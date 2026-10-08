फूड

नेहमीचा डोसा विसरा! करून पाहा कुरकुरीत ‘आलू अनियन डोसा’; चव अशी की एकावर भागणार नाही

नेहमीचा डोसा विसरा! कांदा, बटाट्याची भाजी आणि गन पावडर वापरून घरच्या घरी कुरकुरीत, मऊ-स्पॉंजी आलू अनियन डोसा कसा बनवायचा, जाणून घ्या सोपी रेसिपी.
Aloo Onion Dosa Recipe

Aloo Onion Dosa Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

नाश्त्याला डोसा करायचा असेल, पण नेहमीचा डोसा खाऊन कंटाळा आला असेल, तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा! वरून कुरकुरीत, मधून जाडसर आणि मऊ-स्पॉंजी असा आलू अनियन डोसा खायला इतका चविष्ट लागतो की, एक डोसा खाल्ल्यावर दुसऱ्याची ऑर्डर आपोआप जाते.

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