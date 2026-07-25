Ashadhi Ekadashi 2026 Breakfast Recipe: आषाढी एकादशीच्या उपवासासाठी झटपट रेसिपी; १५ मिनिटांत बनवा मऊ, स्पंजी उपवासाची इडली

आषाढी एकादशीच्या उपवासात नेहमीची साबुदाणा खिचडी, वडा किंवा थालीपीठ खाऊन कंटाळा आला असेल, तर यंदा काहीतरी वेगळं करून पाहा. तांदूळ, साबुदाणा आणि दह्यापासून तयार होणारी ही मऊ, स्पंजी आणि झटपट उपवासाची इडली चवीला जितकी अप्रतिम आहे, तितकीच बनवायलाही सोपी आहे. नारळाच्या चटणीसोबत सर्व्ह केल्यास या इडलीची चव आणखी खुलते. जाणून घेऊया तिची सोपी रेसिपी..साहित्य१ कप तांदूळ१ कप साबुदाणा१ कप दहीचवीनुसार मीठआवश्यकतेनुसार पाणी१ चमचा इनोइडली साच्याला तेल.Ashadhi Ekadashi Special: १५ मिनिटांत बनवा कुरकुरीत आणि चटपटीत 'उपवासाची कचोरी'!.चटणीसाठीताजा किसलेला नारळ१-२ हिरव्या मिरच्याथोडे दहीचवीनुसार मीठफोडणीसाठी तूप/तेल (उपवासात जिरे खात असाल तर जिरे घालू शकता.).कृतीसर्वप्रथम मिक्सरच्या भांड्यात तांदूळ आणि साबुदाणा घालून बारीक पीठ तयार करा.आता या पिठात दही, चवीनुसार मीठ आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून गुळगुळीत पीठ तयार करा.भांड्यावर झाकण ठेवून हे पीठ १० मिनिटे बाजूला ठेवा.चटणीसाठी मिक्सरमध्ये नारळ, हिरवी मिरची, दही आणि मीठ घालून बारीक वाटून घ्या. इच्छेनुसार फोडणी द्या.इडलीचा साचा तेल लावून ग्रीस करा..Vat Purnima Special Upvas Recipe: वट पौर्णिमेनिमित्त बनवा खास, चवदार आणि उपवासासाठी बेस्ट उकडलेल्या रताळ्याचा हेल्दी कीस! लगेच नोट करा रेसिपी.१० मिनिटांनंतर पीठ एकदा हलके ढवळा. त्यात १ चमचा इनो आणि थोडे पाणी घालून हाताने हलक्या हाताने मिसळा.तयार पीठ इडलीच्या साच्यात ओता आणि साचा हलकेच टॅप करा.आधीच उकळत ठेवलेल्या पाण्यात इडलीचा साचा ठेवा.१२ ते १५ मिनिटे वाफेवर इडली शिजवा.गरमागरम, मऊ उपवासाची इडली नारळाच्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.टीपउपवासाच्या नियमांनुसार जिरे खात नसाल, तर चटणीला फोडणी न देता देखील ती तितकीच स्वादिष्ट लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.