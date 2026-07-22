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Banana Kofta: रोजच्या भाजीचा कंटाळा आलाय? बनवा कच्च्या केळीचे क्रिस्पी कोफ्ते!

Mouthwatering Raw Banana Balls!: रोजच्या वरण-भाताचा आणि भाज्यांचा कंटाळा आला तर,भाजीचा तोच तोचपणा घालवा; जिभेवर रेंगाळणाऱ्या मखमली केळी कोफ्त्यांची सोपी रेसिपी ट्राय करा.
Banana Kofta Recipe

Banana Kofta Recipe

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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रोज-रोज तीच साधी डाळ, दुधी किंवा पडवळाची भाजी खाऊन कंटाळा आला असेल आणि काहीतरी चमचमीत, शाही खाण्याची इच्छा असेल, तर कच्च्या केळीचे हे मखमली कोफ्ते हा उत्तम पर्याय आहे. बाहेरून हलके क्रिस्पी आणि आतून मऊ असलेले हे कोफ्ते जेव्हा क्रीमी ग्रेव्हीमध्ये मिक्स होतात, तेव्हा त्याची चव दुप्पट होते. ही भाजी बनवण्यासाठी जास्त वेळ किंवा मोठ्या मसाल्यांची गरज लागत नाही.

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