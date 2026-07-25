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Ashadhi Ekadashi 2026 Breakfast Recipe: आषाढी एकादशीच्या उपवासासाठी झटपट रेसिपी; १५ मिनिटांत बनवा मऊ, स्पंजी उपवासाची इडली

Easy Ashadhi Ekadashi Breakfast Recipe: तांदूळ, साबुदाणा आणि दह्यापासून अवघ्या १५ मिनिटांत तयार होणारी ही इडली उपवासासाठी पौष्टिक, हलकी आणि चविष्ट पर्याय ठरते.
Ashadhi Ekadashi Special: Make Soft & Spongy Fasting Idli in Just 15 Minutes

Ashadhi Ekadashi Special: Make Soft & Spongy Fasting Idli in Just 15 Minutes

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

आषाढी एकादशीच्या उपवासात नेहमीची साबुदाणा खिचडी, वडा किंवा थालीपीठ खाऊन कंटाळा आला असेल, तर यंदा काहीतरी वेगळं करून पाहा. तांदूळ, साबुदाणा आणि दह्यापासून तयार होणारी ही मऊ, स्पंजी आणि झटपट उपवासाची इडली चवीला जितकी अप्रतिम आहे, तितकीच बनवायलाही सोपी आहे. नारळाच्या चटणीसोबत सर्व्ह केल्यास या इडलीची चव आणखी खुलते. जाणून घेऊया तिची सोपी रेसिपी.

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