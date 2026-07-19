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Cheesy Potato Tortilla: रविवारी नाश्त्यात काय बनवायचं प्रश्न पडलाय? 15 मिनिटांत तयार करा चीजी बटाटा टॉर्टिला; घरचे बोटं चाटत राहतील!

Cheesy Potato Tortilla Recipe: रविवारच्या सकाळी १५ मिनिटांत तयार होणारा चीजी बटाटा टॉर्टिला करून घरच्यांचा नाश्ता खास बनवा.
Cheesy Potato Tortilla

Cheesy Potato Tortilla

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

रविवार म्हणजे आराम, निवांतपणा आणि घरच्यांसोबत एखादा खास नाश्ता करण्याचा दिवस. जर या संडे ब्रेकफास्टला काहीतरी झटपट, पोटभर आणि चविष्ट बनवायचं असेल, तर बटाटा टॉर्टिला ब्रेकफास्ट हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. बटाटा, अंडी, भाज्या आणि चीज यांचा स्वादिष्ट संगम असलेली ही रेसिपी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल.

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