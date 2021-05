कच्चे बेलफळ घरी शिजवण्याची सोपी पद्धत वापरून पहा

बेलफळ हे एक असे फळ आहे जे साधारणत: गरमीच्या (summer season) दिवसांमध्ये मिळते. गोड आणि सुगंधित बेलफळ मुख्यत्वेकरून दक्षिण आणि पूर्व आशियामध्ये (south and east asian) आढळते. भारतामध्ये याला सरबताच्या स्वरूपात किंवा खाण्यासाठी पसंती दिली जाते. गरमीच्या दिवसात पोट खराब झाल्यानंतर त्याचे सेवन केले जाते. त्यामुळे या दिवसात याची डिमांड वाढते. परिणामी मार्केटमध्ये (market) पिकलेले बेलफळ मिळत नाही. आणि मिळाले तर ते ताजे नसते. कोरोनाच्या काळात बेलफळ मिळणे मुश्किल झाले आहे. आणि त्यामुळे कच्च्या बेळफळाला शिजवून खाल्ले जाते. हे बेलफळ घरीच शिजवण्याच्या काही सोप्या टीप्स आहेत. ज्यामुळे तुम्ही घरीच शिजवू शकता. शिवाय ते बाजार मिळते त्याप्रमाणेच असेल. तर या टिप्स आपण पाहूयात... (belfal how to cook at home easy recipe tips for women)

इथिलिनचा वापर करून

कच्चा बेलफाळाला तुरंत शिजवण्यासाठी तुम्ही इथिलिनचा वापर करू शकता. यामध्ये उपलब्ध असलेल्या आम्ला हे कच्च्या फळाला लवकर पिकण्यास मदत करते. याशिवाय कच्चा बेलफळाला तुम्ही पेपर किंवा सुती कपडामध्ये लपेटून त्यासोबत इथिलिन लावून ठेवू शकता. घराच्या कोणत्या कोपऱ्यात तुम्ही हे ठेवू शकता. दोन तीन दिवसानंतर तुमचं बेलफळ शिजायला मदत होईल.

देसी उपाय करून

आपल्या देशात देसी जुगाड असा एक प्रकार आहे. हा बेलफळ पिकवण्यासाठीही वापरला जातो. काही लोक बैलपोळ्याला जमिनीमध्ये दोन ते तीन फुटांवर दाबून ठेवतात. त्यामुळे तीन दिवसानंतर हे पिकते. काही देसी उपायांमध्ये याला गहू किंवा तांदळामध्ये ठेवले जाते. त्यामुळे दोन ते तीन दिवसांमध्ये पिकते. काही लोक याला गन्ने परालीमध्ये ठेवतात त्यामुळेही हे लवकर पिकण्यास मदत होतो.