीर• 1 टीस्पून हिरवी मिरची पेस्ट• 1 टीस्पून टोमॅटो केचप• 1/2 टीस्पून चाट मसाला• चवीनुसार मीठ.दही-चटणी मिश्रण• 1 कप दही• 3 टेबलस्पून हिरवी चटणी• चवीनुसार मीठ.कृतीदही, हिरवी चटणी आणि मीठ एकत्र करून मिश्रण तयार करा. ब्रेडला हे मिश्रण लावून दोन्ही बाजूंनी हलके भाजून घ्या. आता टोस्ट एकावर एक ठेवा. त्यावर भरपूर दही आणि तयार केलेला टोमॅटो साल्सा घाला. शेवटी मिक्स सीड्स किंवा आवडीनुसार गार्निश करून सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.