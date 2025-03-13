Beetroot Rajma Pinwheels: सकाळी नाश्त्याला बनवा प्रोटिनयुक्त अन् चवीला मस्त ‘बीटरूट राजमा पिनव्हील्स’, लगेच नोट करा ही सोपी रेसिपी

Healthy Breakfast Recipes : आजकाल सगळ्यांनाच चटपटीत पण पौष्टिक खावंसं वाटतं. तुम्हाला देखील चविष्ट आणि आरोग्यदायी स्नॅक्स आवडत असतील, तर 'बीटरूट राजमा पिनव्हील्स' नक्कीच तुम्हला आवडेल. प्रोटीनयुक्त राजमा, हलकासा गोडसर स्वाद देणारा रताळे आणि सुगंधी मसाल्यांचा उत्तम मिश्रण या स्नॅकला खास बनवतो. सकाळच्या नाश्त्यासाठी, संध्याकाळच्या चहासोबत किंवा मुलांच्या टिफिनसाठी हा एक परफेक्ट आणि हेल्दी पर्याय आहे. चला तर मग, ही सोपी आणि चवदार रेसिपी लगेच लिहून घ्या. .साहित्यराजमा: १ कप (रात्रभर भिजवून शिजवलेला)रताळे : १ मध्यम (उकडलेला)बेसन: ३ टेबलस्पूनकोथिंबीर आणि पुदिना: बारीक चिरूनधनेपूडजिरेपूडमिरपूडहळददालचिनी पावडरतिखटमीठबीटाची पेस्टगव्हाचे पीठ.कृती- एका भांड्यात शिजवलेला राजमा आणि रताळे घ्या व मॅश करा.- त्यात बेसन पीठ, कोथिंबीर, पुदिना, मीठ आणि तयार केलेला मसाला मिक्स करून चांगले मळून घ्या.- मिश्रण कोरडे वाटत असल्यास राजमाच्या शिजवलेल्या पाण्याचा थोडा वापर करा.- गव्हाचे पीठ आणि बीटाची बारीक पेस्ट एकत्र करुन पीठ मळून घ्या.- मळून झाल्यावर त्याचो गोळे करा व लाटून घ्या.- या लाटलेल्या चपातीमध्ये तयार मिश्रण एकसमान सगळीकडे पसरवा आणि हलकेस रोल करा आणि २ इंच लांबीचे तुकडे करा.- तव्यावर थोडेसे तूप किंवा तेल गरम करून हे पिनव्हील्स दोन्ही बाजूंनी कुरकुरीत भाजा (सुमारे ५ मिनिटे).- अधिक कुरकुरीत चव हवी असल्यास हे पिनव्हील्स डीप फ्राय करा किंवा १८०°C वर १५ मिनिटांसाठी बेक करा.