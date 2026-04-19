अक्षय्य तृतीयेच्या शुभमुहूर्तावर बनवा खास खानदेशी रव्याची संजोरी; खुसखुशीत, गोड आणि कढईत टाकताच फुगणारी परफेक्ट रेसिपी

Akshaya Tritiya Special Sanjori: अक्षय्य तृतीया म्हटलं की घराघरात गोडधोड पदार्थांची लगबग सुरू होते. या शुभ दिवशी पारंपरिक, पौष्टिक आणि चविष्ट असा नाश्ता बनवायचा असेल, तर रव्याची संजोरी हा उत्तम पर्याय ठरतो. खास करून खानदेशात बनवली जाणारी ही रेसिपी आता अनेक घरांमध्ये आवडीने केली जाते. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून गोडसर सारण असलेली संजोरी सणाची चव अजून वाढवते..साहित्य सारणासाठी:1 कप बारीक रवा1 कप गूळ1 कप पाणी3 टीस्पून साजूक तूपचिमूटभर जायफळ पूड(ऐच्छिक) वेलची पूडकव्हरसाठी:1 कप मैदा1 कप बारीक रवाचिमूटभर मीठ3 टीस्पून गरम तूपपाणी (पीठ मळण्यासाठी)तेल.कृती सारण तयार करण्यासाठी:कढईत रवा आणि तूप घालून मध्यम आचेवर हलका सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्या.गॅस बंद करून रवा पूर्ण थंड होऊ द्या.दुसऱ्या भांड्यात गूळ आणि पाणी गरम करून गूळ वितळवा.हे मिश्रण गाळून घ्या आणि थंड होऊ द्या.आता गुळाच्या पाण्यात भाजलेला रवा घालून मिक्स करा.त्यात जायफळ पूड (आणि वेलची पूड) घालून नीट मिसळा.झाकण ठेवून हे मिश्रण 5–6 तास मुरण्यासाठी ठेवा..पीठ तयार करण्यासाठी:एका भांड्यात मैदा, रवा, मीठ आणि गरम तूप घालून मिक्स करा.थोडे थोडे पाणी घालत मऊसर पीठ मळा.पीठ झाकून 30 मिनिटे विश्रांतीसाठी ठेवा.संजोरी बनवण्यासाठी:पीठाचे छोटे गोळे करून मधोमध थोडे जाड आणि कडा पातळ लाटा.त्यात रव्याचे सारण भरा.मोदकासारखे कडे बंद करून हलक्या हाताने लाटा..तळण्यासाठी:कढईत मध्यम आचेवर तेल गरम करा.संजोरी तेलात टाकताना बंद केलेली बाजू वर ठेवा.कमी ते मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.सर्व्हिंग:तयार संजोरी टिश्यू पेपरवर काढा.थंड झाल्यावर एअरटाइट डब्यात साठवा.गरमागरम, कुरकुरीत आणि गोडसर रव्याची संजोरी अक्षय्य तृतीयेच्या नाश्त्यासाठी एकदम परफेक्ट!