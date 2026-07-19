Cheesy Potato Tortilla: रविवारी नाश्त्यात काय बनवायचं प्रश्न पडलाय? 15 मिनिटांत तयार करा चीजी बटाटा टॉर्टिला; घरचे बोटं चाटत राहतील!

रविवार म्हणजे आराम, निवांतपणा आणि घरच्यांसोबत एखादा खास नाश्ता करण्याचा दिवस. जर या संडे ब्रेकफास्टला काहीतरी झटपट, पोटभर आणि चविष्ट बनवायचं असेल, तर बटाटा टॉर्टिला ब्रेकफास्ट हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. बटाटा, अंडी, भाज्या आणि चीज यांचा स्वादिष्ट संगम असलेली ही रेसिपी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल..साहित्य2 मध्यम आकाराचे बटाटे (पातळ गोल काप)3 अंडी1 लहान टोमॅटो (बारीक चिरलेला)1/2 सिमला मिरची (बारीक चिरलेली)1 लहान कांदा (बारीक चिरलेला)2 टेबलस्पून कोथिंबीर किंवा पार्सले (बारीक चिरलेली)चवीनुसार मीठ1/2 टीस्पून काळी मिरी पूड1/2 ते 1 कप किसलेले चीज1 टॉर्टिला2 टेबलस्पून तेल किंवा बटर.कृतीसर्वप्रथम बटाट्यांचे पातळ गोल काप करा.पॅनमध्ये तेल गरम करून बटाट्याचे काप दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.एका भांड्यात अंडी फोडून त्यात टोमॅटो, सिमला मिरची, कांदा, कोथिंबीर, मीठ आणि काळी मिरी पूड घालून चांगले फेटा.हे मिश्रण भाजलेल्या बटाट्यांवर समान पसरवा. झाकण ठेवून अंडी पूर्णपणे शिजू द्या.आता वरून किसलेले चीज घाला आणि त्यावर टॉर्टिला ठेवा.प्लेटच्या मदतीने काळजीपूर्वक संपूर्ण मिश्रण उलटवा.दुसऱ्या बाजूनेही थोडे चीज पसरवा आणि टॉर्टिला सोनेरी व कुरकुरीत होईपर्यंत शिजवा.गरमागरम तुकडे करून टोमॅटो सॉस, हिरवी चटणी किंवा दह्यासोबत सर्व्ह करा..टीपअधिक पौष्टिक बनवण्यासाठी यात पालक, मशरूम, कॉर्न किंवा उकडलेले चिकन घालू शकता. Vegetarian पर्यायासाठी अंड्याऐवजी बेसनाचे पीठ वापरूनही ही रेसिपी बनवता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.