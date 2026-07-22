Banana Kofta: रोजच्या भाजीचा कंटाळा आलाय? बनवा कच्च्या केळीचे क्रिस्पी कोफ्ते!

रोज-रोज तीच साधी डाळ, दुधी किंवा पडवळाची भाजी खाऊन कंटाळा आला असेल आणि काहीतरी चमचमीत, शाही खाण्याची इच्छा असेल, तर कच्च्या केळीचे हे मखमली कोफ्ते हा उत्तम पर्याय आहे. बाहेरून हलके क्रिस्पी आणि आतून मऊ असलेले हे कोफ्ते जेव्हा क्रीमी ग्रेव्हीमध्ये मिक्स होतात, तेव्हा त्याची चव दुप्पट होते. ही भाजी बनवण्यासाठी जास्त वेळ किंवा मोठ्या मसाल्यांची गरज लागत नाही..साहित्यकोफ्त्यासाठी - उकडलेली कच्ची केळी: ३उकडलेला बटाटा: १ (बाइंडिंगसाठी)बेसन किंवा कॉर्नफ्लोर: २ ते ३ चमचेहिरवी मिरची: १ (बारीक चिरलेली)आले: १/२ इंच (किसलेले)कोथिंबीर: २ चमचे (बारीक चिरलेली)गरम मसाला: १/२ लहान चमचामीठ: चवीनुसारतेल: तळण्यासाठीमखमली ग्रेव्हीसाठी - टोमॅटो प्युरी: २ टोमॅटोकाजू: १०-१२ (कोमट पाण्यात भिजवलेले)मलाई किंवा फ्रेश क्रीम: २ चमचेकांदा: १ मोठा (बारीक वाटलेला)आले-लसूण पेस्ट: १ लहान चमचावेलची: २दालचिनी: १ लहान तुकडातमालपत्र: १हळद, लाल तिखट, धणे पूड: चवीनुसारकसुरी मेथी: १ लहान चमचामीठ: चवीनुसार.तिखट-चटपटीत मसाले आणि वितळलेलं चीज; हा 'बेल पेपर टोस्ट' सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ठरतो परफेक्ट स्नॅक.कृतीकोफ्ते तयार कराउकडलेली केळी आणि बटाटा नीट मॅश करून घ्या. त्यात बेसन, हिरवी मिरची, आले, कोथिंबीर, गरम मसाला आणि मीठ घालून चांगले मळून घ्या. या मिश्रणाचे छोटे-छोटे गोळे (कोफ्ते) तयार करा आणि मध्यम आचेवर तेलात सोनेरी होईपर्यंत तळून घ्या.ग्रेव्हीची तयारी कराभिजवलेल्या काजूची बारीक पेस्ट करून घ्या. कढईत २ चमचे तेल किंवा तूप गरम करा. त्यात तमालपत्र, दालचिनी आणि वेलची घाला..मसाला परतावाटलेला कांदा घालून तो सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या. त्यानंतर आले-लसूण पेस्ट घालून १ मिनिट परता. आता टोमॅटो प्युरी, हळद, तिखट, धणे पावडर आणि मीठ घालून मसाला तेल सोडेपर्यंत चांगला शिजवून घ्या.मखमली टच द्यामसाल्यामध्ये काजूची पेस्ट आणि साय (क्रीम) मिक्स करा आणि मंद आचेवर २-३ मिनिटे शिजू द्या.ग्रेव्ही आणि कोफ्ते एकत्र करागरजेनुसार पाणी घालून ग्रेव्हीला उकळी येऊ द्या. वरून कसुरी मेथी आणि थोडा गरम मसाला भुरभुरा. सर्व्ह करताना ग्रेव्हीमध्ये तयार कोफ्ते टाका. गरमागरम मखमली केळीचे कोफ्ते पोळी, पराठा किंवा भातासोबत सर्व्ह करा..Jackfruit Khichdi: तुम्ही कधी 'फणसाची खिचडी' खाल्लीये? ट्राय करा मुघल काळातील या शाही पदार्थाची रेसिपी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.