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Pesarattu Recipe: प्रोटीनने भरपूर, चवीला जबरदस्त! आंध्र प्रदेशचा लोकप्रिय नाश्ता पेसरट्टू; एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा ट्राय कराल

Protein-Rich Pesarattu Recipe: प्रोटीनने भरपूर आणि चवीला कुरकुरीत असलेला आंध्र प्रदेशचा लोकप्रिय पेसरट्टू घरच्या घरी सहज बनवा.
Protein-Rich Pesarattu Recipe

Protein-Rich Pesarattu Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

आंध्र प्रदेशातील लोकांचा आवडता नाश्ता म्हणजे पेसरट्टू. हा पदार्थ चविष्ट, कुरकुरीत आणि प्रथिनांनी भरपूर असल्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यासाठी उत्तम मानला जातो. उत्तर भारतात ज्याला मूग डाळीचा चिला म्हणतात, त्यालाच आंध्र प्रदेशात पेसरट्टू असे म्हणतात.

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