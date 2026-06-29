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Ajwain Benefits: दररोज जेवणात हा छोटासा पदार्थ खाल्ल्यास शरीराला मिळू शकतात जबरदस्त फायदे !

No More Gas Problems: आपल्या घरातील मसाल्यांचे डबे म्हणजे औषधांची खाणच; जाणून घ्या गॅस आणि पित्तावर रामबाण उपाय असणाऱ्या ओव्याचे (Ajwain) महत्त्व.
Why Eat Ajwain

Why Eat Ajwain

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Ancient Acidity Cure: आपल्या घरात अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या शरीरातील वात, पित्त आणि कफ या तिन्हींना नियंत्रित ठेवतात. यासाठी आपल्याला कुठेही बाहेर जाण्याची गरज नाही. आपल्या स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असणारे मसाले म्हणजे प्रत्यक्षात निसर्गाची अनमोल औषधेच आहेत. पूर्वीच्या काळी आपल्या आजी-पणजी भाजीमध्ये किती जिरे किंवा किती हिंग टाकायचा, याची अचूक माहिती द्यायच्या. त्यामागे मोठे वैद्यकीय शास्त्र दडलेले आहे.

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