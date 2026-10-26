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Shepu Dhapata: ज्वारीच्या पिठापासून बनवा कुरकुरीत शेपूचा धपाटा; चव इतकी भारी की पुन्हा पुन्हा खाल!

ज्वारीचे पीठ, शेपू, हिरवी मिरची आणि लसूण वापरून बनवा कुरकुरीत शेपूचा धपाटा. जाणून घ्या साहित्य, पीठ मळण्याची पद्धत आणि तव्यावर खरपूस धपाटा भाजण्याची सोपी रेसिपी.
Shepucha Dhapata

Shepucha Dhapata

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

पारंपरिक मराठमोळ्या चवीचा आस्वाद घ्यायचा असेल, तर ज्वारीच्या पिठापासून बनवलेला शेपूचा धपाटा नक्की ट्राय करा. शेपू, हिरवी मिरची आणि लसूण यांचा स्वाद असलेला हा धपाटा नाश्त्यासाठी किंवा जेवणात खाण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया शेपूचा धपाटा बनवण्याची सोपी रेसिपी!

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