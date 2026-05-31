Chuda Matar Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट अन् हेल्दी मेन्यू! कमी वेळात बनणाऱ्या 'बनारसी पोह्या'ची पाहा सोपी रेसिपी

जर तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यामध्ये काहीतरी हलके, चवदार आणि झटपट बनणारे खाण्याची इच्छा असेल, तर ताजे मटर (वाटाणे) आणि पोह्यापासून बनवलेला 'बनारसी पोहा' तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो..उत्तर प्रदेशातील बनारस आणि पूर्वांचल भागात याला अत्यंत आदराने 'चुडा मटर' (Chuda Matar) म्हणून ओळखले जाते. हा पोहा बनवायला अत्यंत सोपा तर आहेच, शिवाय चवीलाही खूप लाजवाब लागतो. पोहा आणि मटारचे हे मिश्रण पोटासाठी हलके असते आणि दिवसाची आरोग्यदायी सुरुवात करण्यासाठी हा एक उत्तम 'हेल्दी ब्रेकफास्ट' मानला जातो..आज आपण घरच्या घरी अगदी कमी वेळेत हॉटेलसारखा टेस्टी बनारसी पोहा कसा बनवायचा, याची सोपी रेसिपी जाणून घेणार आहोत.लागणारे साहित्य (Ingredients)१ कप जाड पोहा१ कप ताजे हिरवे मटार१ चमचा शुद्ध देशी तूप१/४ चमचा जिरे आणि १/२ चमचा मोहरी१ तेजपत्ता आणि थोडे कढीपत्ताबारीक चिरलेले आले आणि हिरवी मिरची१ चमचा साखर (स्वादानुसार)स्वादानुसार मीठ१/४ चम्मच हळद पावडर (ऐच्छिक)चिमूटभर हिंग आणि गरम मसालाबारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस.'बनारसी पोहा' बनवण्याची अचूक पद्धत१. पोहा भिजवणे: सर्वप्रथम पोहा एका गाळणीत घेऊन साध्या पाण्याने दोनदा स्वच्छ धुवून घ्या आणि त्यातील संपूर्ण पाणी निथळून घ्या. यानंतर पोहा १० ते १५ मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून द्या, जेणेकरून तो मऊ (Soft) होईल.२. फोडणी: आता कढईत देशी तूप गरम करा. तूप गरम झाल्यावर त्यात जिरे आणि मोहरी टाकून ती चांगली तडतडू द्या. त्यानंतर त्यात हिंग, तेजपत्ता आणि कढीपत्ता घाला. सोबतच बारीक चिरलेले आले आणि हिरवी मिरची टाकून हलके परतून घ्या.३. मटार शिजवणे: या फोडणीमध्ये आता ताजे मटार आणि थोडी साखर घालून नीट मिक्स करा. कढईवर झाकण ठेवून मटार मऊ होईपर्यंत वाफेवर चांगले शिजवून घ्या.४. पोहा मिक्स करणे: मटार शिजल्यानंतर त्यात आधीच भिजवून ठेवलेला मऊ पोहा आणि हळद पावडर घाला. वरून चवीनुसार मीठ, गरम मसाला आणि उरलेली साखर घालून हलक्या हाताने सर्व मिश्रण एकत्र करा, जेणेकरून पोहा तुटणार नाही.५. अंतिम टच: शेवटी यावर लिंबाचा रस पिळा आणि नीट मिक्स करून कढईवर पुन्हा १ मिनिटासाठी झाकण ठेवून वाफ काढून घ्या. तुमचा गरमागरम, सुवासिक बनारसी मटर पोहा तयार आहे! वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून सर्व्ह करा..वीकेंडच्या सुट्टीच्या दिवशी सकाळच्या नाश्त्यासाठी हा बनारसी पोहा अगदी उत्तम पर्याय आहे. देशी तुपाचा सुवास आणि मटारचा गोडवा यामुळे हा पोहा सामान्य पोह्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आणि राजेशाही वाटतो.