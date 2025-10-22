Bhau-Beej Recipe: भाऊबीजेनिमित्त भावंडांना खुश करायचं? मग झटपट बनवा गरमागरम चीज कॉर्न मोमोज

Cheese Corn Momos for Bhau-Beej: भाऊबीज म्हणजे प्रेमळ नातं, गोडवा आणि भावंडांच्या नात्याचा आनंदोत्सव. हा सण दरवर्षी मोठ्या आनंदात साजरा केला जातो. या दिवशी बहीण भावाचे औक्षण करते आणि एकमेकांना सुंदर भेटवस्तू देतात. बहिण-भाऊ एकमेकांच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना करतात..संस्कृतमध्ये भाऊबीजेचा अर्थ 'भगिनी हस्त भोजन' असा आहे. या दिवशी बहुतेक घरांमध्ये नातेवाईक हा सण साजरा करण्यासाठी एकत्र येतात. या गेट-टुगेदरचे मुख्य आकर्षण असते ते म्हणजे रुचकर आणि लज्जतदार खाद्यपदार्थ.तुम्हालाही तुमच्या भावासाठी किंवा बहिणीसाठी पारंपरिक फराळाऐवजी काहीतरी वेगळं, चविष्ट आणि हटके बनवायचं असेल, तर गरमागरम चीज कॉर्न मोमोज हा उत्तम पर्याय आहे. बाहेरून मऊ आणि आतून चीजने भरलेले हे मोमोज चविष्ट असतात आणि सगळ्यांची मनं जिंकतात. ही सोपी रेसिपी लगेच लिहून घ्या..Diwali Party Recipes: दिवाळी गेट-टुगेदरची मजा आणि शान वाढवा खास दुधी-अलमंड-हनी हलवा आणि कुरकुरीत छोले-कबाबसह!.साहित्य : दोन उकडलेले बटाटे, एक वाटी कॉर्न, एक गाजर, दोन हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, चीज, मैदा दोन वाट्या, एक चमचा जिरे पूड, दोन चमचे धणे पूड, चवीनुसार मीठ, पाणी.कृती :मोमोजचे कव्हर : मैद्यामध्ये चमचाभर तेल आणि चवीनुसार मीठ मिसळून पाणी टाकून घट्ट गोळा करून घ्यावा.मोमोजचे स्टफिंग : बटाटे उकडून घ्यावेत. थंड झाल्यानंतर उकडलेले बटाटे कुस्करून घ्यावे त्यात कॉर्न, किसलेले गाजर, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, जिरे पूड, धने पूड, मीठ आणि किसलेले चीज मिसळून घ्यावे. मोमोजचे स्टफिंग तयार आहे..Bhau-Beej Recipes: भाऊबीजेचा आनंद करा डबल; तुमच्या भावंडांसाठी बनवा गाजर-अंजीर हलवा आणि पीज-टोमॅटो पुलाव, लगेच नोट करा रेसिपी.आता पिठाचे गोळे करून पुरीप्रमाणे लाटून घ्या आणि त्यात बटाट्याचे सारण भरून मोमोजचा आकार देऊन घ्या.आता पातेल्यात पाणी उकळून घ्यावे आणि त्यावर चाळणी ठेवावी, चाळणीवर तेल लावून घ्या म्हणजे मोमोज चिकटणार नाहीत.तयार केलेले सर्व मोमोज चाळणीवर ठेवून झाकण ठेवावे आणि दहा-बारा मिनिटे मध्यम आचेवर वाफवून घ्यावे.गरम चीज कॉर्न मोमोज तयार आहेत. ग्रीन चटणी, रेड चटणी किंवा टोमॅटो सॉस सोबत सर्व्ह करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.