Protein-Rich Moong Makhana Chaat: रोजच्या बोरींग नाश्त्याला द्या ब्रेक! 10 मिनिटांत तयार करा हा प्रोटीनयुक्त मूग-मखाना चाट

Easy Morning Snack Packed with Nutrition: सकाळचा नाश्ता हा दिवसातील सर्वात महत्त्वाचा आहार मानला जातो, त्यामुळे त्यात चव आणि पोषण यांचा योग्य समतोल असणे आवश्यक आहे. हिरवा मूग, मखाना आणि शेंगदाणे वापरून बनवलेली ही पौष्टिक चाट प्रोटीन, तंतुमय घटक आणि उर्जेचा उत्कृष्ट स्रोत ठरते. काहीच मिनिटांत तयार होणारा हा नाश्ता तुम्हाला संपूर्ण दिवस ताजेतवाने आणि उत्साही राहण्यास मदत करू शकतो..साहित्य150 ग्रॅम हिरवे मूग (हलके शिजवलेले)भाजलेला मखाना1 मध्यम कांदा (बारीक चिरलेला)भाजलेले पण मीठ नसलेले शेंगदाणे.Masala Methi Thepla: 15 मिनिटांत तयार करा मऊ, चवदार मसाला मेथी थेपला; नाश्ता आणि डब्यासाठी परफेक्ट रेसिपी.3 टेबलस्पून तिखट मिरची मसाला1 टीस्पून चाट मसालाकोथिंबीर (सजावटीसाठी)कच्च्या कैरीचे तुकडे (ऐच्छिक)1 लिंबू.कृतीएका मोठ्या भांड्यात हलके शिजवलेले हिरवे मूग घ्या.त्यात भाजलेला मखाना, चिरलेला कांदा आणि भाजलेले शेंगदाणे घाला.आता तिखट मिरचीची चटणी आणि चाट मसाला घालून सर्व साहित्य नीट एकत्र करा.वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि कच्च्या कैरीचे तुकडे घाला.शेवटी लिंबाचा रस पिळून सर्व मिश्रण चांगले हलवा.ताजी आणि कुरकुरीत चाट लगेच सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.