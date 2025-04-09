Summer Refreshing Drinks: उन्हाळ्यात दिवसभर फ्रेश राहण्यासाठी बनवा थंडावा देणारे बडीशेपचे सरबत! लगेच लिहून घ्या रेसिपी

How To Make Saunf Ka Sharbat Simple Recipe: परवा म्हणजे २५ मेपासून सूर्याने रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश केला असल्याने नवतापाला सुरुवात झाली आहे. हा काळ म्हणजे वर्षातले सर्वात उष्ण दिवस असतात. या काळातल्या वाढत्या उष्णतेमुळे शरीरातील पाण्याची कमतरता, थकवा, अतिघाम येणं अशा त्रासांमुळे अनेक आरोग्यसंबंधी अडचणी निर्माण होतात. अशा वेळी स्वतःला थंड ठेवणं आणि पुरेसं पाणी पिऊन शरीर हायड्रेटेड ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं..उन्हाळ्यातील उकाडा कमी करण्यासाठी बडीशेप हा उत्तम पर्याय मानला जातो. बडीशेपमध्ये शरीराला थंडावा देणारे घटक, अँटिऑक्सिडंट्स आणि भरपूर फायबर असते, जे शरीराचे तापमान संतुलित ठेवण्यास मदत करते, पचनक्रिया सुधारते आणि तुम्हाला ताजेतवाने वाटण्यास हातभार लावते. त्यामुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात घरच्या घरी बनवलेले, पौष्टिक आणि थंडगार बडीशेपचे सरबत किमान एकदा तरी नक्की करून पाहा..बडीशेप सरबत बनवण्याचे साहित्यअर्धा कप बडीशेप2 वेलदोडे2 लवंग5-6 काळी मिरी15-16 पुदिन्याची पानेसाखर (तुमच्या आवडीनुसार)काळं मीठ2 टीस्पून बडीशेपची पावडरबर्फाचे तुकडे.बडीशेप सरबत बनवण्याची कृतीबडीशेपचे सरबत बनवण्यासाठी सर्वप्रथम एका भांड्यात पाणी गरम करायला ठेवा. त्यात बडीशेप, वेलदोडे, लवंग आणि काळी मिरी घालून मध्यम आचेवर साधारण 15-20 मिनिटे उकळून घ्या. मिश्रण चांगले उकळल्यावर ते गाळून बाजूला ठेवा. त्यानंतर बडीशेपची पावडर तव्यावर हलकीशी भाजून घ्या. घरात बडीशेपची पावडर नसेल, तर मिक्सरमध्ये थोडी बडीशेप बारीक वाटून पावडर तयार करा. मग एका ग्लासमध्ये भरपूर पुदिन्याची पाने घाला आणि मॅशरच्या मदतीने हलक्या हाताने मॅश करा. मॅशर नसेल, तर हातानेही पुदिन्याची पाने मॅश करू शकता..आता गाळलेल्या मिश्रणात भाजून घेतलेल्या बडीशेपेची पूड, काळं मीठ आणि थोडी साखर किंवा आवडीनुसार गूळ घालून सर्व घटक चांगले एकत्र करा. हे मिश्रण काही वेळ फ्रिजमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवा. सर्व्ह करताना ग्लासमध्ये बर्फाचे तुकडे टाका आणि थंड, पचनास सहाय्य करणाऱ्या या पौष्टिक बडीशेपच्या सरबताचा आस्वाद घ्या. जेवणानंतर किंवा दुपारच्या प्रखर उन्हात प्यायला हा एक उत्कृष्ट आणि नैसर्गिक पर्याय ठरतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.