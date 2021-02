उरलेल्या दह्यासोबत घरी सहज बनवा लइट अँन्ड टेस्टी पापड भाजी

उन्हाळा वाढू लागला की सर्वाची थंड चवदार दही खाण्याची इच्छा वाढू लागते. खरंतर आजकाल सर्वाना कंपनीचे डब्यातील पॅकबंद दहीच मिळते. पूर्वीच्या काळी आजी दही लावायची. छान काळ्या मातीच्या मडक्यात उकळून कोमट झालेल्या दुधात सायंकाळी विरजण घातले व रात्रभर ठेवले की छान दही जमते. दही बनवण्याच्या पद्धती होती. त्याचा स्वाद यावरून त्याचे पाच प्रकार पडतात. मंद, गोड, आंबट-गोड, आंबट व अत्यंत आंबट असे हे पाच प्रकार. या प्रत्येक प्रकारानुसार, आजारानुसार व ऋतूनुसार दही सेवन केल्यास दह्याचे फार चांगले फायदे मिळतात. जेवणात याचा वापर आपण क्रीमी, डिलाईट फ्रेश साइड डिशसाठी करू शकता. आपल्या घरात उरलेल्या उरलेल्या दहीचे काय करावे असा प्रश्न जर आपणास येत असेल तर आपण दही पापडची रेसिपी वापरुन पहा. तयार करण्याची पद्धतः

या रेसिपीसाठी आपल्याला मुख्य घटक म्हणून 4 मध्यम आकाराचे पापड आणि 2 कप दही लागेल. याशिवाय पापडची भाजी तयार करण्यासाठी आले, लसूण, हिरव्या मिरच्या आणि मिश्रित मसाले आवश्यक आहेत. कढईत तूप गरम करून त्यात जिरे, मसाले, आले आणि हिरव्या मिरच्या घाला. दही आणि पाणी घाला आणि चांगले मिक्स करावे, पापड लहान तुकडे करा आणि ग्रेव्हीमध्ये घाला, मीठ घाला आणि शिजू द्या. तुमची चवदार पापड भाजी तयार आहे! आपण ही गरम चपात्या किंवा पौष्टिक बाजरी भाकरसोबत वाढू शकता. म्हणून, जेव्हा आपण कोणती भाजी शिजवायची याचा विचार करीत असाल किंवा कोणत्याही अडचणीशिवाय काही सोपं करायचं असेल - तर आपल्याला पापडची भाजी आवश्यक आहे. पापडची भाजी रेसिपी:

बर्‍याच वेळा असे घडते की कोणती भाजी बनवायची हे आपल्याला समजत नाही. आज आम्ही तुम्हाला एक साधी डिश सांगणार आहोत. आपणास माहित आहे की पापड पापडीपासून बनवता येते. दही आणि मसाल्यांमध्ये बनवलेल्या कुरकुरीत पापडची भाजी पाहिल्यावर तुमच्या तोंडात पाणी येईल. तुम्ही ब्रेडबरोबर मोठ्या आनंदात खाऊ शकता पापड भाज्या साहित्यः

पापड भाजी बनवणे खूप सोपे आहे. आपण ही चवदार भाजी फक्त घरी उपलब्ध मसाल्यांनी बनवू शकता. दही त्याच्या ग्रेव्ही तयार करण्यासाठी वापरला जातो आणि त्यात जिरे, आले लसूण पेस्ट, हळद, मीठ आणि लाल तिखट घालतात.

ग्रेव्ही बनवताना तुम्ही दहीबरोबर टोमॅटो देखील घालू शकता पापड भाजी कशी सर्व्ह करावीः आपण ही भाजी दुपारच्या जेवणाच्या वेळी किंवा रात्रीच्या वेळी बनवू किंवा खाऊ शकता. हिरव्या धणेने सजवल्यानंतर तुम्ही पापडची भाजी तांदूळ, रोटी, परांठा किंवा नान बरोबर खाऊ शकता. पापड भाजी बनवण्याची पद्धत

१. प्रथम तेल गरम करून पापड तळा. बाजूला ठेवा.

२ कढईत तूप गरम करून त्यात जिरे घाला. यानंतर आले-लसूण पेस्ट घालून परतून घ्या.

३. नंतर त्यात हळद, धणे पूड, लाल तिखट, हिरवी मिरची आणि आले घाला. मिश्रण बाजूंना गुळगुळीत होऊ देईस्तोवर तळा.

४. त्यानंतर दही घाला. तसेच पाणी घालून पुन्हा एकदा ग्रेव्ही उकळा. थोडावेळ जाड होऊ द्या.

५. त्यात पापडचे छोटे छोटे तुकडे करा. मीठ घालून तीन ते चार मिनिटे शिजवा. गार्निश करून सर्व्ह करा. संपादन - विवेक मेतकर

Web Title: Akola News Make light and tasty papad bhaji easily at home with the rest of the curd