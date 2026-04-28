15 मिनिटांत तयार होणारा परफेक्ट नाश्ता! जरा हटके पद्धतीने बनवा उरलेल्या इडलीतून रेस्टॉरंट स्टाइल फ्रायड इडली

15-Minute Breakfast Hack: घरात रात्रीचे जेवण झाल्यानंतर उरलेले इडलीचे तुकडे तसचे फ्रिजमध्ये पडून राहतात आणि सकाळी नेहमीच "आता याचं काय करायचं?" असा प्रश्न पडतो. पण ह्याच साध्या उरलेल्या इडलीपासून तुम्ही काही मिनिटांत खमंग, मसालेदार आणि चविष्ट असा नाश्ता बनवू शकता, तो म्हणजे फ्राईड इडली.दक्षिण भारतात प्रचलित असलेला हा पदार्थ आता संपूर्ण देशभरातील घरांमध्ये आवडीने केला जातो. कारण यात लागणारे साहित्य अगदी कमी, बनवण्याची प्रक्रिया झटपट आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अन्न वाया जाण्यापासून वाचवण्याची उत्तम सवय यात दडलेली आहे. खमंग कुरकुरीत इडली, सुगंधी मसाले आणि भाज्यांचा सुंदर संगम. हे सगळं मिळून सकाळचा किंवा संध्याकाळचा नाश्ता अगदी खास बनतो..साहित्य6 ते 8 उरलेल्या इडल्या (फ्रिजमध्ये ठेवलेल्या असतील तर उत्तम)2 टेबलस्पून तेल (नारळ तेल किंवा साधं तेल)½ टीस्पून मोहरी1 कडीपत्त्याची फांदी1 कांदा (बारीक चिरलेला)1 हिरवी मिरची (चिरलेली)½ कप मिश्र भाज्या (गाजर, सिमला मिरची, मटार, फरसबी – बारीक चिरून)¼ टीस्पून हळद½ टीस्पून लाल तिखट½ टीस्पून गरम मसाला (ऐच्छिक)चवीनुसार मीठ1 टेबलस्पून लिंबाचा रसकोथिंबीर सजावटीसाठी.कृतीइडल्या आधी छोटे चौकोनी किंवा क्यूब्समध्ये कापून घ्या. एका पॅनमध्ये 1 टेबलस्पून तेल गरम करून त्यात हे इडलीचे तुकडे घालून हलके सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत फ्राय करा. तयार झाल्यावर ते बाजूला काढून ठेवा.त्याच पॅनमध्ये उरलेलं तेल गरम करा. त्यात मोहरी टाका, ती तडतडली की कडीपत्ता आणि हिरवी मिरची घाला. आता कांदा घालून तो हलका सोनेरी होईपर्यंत परता.यानंतर मिश्र भाज्या घालून 3–4 मिनिटं परता, जेणेकरून त्या थोड्या मऊ पण तरीही कुरकुरीत राहतील. त्यात हळद, तिखट, मीठ आणि गरम मसाला घालून सर्व मसाले नीट मिसळा..आता फ्राय केलेले इडलीचे तुकडे पॅनमध्ये घालून सगळं एकत्र टॉस करा, जेणेकरून मसाले इडलीला नीट लागतील. शेवटी लिंबाचा रस पिळा आणि कोथिंबीर घालून सजवा.गरमागरम फ्रायड इडली नारळ चटणी किंवा सॉससोबत सर्व्ह करा.उरलेल्या इडलीतून बनणारा हा झटपट पदार्थ फक्त चविष्टच नाही तर हेल्दी आणि फिलिंगही आहे. कमी वेळात तयार होणारा हा नाश्ता मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो.