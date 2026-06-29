Ajwain Benefits: दररोज जेवणात हा छोटासा पदार्थ खाल्ल्यास शरीराला मिळू शकतात जबरदस्त फायदे !

Ancient Acidity Cure: आपल्या घरात अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या शरीरातील वात, पित्त आणि कफ या तिन्हींना नियंत्रित ठेवतात. यासाठी आपल्याला कुठेही बाहेर जाण्याची गरज नाही. आपल्या स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असणारे मसाले म्हणजे प्रत्यक्षात निसर्गाची अनमोल औषधेच आहेत. पूर्वीच्या काळी आपल्या आजी-पणजी भाजीमध्ये किती जिरे किंवा किती हिंग टाकायचा, याची अचूक माहिती द्यायच्या. त्यामागे मोठे वैद्यकीय शास्त्र दडलेले आहे..दुपारी ओवा खाण्याचे काय आहे महत्त्व ?दिवसभरात आपल्या शरीरात वात, पित्त आणि कफ यांचे प्रमाण बदलत असते.पित्त नाशक: ओवा हा उत्तम पित्त नाशक मानला जातो.दुपारची वेळ: शरीरात दुपारच्या वेळी पित्ताचे प्रमाण वाढते. म्हणूनच दुपारच्या जेवणात, भाजीत किंवा ताकामध्ये ओवा आवर्जून टाकला जातो, तर रात्रीच्या जेवणात ओवा वापरणे टाळतात.आपली भारतीय संस्कृती आणि महिला कोणत्याही डॉक्टरपेक्षा कमी नाहीत. डॉक्टर सल्ल्यासाठी पैसे घेतात, पण आपल्या घरातील अनुभवी स्त्रिया विनामूल्य सांगतात की— धणे, जिरे, ओवा खा, पोटात गॅस होणार नाही..Women Health: महिलांना चाळीशीनंतर सतत लघवीला का जावं लागतं? डॉक्टरांनी सांगितली त्यामागची खरी कारणं.ओवा खाण्याचे 'हे' आहेत फायदेत्रिदोष नियंत्रण: ओवा वात, पित्त आणि कफ संतुलित राखण्यासाठी खूप उपयोगी आहे.पचनक्रिया सुधारते: जेवण पचवण्यासाठी आणि पोटात गॅस होऊ नये म्हणून ओव्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.थंडीपासून बचाव: हिवाळ्यात थोडासा ओवा गुळासोबत खाल्ल्याने थंडीपासून आराम मिळतो आणि शरीरात ऊब निर्माण होते.प्रतिकारशक्ती वाढते: शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी चहा किंवा इतर काढ्यांमध्ये ओवा वापरणे फायदेशीर ठरते..गॅसचा त्रास झटकन होईल गायब !जर तुम्ही भाजीत ओवा टाकत नसाल, तर जेवल्यानंतर थोडासा ओवा नक्की खा. जर तुम्हाला त्याची चव आवडत नसेल, तर तुम्ही तो काळ्या मिठासोबत खाऊ शकता. फक्त २ ते ३ दिवसांत तुमचा गॅसचा त्रास कायमचा दूर होईल.आयुर्वेदानुसार, आपल्या घरात 'तूपा' (Ghee) नंतर ओवा हीच सर्वात चांगली पित्त नाशक गोष्ट आहे. मग वाट कसली बघताय ? आजपासूनच ओव्याचा वापर सुरू करा आणि आरोग्यामध्ये होणारा सकारात्मक बदल स्वतः अनुभवा..kidney Care: किडनीला फेल होण्यापासून वाचवायचंय ? किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी रोज प्या इतकं पाणी ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.