Cheesy Bell Pepper Toast Sandwich: वीकेंडची सकाळ होईल खास! 15 मिनिटांत बनवा कुरकुरीत, चीजने भरलेलं बेल पेपर टोस्ट सँडविच

संपूर्ण आठवड्याच्या धावपळी नंतर वीकेंडची सकाळ म्हणजे निवांत बसून काहीतरी वेगळं आणि चविष्ट खाण्याची उत्तम वेळ. अशा वेळी नेहमीचा नाश्ता न करता कुरकुरीत, चीजी आणि स्वादिष्ट बेल पेपर टोस्ट करून बघा. रंगीबेरंगी ढोबळी मिरची, मुबलक चीज आणि मसाल्यांचा सुंदर संगम असलेला हा टोस्ट काही मिनिटांत तयार होतो आणि वीकेंडच्या नाश्त्याला अगदी रेस्टॉरंटसारखी चव आणतो..साहित्यबारीक चिरलेले रंगीत ढोबळी मिरची (लाल, पिवळी, हिरवी)१ बारीक चिरलेला कांदा४–५ लसूण पाकळ्या१–२ हिरव्या मिरच्याबारीक चिरलेली कोथिंबीरचवीनुसार मीठ.१/२ टीस्पून काळी मिरी पावडर१/२ टीस्पून चिली फ्लेक्स१/२ टीस्पून ओरिगॅनो१/२ टीस्पून पाप्रिका१/२ टीस्पून पेरी-पेरी मसाला१/२ कप मोझरेला चीज१/२ कप चेडर चीजलोणीब्रेडच्या स्लाइस.कृतीसुरुवातीला कांदा, लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर चॉपरमध्ये बारीक चिरून घ्या. हे मिश्रण एका मोठ्या भांड्यात काढा. त्यात बारीक चिरलेल्या रंगीत ढोबळी मिरच्या घाला.यानंतर चवीनुसार मीठ, काळी मिरी पावडर, चिली फ्लेक्स, ओरिगॅनो, पाप्रिका आणि पेरी-पेरी मसाला घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित एकजीव करून घ्या. आता त्यात मोझरेला आणि चेडर चीज घालून हलक्या हाताने मिसळा..ब्रेडच्या स्लाइसला एका बाजूने लोणी लावा आणि त्यावर तयार केलेले चीजी मिश्रण भरपूर प्रमाणात पसरवा.तवा किंवा सँडविच टोस्टर गरम करून ब्रेड मंद आचेवर भाजा. ब्रेडचा तळ सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तसेच वरचे चीज वितळून हलकेसे सोनेरी होईपर्यंत टोस्ट करा.गरमागरम चीजी बेल पेपर टोस्ट टोमॅटो केचप, मेयोनीज किंवा आवडीच्या डिपसोबत सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.