फक्त १० मिनिटांत तयार करा प्रोटीन-पनीर-कॉर्न सॅलड – सकाळी ताजेतवाने राहण्यासाठी आतापर्यंतची सर्वात सोपी रेसिपी!

Healthy Breakfast Recipe: सकाळ झाली की शरीराला एनर्जी आणि पोषणाची गरज असते. जर तुम्ही दिवसाची सुरुवात ताजेतवाने, हलके आणि हेल्दी ब्रेकफास्ट घेऊन केली, तर तुमची एकूण ऊर्जा, मेंदूची ताजगी आणि मनाची उत्सुकता दोन्ही वाढतात. अशा वेळी प्रोटीनने भरपूर पनीर-कॉर्न सॅलड एकदम परफेक्ट पर्याय आहे. हा हलका, स्वादिष्ट आणि प्रोटीनने भरपूर नाश्ता तुम्हाला दिवसभर अॅक्टिव्ह ठेवेल..साहित्य१ टीस्पून बटर२५० ग्रॅम पनीर क्युब्स१ छोटी वाटी शिजवलेले कॉर्न२–३ पनीर क्युब्स (ब्लेंडसाठी)७–८ काजू१ टेबलस्पून दही.१ टीस्पून मीठ१ टीस्पून ऑरेगॅनो१ टीस्पून लाल मिरची पावडर१ टीस्पून पेरी-पेरी मसाला१ कप चिरलेला कांदा१ कप चिरलेले टोमॅटोकोथिंबीर (हातभर).कृतीपॅनमध्ये १ टीस्पून बटर गरम करा.त्यात २५० ग्रॅम पनीर क्युब्स आणि १ छोटी वाटी शिजवलेले कॉर्न टाका.ते चांगले शिजवा आणि हलवा.ब्लेंडरमध्ये २–३ पनीर क्युब्स, ७–८ काजू, १ टेबलस्पून दही, १ टीस्पून मीठ, १ टीस्पून ऑरेगॅनो, १ टीस्पून लाल मिरची पावडर आणि १ टीस्पून पेरी-पेरी मसाला टाका.सर्व साहित्य बारीक पेस्ट होईपर्यंत ब्लेंड करा.यात काही चिरलेली कोथिंबीर टाका आणि नीट मिसळा.शिजवलेले पनीर आणि कॉर्न एका मोठ्या बाऊलमध्ये काढा.त्यात १ कप चिरलेला कांदा, १ कप चिरलेले टोमॅटो आणि हातभर कोथिंबीर घालून हलके मिसळा.तयार केलेली पेस्ट (ड्रेसिंग) या सॅलडवर ओता आणि नीट मिक्स करा.