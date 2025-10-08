"आईच्या हातचा स्वयंपाक म्हणजे स्पेशल डे!"...अभिनेत्री अक्षता उकिरडे सांगते तिच्या आवडत्या पदार्थांशी असलेलं खास नातं!

Actress Akshata Ukirde Reveals Her Foodie Life : माझं आणि खवय्येगिरीचं नातं हे अगदी खास आणि गहिरं आहे. मी स्वतःला ‘फुल्ल फुडी’ म्हणते, कारण मला प्रत्येक प्रकारचं खाणं प्रचंड आवडतं. एखादा ठरलेला आवडता पदार्थ नसेल; पण रोज काही ना काही नवीन खाण्याची वेगळीच क्रेव्हिंग असते. त्यामुळे चायनीज, नॉर्थ इंडियन, चाट, महाराष्ट्रीय अशा सगळ्याच प्रकारचं खाणं माझ्या दैनंदिन जीवनाचा भाग झालं आहे..अक्षता उकिरडे, अभिनेत्रीखाना-खजानाखरंतर, सतत शूटिंगसाठी बाहेर राहिल्यामुळे घरचं जेवण वेळेवर होणं फार कठीणच झालं आहे. बऱ्याच वेळा घरचं जेवण स्किप होतं. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा घरात वेळेवर जेवायला मिळतं, तो दिवस अगदी साजरा करण्यासारखा वाटतो..आईच्या हातच्या पदार्थांतून तृप्तता सगळ्यांमध्ये सर्वांत जास्त आवडतो तो म्हणजे माझ्या आईच्या हातचा स्वयंपाक! त्या अन्नात एक चव असतेच; पण त्यापेक्षा जास्त एक भावना असते - ‘आज आरोग्यदायी जेवलो’ ही तृप्तता. आईच्या हातचं जेवण फक्त चविष्टच नसतं, तर त्यामुळे पोटही भरलेलं वाटतं आणि मनही! माझ्या आयुष्यात आजही घरचं जेवण म्हणजे एक ‘स्पेशल डे’सारखं असतं. कारण सतत प्रवासामुळे, बाहेरगावी शूटिंगमुळे ते कधीतरीच मिळते; पण जेव्हा मिळतं, तेव्हा अगदी जिवाभावाचं वाटतं..खास आवडती ठिकाणं आणि पदार्थ खाण्याची आवड असल्यामुळे मी अनेक ठिकाणच्या खास पदार्थांवर फिदा आहे. वैशालीचा चीज ओनियन उत्ताप्पा, ‘संदीप’ची चिकन थाळी, ‘हॉंगकॉंग लेन’ची मस्त पाणीपुरी, ‘किम्लिंग’चे डिमसम्स आणि चायनीज डिशेस, ‘मेरीडियन’चं ग्वावा आईस्क्रीम आणि खास कच्छी दाबेलीसुद्धा माझ्या आवडीत आहे. या सगळ्या ठिकाणी खाणं म्हणजे एक पर्वणीच..अस्सल आठवणी कधी कधी एखादा आवडता पदार्थ टेबलवर यायच्या आधीच तोंडाला पाणी सुटतं आणि मनात उत्सुकता निर्माण होते आणि जेव्हा शेवटी ते खाल्लं जातं, तेव्हा जी समाधानाची भावना येते, ती शब्दांत मांडता येणारी नसते. अशा अनेक क्षणांच्या आठवणी माझ्या मनात कायम आहेत. काय खाल्लं होतं, कुठं होतो, कोणाबरोबर होतो... सर्व लक्षात राहतं. मला स्वयंपाक करायला आवडतं, आणि विशेषतः चिकनची भाजी मी चांगली करते. स्पायसी आणि टेस्टी! तसंच, हलकं आणि आरोग्यदायी काही करायचं असेल, तर माझी खासियत आहे ‘Healthy Tasty Smoothie’..Avoid Junk Food: आकर्षक पॅकेजिंग, चमचमीत चवीला म्हणा 'नो'! घरीच बनवलेल्या पौष्टिक पर्यायांनी जपा आरोग्य.हेल्दी स्मूदी साहित्य : एक फ्रोझन केळ, एक कप फ्रोझन स्ट्रॉबेरी, अर्धा कप ग्रीक योगर्ट (प्लेन किंवा व्हॅनिला), अर्धा कप बदाम दूध (किंवा इतर दूध). कृती सर्वांत आधी ब्लेंडरमध्ये दूध आणि योगर्ट घाला. नंतर त्यात फ्रोझन स्ट्रॉबेरी आणि केळी घाला. सर्व साहित्य एकत्र ब्लेंड करा. स्मूदी खूप जाडसर वाटत असेल, तर थोडे दूध वाढवा. ही स्मूदी हेल्दी, स्वादिष्ट आणि झटपट तयार होते. शूटिंगच्या गडबडीतसुद्धा यामुळे थोडी तरी पोषणमूल्ये मिळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.