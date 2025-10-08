फूड

"आईच्या हातचा स्वयंपाक म्हणजे स्पेशल डे!"...अभिनेत्री अक्षता उकिरडे सांगते तिच्या आवडत्या पदार्थांशी असलेलं खास नातं!

Actress Akshata Ukirde : अभिनेत्री अक्षता उकिरडे सांगते तिच्या खवय्येगिरीचं खास नातं, आईच्या हातच्या जेवणाचं महत्त्व आणि शूटिंगच्या गडबडीत ती कसा बनवते हेल्दी स्मूदी.
सकाळ वृत्तसेवा
Actress Akshata Ukirde Reveals Her Foodie Life : माझं आणि खवय्येगिरीचं नातं हे अगदी खास आणि गहिरं आहे. मी स्वतःला ‘फुल्ल फुडी’ म्हणते, कारण मला प्रत्येक प्रकारचं खाणं प्रचंड आवडतं. एखादा ठरलेला आवडता पदार्थ नसेल; पण रोज काही ना काही नवीन खाण्याची वेगळीच क्रेव्हिंग असते. त्यामुळे चायनीज, नॉर्थ इंडियन, चाट, महाराष्ट्रीय अशा सगळ्याच प्रकारचं खाणं माझ्या दैनंदिन जीवनाचा भाग झालं आहे.

