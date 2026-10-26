Shepu Dhapata: ज्वारीच्या पिठापासून बनवा कुरकुरीत शेपूचा धपाटा; चव इतकी भारी की पुन्हा पुन्हा खाल!

पारंपरिक मराठमोळ्या चवीचा आस्वाद घ्यायचा असेल, तर ज्वारीच्या पिठापासून बनवलेला शेपूचा धपाटा नक्की ट्राय करा. शेपू, हिरवी मिरची आणि लसूण यांचा स्वाद असलेला हा धपाटा नाश्त्यासाठी किंवा जेवणात खाण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया शेपूचा धपाटा बनवण्याची सोपी रेसिपी!.साहित्यज्वारीचे पीठ: २ वाटीगव्हाचे पीठ: १/२ वाटी (बाइंडिंगसाठी)शेपूची भाजी: १ वाटी (बारीक चिरलेली)हिरवी मिरची आणि लसूण पेस्ट: १ मोठा चमचामीठ: चवीनुसारतेल किंवा तूप: भाजाण्यासाठी पाणी: पीठ मळण्यासाठी.कृतीपीठ मळणेएका परातीत ज्वारीचे पीठ, गव्हाचे पीठ, चिरलेली शेपू, मिरची-लसूण पेस्ट आणि मीठ एकत्र करा। थोडे-थोडे पाणी घालून मऊ पीठ मळून घ्या.धपाटा थापणेएक सुती कपडा (रुमाल) पाण्यात ओला करून पिळून घ्या. पिठाचा गोळा कपड्यावर ठेवून हाताला पाणी लावत गोलाकार थापून घ्या. मध्ये २-३ लहान छिद्र करा..तव्यावर टाकणेगरम तव्याला थोडे तेल लावा. कपड्यासहित धपाटा तव्यावर उलटा टाका आणि वरून कपडा अलगद काढून घ्या.भाजणेधपाट्याच्या बाजूने आणि छिद्रात थोडे तेल सोडा. झाकण ठेवून मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी खरपूस आणि सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.