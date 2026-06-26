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Protein-Rich Moong Makhana Chaat: रोजच्या बोरींग नाश्त्याला द्या ब्रेक! 10 मिनिटांत तयार करा हा प्रोटीनयुक्त मूग-मखाना चाट

Healthy Breakfast in 10 Minutes: सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट तयार होणारी ही प्रोटीनयुक्त मूग-मखाना चाट चवदार, पौष्टिक आणि वजन नियंत्रणासाठी उपयुक्त आहे.
Moong Makhana Chaat Recipe

Moong Makhana Chaat Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Easy Morning Snack Packed with Nutrition: सकाळचा नाश्ता हा दिवसातील सर्वात महत्त्वाचा आहार मानला जातो, त्यामुळे त्यात चव आणि पोषण यांचा योग्य समतोल असणे आवश्यक आहे. हिरवा मूग, मखाना आणि शेंगदाणे वापरून बनवलेली ही पौष्टिक चाट प्रोटीन, तंतुमय घटक आणि उर्जेचा उत्कृष्ट स्रोत ठरते. काहीच मिनिटांत तयार होणारा हा नाश्ता तुम्हाला संपूर्ण दिवस ताजेतवाने आणि उत्साही राहण्यास मदत करू शकतो.

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