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Dahi Chutney French Toast: पोहे-उपमाला विसरा! फक्त 10 मिनिटांत तयार करा 'दही-चटणी फ्रेंच टोस्ट'!

Quick Breakfast Recipe: रोजच्या पोहे-उपमाला ब्रेक द्या आणि फक्त 10 मिनिटांत तयार करा चविष्ट दही-चटणी फ्रेंच टोस्ट.
Dahi Chutney French Toast

Dahi Chutney French Toast

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

तुम्ही रोज नाश्त्याला पोहे, उपमा किंवा सँडविच खाता का? मग एकदा हा दही-चटणी फ्रेंच टोस्ट करून पाहा. फक्त 10 मिनिटांत तयार होणारी ही सोपी रेसिपी चविष्ट आणि पोटभर आहे. दही, हिरवी चटणी आणि ताज्या भाज्यांचा साल्सा यामुळे याची चव आणखी वाढते. सकाळच्या नाश्त्यासाठी हा एक झटपट आणि टेस्टी पर्याय ठरू शकतो.

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