Ashadhi Ekadashi Special: १५ मिनिटांत बनवा कुरकुरीत आणि चटपटीत 'उपवासाची कचोरी'!

Ekadashi Special Recipe: आषाढी एकादशी म्हटली की घरोघरी उपवासाच्या पदार्थ बनवले जातात. पण दरवर्षी तीच ती साबुदाणा खिचडी किंवा भगर-आमटी खाऊन कंटाळा आलाय? मग यंदाच्या एकादशीला उपवासाच्या मेन्यूमध्ये एक भन्नाट ट्विस्ट नक्की आणून पाहा!आज आपण पाहणार आहोत बाहेरून एकदम कुरकुरीत आणि आतून गोड-तिखट-चटपटीत सारण असलेली 'उपवास स्पेशल कचोरी'. विशेष म्हणजे ही कचोरी बनवण्यासाठी खूप जास्त वेळ किंवा आधीपासूनच्या तयारीची गरज लागत नाही. फक्त १५ ते २० मिनिटांत घरी आहे त्या साहित्यात ही रेसिपी तयार होते!.लागणारे साहित्य:ओले खोबरे (किसलेले): १ वाटीभाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट: १ वाटीउकडलेला बटाटा (किसून): १ वाटीउपवास भाजणी: १ वाटीड्रायफ्रुट्स (काजू, बदाम, मनुका): १ छोटी वाटीहिरवी मिरची पेस्ट: १ चमचामीठ व साखर: चवीनुसारतेल: तळण्यासाठी.Crispy Potato Chilla Recipe: पोहे, उपमा खाऊन कंटाळलात? मग नाश्त्यासाठी झटपट बनवा कुरकुरीत आणि चविष्ट बटाटा चिल्ला.कृती (Step-by-Step):चटपटीत सारण तयार करा -एका बाऊलमध्ये किसलेले ओले खोबरे, शेंगदाण्याचा कूट, थोडेसे बारीक ड्रायफ्रुट्स (काजू, बदाम, मनुका) आणि १-२ चमचे उकडलेला बटाटा एकत्र करा. त्यात हिरवी मिरची पेस्ट, चवीनुसार मीठ आणि थोडी साखर घालून सर्व साहित्य छान एकजीव करा. या सारणाचे छोटे-छोटे गोळे (Balls) तयार करून बाजूला ठेवा.कचोरीचे आवरण मळा -उरलेला किसलेला बटाटा, १ वाटी उपवास भाजणी आणि थोडे मीठ एकत्र करून मऊसर पीठ मळून घ्या..कचोरी वळा -मळलेल्या पिठाचा एक गोळा हातात घेऊन त्याची छोटी खोलगट वाटी बनवा. त्यात तयार केलेला सारणाचा गोळा ठेवा आणि सर्व बाजू एकत्र आणून कचोरी व्यवस्थित बंद करा (जेणेकरून ती तेलात सुटणार नाही).सोनेरी रंगावर तळा -कढईत तेल चांगले तापवून घ्या. तेल गरम झाल्यावर मध्यम आचेवर कचोरी दोन्ही बाजूंनी छान सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.किचन टीप: कचोरी गरमागरम उपवासाच्या दह्यासोबत किंवा हिरव्या मिरची-खोबऱ्याच्या चटणीसोबत सर्व्ह करा!.Chilgoza Halwa Recipe: १ किलो हलव्यासाठी \n६,००० रुपये! लखनौचा चिलगोजा का आहे इतका महाग? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.