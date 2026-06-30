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Dibba Roti Recipe: बाहेरून क्रिस्पी, आतून स्पंजी! दक्षिण भारताची ही डिब्बा रोटी एकदा नक्की ट्राय करा; चव अशी की पुन्हा बनवाल

Protein-Rich Dibba Roti Recipe: बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ आणि स्पंजी डिब्बा रोटी, सोबत झणझणीत बॉम्बे चटणी व आलम पचडी. हा दक्षिण भारतीय नाश्ता एकदा ट्राय केलात तर पुन्हा पुन्हा बनवाल.
Healthy Dibba Roti Recipe

Healthy Dibba Roti Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

दक्षिण भारत म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर इडली, डोसा आणि वडा हे पदार्थ येतात. पण याशिवायही तिथले अनेक चविष्ट आणि पौष्टिक पदार्थ आहेत, जे नाश्त्यासाठी बेस्ट ऑप्शन ठरतात. त्यापैकी एक म्हणजे डिब्बा रोटी. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेली ही रोटी, गरमागरम बॉम्बे चटणी आणि तिखट-गोड आलम पचडी (आलं चटणी) सोबत खायला खूपच छान लागते. नाश्ता, ब्रंच किंवा संध्याकाळच्या हलक्या भुकेसाठी हा सोपा आणि स्वादिष्ट पदार्थ एकदा नक्की करून पाहा.

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