नेहमीचा डोसा विसरा! करून पाहा कुरकुरीत ‘आलू अनियन डोसा’; चव अशी की एकावर भागणार नाही

नाश्त्याला डोसा करायचा असेल, पण नेहमीचा डोसा खाऊन कंटाळा आला असेल, तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा! वरून कुरकुरीत, मधून जाडसर आणि मऊ-स्पॉंजी असा आलू अनियन डोसा खायला इतका चविष्ट लागतो की, एक डोसा खाल्ल्यावर दुसऱ्याची ऑर्डर आपोआप जाते..या डोशावर कांद्याच्या रिंग्स, चटपटीत बटाट्याची भाजी, गन पावडर आणि कोथिंबीर घालून ते सर्व डोश्याच्या बॅटरमध्ये हलकेच दाबून शिजवले जाते. त्यामुळे प्रत्येक घासात कुरकुरीत कांदा, मसालेदार बटाटा आणि डोशाची मऊसर चव एकत्र अनुभवायला मिळते..साहित्यडोशाचे बॅटर – आवश्यकतेनुसारकांद्याच्या रिंग्स – आवश्यकतेनुसारबटाट्याची मसालेदार भाजी – आवश्यकतेनुसारगन पावडर – चवीनुसारबारीक चिरलेली कोथिंबीर – सजावटीसाठीतेल – डोसा भाजण्यासाठी.कृतीसर्वप्रथम तवा गरम करून त्यावर थोडे तेल लावा.नेहमीच्या डोश्यापेक्षा थोडे जाडसर डोसा बॅटर तव्यावर घाला आणि हलक्या हाताने पसरवा.डोसा थोडा सेट होऊ लागला की त्यावर कांद्याच्या रिंग्स व्यवस्थित मांडून घ्या.त्यावर बटाट्याची मसालेदार भाजी छोटे-छोटे भाग करून पसरवा.आता वरून गन पावडर आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर भुरभुरवा..हे सर्व पदार्थ चमच्याने किंवा स्पॅचुलाने हलकेच डोश्याच्या बॅटरमध्ये दाबून घ्या.कडांना थोडे तेल सोडून डोसा मध्यम आचेवर शिजू द्या.खालची बाजू सोनेरी आणि कुरकुरीत झाली की डोसा काळजीपूर्वक पलटवा किंवा झाकण ठेवून वरची बाजूही शिजवून घ्या.डोसा दोन्ही बाजूंनी छान भाजला की गरमागरम प्लेटमध्ये काढा.आलू अनियन डोसा नारळाची चटणी, सांबार किंवा तुमच्या आवडत्या चटणीसोबत सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.