Bhaubij Special Recipe: भाऊबीजेला बनवा हटके हरा भरा रोटी टॅकोज; चव इतकी भन्नाट की भाऊही म्हणेल, वाह!

Bhaubij Special Snacks: भाऊबीजेला भावासाठी काहीतरी खास आणि चविष्ट बनवायचं असेल, तर नेहमीच्या पदार्थांपेक्षा ही हटके रेसिपी नक्की ट्राय करा! पालक, मटार आणि पनीरच्या पौष्टिक मिश्रणापासून तयार होणारे कुरकुरीत हरा भरा स्मॅश्ड रोटी टॅकोज भावाच्या आवडीच्या मेजवानीत भर घालतील. क्रीमी पनीर डिप आणि चटपटीत साल्सासोबत याची चव आणखी खुलते. चला तर जाणून घेऊया ही सोपी आणि स्वादिष्ट रेसिपी!.साहित्यटॅकोजच्या मिश्रणासाठी:पालक – ४०० ग्रॅमहिरवे मटार – १ कपउकडून किसलेले बटाटे – ३ ते ४किसलेले पनीर – २०० ग्रॅमलसूण – ४ ते ५ पाकळ्याहिरव्या मिरच्या – २ ते ३जिरेपूड – १ टीस्पूनगरम मसाला – १ टीस्पूनआमचूर पावडर – १ टीस्पूनमीठ – चवीनुसारबर्फाचे तुकडे – २ ते ३पोळ्या – आवश्यकतेनुसारतेल – भाजण्यासाठी.Diwali Padwa Special: चिकन-मटण बिर्याणीपेक्षाही चवदार! पाडव्याच्या मेजवानीसाठी बनवा मसालेदार आलू बिर्याणी.क्रीमी पनीर डिपसाठी:पनीर – २०० ग्रॅमघट्ट गाळलेले दही – ४०० ग्रॅम दह्यापासून तयार केलेलेकाळी मिरीपूड – अर्धा टीस्पूनलसूण – ३ पाकळ्यामीठ – चवीनुसारकोथिंबीर आणि पुदिन्याची पाने – थोडीसाल्सा तयार करण्यासाठी:बारीक चिरलेला कांदा – २ लहानबारीक चिरलेले टोमॅटो – २ मध्यमहिरव्या मिरच्या – २चिली फ्लेक्स – १ टीस्पूनटोमॅटो केचप – १ टेबलस्पूनलिंबाचा रस – १ लिंबाचाकोथिंबीर – थोडीमीठ – चवीनुसार.कृती1. पालक आणि मटार १ ते २ मिनिटे उकळत्या पाण्यात ब्लांच करून लगेच थंड पाण्यात टाका.2. मिक्सरमध्ये पालक, मटार, लसूण आणि बर्फाचे तुकडे घालून बारीक प्युरी तयार करा.3. एका भांड्यात उकडलेले किसलेले बटाटे, पनीर, तयार प्युरी, जिरेपूड, गरम मसाला, आमचूर पावडर, हिरवी मिरची आणि मीठ एकत्र करा. मिश्रणाचे गोळे तयार करा.4. डिपसाठी पनीर, घट्ट गाळलेले दही, लसूण, काळी मिरीपूड, मीठ, कोथिंबीर आणि पुदिना मिक्सरमध्ये फिरवून घ्या..Diwali Recipe: लसणाचा झणझणीत स्वाद अन् कुरकुरीत पोत! असा बनवा दिवाळी स्पेशल गार्लिक शंकरपाळी; पाहुणे कौतुक करतच राहतील.5. साल्सा तयार करण्यासाठी चिरलेला कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची, चिली फ्लेक्स, टोमॅटो केचप, लिंबाचा रस, कोथिंबीर आणि मीठ एकत्र करा.6. गरम तव्यावर तेल लावून पालक-मटारचा गोळा ठेवा. त्यावर पोळी ठेवून हलक्या हाताने दाबा.7. पोळी दोन्ही बाजूंनी कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.8. तयार टॅकोजसोबत क्रीमी पनीर डिप आणि चटपटीत साल्सा सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.