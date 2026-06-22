Pesarattu Recipe: प्रोटीनने भरपूर, चवीला जबरदस्त! आंध्र प्रदेशचा लोकप्रिय नाश्ता पेसरट्टू; एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा ट्राय कराल

आंध्र प्रदेशातील लोकांचा आवडता नाश्ता म्हणजे पेसरट्टू. हा पदार्थ चविष्ट, कुरकुरीत आणि प्रथिनांनी भरपूर असल्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यासाठी उत्तम मानला जातो. उत्तर भारतात ज्याला मूग डाळीचा चिला म्हणतात, त्यालाच आंध्र प्रदेशात पेसरट्टू असे म्हणतात..पेसरट्टू म्हणजे काय?‘पेसरा’ या तेलुगू शब्दाचा अर्थ हिरवी मूग डाळ, तर ‘अट्टू’ म्हणजे डोसा. त्यामुळे मूग डाळीपासून तयार होणाऱ्या या डोशाला पेसरट्टू असे नाव पडले आहे..Moong Dal Palak Idli Recipe: प्रोटीन आणि आयर्नचा भरपूर खजिना; नाश्त्यासाठी बनवा मऊ अन् स्पंजी 'मूग डाळ-पालक इडली'.पेसरट्टू बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य1 कप हिरवी मूग डाळ2 टेबलस्पून चणा डाळ2 टेबलस्पून तांदूळ1 लहान कांदा (बारीक चिरलेला)3-4 हिरव्या मिरच्या2 इंच आले1 टीस्पून जिरे1/2 टीस्पून तिखटचवीनुसार मीठतेल.Oats-Paneer Dosa: प्रोटीन आणि फायबरचा पॉवरहाऊस! वजन कमी करायचं असेल तर डाएटमध्ये नक्की अॅड करा ओट्स-पनीर डोसा.कृतीमूग डाळ, चणा डाळ आणि तांदूळ 6 तास पाण्यात भिजत ठेवा.भिजवलेले मिश्रण मिक्सरमध्ये वाटून गुळगुळीत पीठ तयार करा.त्यात आले, हिरव्या मिरच्या, जिरे, तिखट आणि मीठ घालून चांगले मिसळा.गरजेनुसार थोडे पाणी घालून डोश्याच्या पिठासारखे मिश्रण तयार करा.तवा गरम करून त्यावर थोडे तेल लावा.तयार पीठ तव्यावर पातळ पसरवा.वरून चिरलेला कांदा भुरभुरवा.दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.गरमागरम पेसरट्टू हिरवी चटणी किंवा लोणच्यासोबत सर्व्ह करा.प्रथिनांनी भरपूर आणि पचायला हलका असलेला पेसरट्टू हा नाश्त्यासाठी एक आरोग्यदायी व स्वादिष्ट पर्याय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.