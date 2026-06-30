Dibba Roti Recipe: बाहेरून क्रिस्पी, आतून स्पंजी! दक्षिण भारताची ही डिब्बा रोटी एकदा नक्की ट्राय करा; चव अशी की पुन्हा बनवाल

दक्षिण भारत म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर इडली, डोसा आणि वडा हे पदार्थ येतात. पण याशिवायही तिथले अनेक चविष्ट आणि पौष्टिक पदार्थ आहेत, जे नाश्त्यासाठी बेस्ट ऑप्शन ठरतात. त्यापैकी एक म्हणजे डिब्बा रोटी. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेली ही रोटी, गरमागरम बॉम्बे चटणी आणि तिखट-गोड आलम पचडी (आलं चटणी) सोबत खायला खूपच छान लागते. नाश्ता, ब्रंच किंवा संध्याकाळच्या हलक्या भुकेसाठी हा सोपा आणि स्वादिष्ट पदार्थ एकदा नक्की करून पाहा..डिब्बा रोटी साहित्य2 कप नियमित इडली-डोसा पीठआवश्यकतेनुसार तेल.कृतीजाड बुडाच्या कढईत थोडे तेल गरम करा.त्यात 2 कप इडली-डोशाचे पीठ ओता.पीठाच्या मध्यभागी पाण्याने भरलेला एक छोटा ग्लास किंवा वाटी ठेवा.कढईवर झाकण ठेवून मंद आचेवर 15–20 मिनिटे शिजवा.नंतर ग्लास काढून रोटी सावधपणे पलटा.दुसऱ्या बाजूने आणखी 5–7 मिनिटे शिजवा.छान सोनेरी रंग आल्यावर गरमागरम सर्व्ह करा..Pesarattu Recipe: प्रोटीनने भरपूर, चवीला जबरदस्त! आंध्र प्रदेशचा लोकप्रिय नाश्ता पेसरट्टू; एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा ट्राय कराल .बॉम्बे चटणी साहित्य1 टीस्पून मोहरी1 टीस्पून जिरे1 टेबलस्पून उडीद डाळ1 टेबलस्पून चणा डाळ¼ कप बारीक चिरलेला कांदा¼ कप बारीक चिरलेला टोमॅटो2–3 हिरव्या मिरच्या (चिरलेल्या)काही कढीपत्त्याची पानेहळद1 टेबलस्पून सांबार मसालाचवीनुसार मीठ¼ कप बेसन2 कप पाणीकोथिंबीर (सजावटीसाठी)आवश्यकतेनुसार तेल.कृतीकढईत तेल गरम करून मोहरी, जिरे, उडीद डाळ आणि चणा डाळ घालून फोडणी द्या.त्यात कांदा, टोमॅटो, हिरव्या मिरच्या आणि कढीपत्ता घालून परतून घ्या.नंतर हळद, सांबार मसाला आणि चवीनुसार मीठ घालून मिसळा.थोडे पाणी घाला.एका भांड्यात बेसन आणि 2 कप पाणी एकजीव करून गुठळ्या राहणार नाहीत याची काळजी घ्या.हे मिश्रण कढईत घालून सतत ढवळत शिजवा.मिश्रण घट्ट झाल्यावर वरून चिरलेली कोथिंबीर घालून सर्व्ह करा..Moong Dal Palak Idli Recipe: प्रोटीन आणि आयर्नचा भरपूर खजिना; नाश्त्यासाठी बनवा मऊ अन् स्पंजी 'मूग डाळ-पालक इडली'.आलम पचडी (आलं चटणी) साहित्य2 टेबलस्पून उडीद डाळ2 टेबलस्पून चणा डाळ7–8 काश्मिरी सुक्या लाल मिरच्या3–4 टेबलस्पून बारीक चिरलेले आले2 टेबलस्पून चिंच3–4 टेबलस्पून गूळचवीनुसार मीठआवश्यकतेनुसार पाणीफोडणीसाठी मोहरी, उडीद डाळ, चणा डाळ, कढीपत्ता आणि तेल.कृतीकढईत थोडे तेल गरम करून उडीद डाळ, चणा डाळ, काश्मिरी लाल मिरच्या, आले आणि चिंच हलके परतून घ्या.हे मिश्रण थंड झाल्यावर मिक्सरच्या भांड्यात घाला.त्यात गूळ, मीठ आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून गुळगुळीत वाटून घ्या.शेवटी मोहरी, उडीद डाळ, चणा डाळ आणि कढीपत्त्याची फोडणी करून चटणीवर घाला.गरमागरम डिब्बा रोटीसोबत सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.