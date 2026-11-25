WINTER IMMUNITY FOODS: हिवाळ्यात शरीराला उब देणारा आणि गोड खाण्याची इच्छा भागवणारा पदार्थ हवा असेल, तर हे लाडू एकदा नक्की करून पाहा. काळे तीळ, काळ्या मनुका आणि खजूर या फक्त तीन पदार्थांपासून तयार होणारे हे लाडू चवीला मस्त लागतात. खजूर आणि मनुकांमुळे लाडूंना नैसर्गिक गोडवा मिळतो, तर भाजलेल्या काळ्या तिळामुळे त्यांना खमंग चव आणि सुंदर चमक येते..साहित्य१/२ कप (७५ ग्रॅम) काळे तीळ१/२ कप (७० ग्रॅम) काळ्या मनुका१/२ कप (७५ ग्रॅम) खजूर१/२ टीस्पून तूप.Protein Rich Breakfast: प्रोटीन आणि फायबरने भरलेली चटपटीत टिक्की; काळे चणे अन् रताळ्यापासून बनवा झटपट नाश्ता!.कृती१. काळे तीळ भाजून घ्या:कढई गरम करून त्यात काळे तीळ घाला. मंद आचेवर तीळ हलके तडतडू लागेपर्यंत भाजून घ्या. त्यानंतर एका ताटात काढून पूर्ण थंड होऊ द्या.२. खजूर मऊ करून घ्या:त्याच कढईत १/२ टीस्पून तूप घाला. त्यात खजूर घालून साधारण ४ ते ५ मिनिटे परता. खजूर मऊ झाले की गॅस बंद करा..३. तिळाची पूड करा:थंड झालेले तीळ मिक्सरच्या भांड्यात घालून हलकेच फिरवा. बारीक पूड होईपर्यंतच मिक्स करा. जास्त वेळ मिक्सर फिरवू नका, अन्यथा तिळातील तेल सुटून मिश्रण चिकट होऊ शकते. तयार तिळाची पूड ताटात काढा.४. खजूर आणि मनुका वाटा:त्याच मिक्सरच्या भांड्यात मऊ केलेले खजूर आणि काळ्या मनुका घाला. दोन्ही एकत्र वाटून घ्या..५. मिश्रण एकत्र करा:हे मिश्रण एका मोठ्या ताटात काढा. त्यावर तिळाची पूड घालून हाताने चांगले मळून एकजीव करा. मिश्रण थोडे चिकट राहील, त्यामुळे हाताने मळताना काळजीपूर्वक एकत्र करा.६. लाडू वळा:मिश्रणाचे छोटे-छोटे भाग घेऊन गोल लाडू वळा. हाताच्या उष्णतेमुळे तिळातील नैसर्गिक तेल बाहेर येईल आणि लाडूंना सुंदर चमकदारपणा येईल..Methi Funke: मेथीची जुडी आणलीये? भाजीऐवजी बनवा हा खमंग पदार्थ; चवीला भारी अन् बनवायलाही सोपा!.खास टीपकाळे तीळ काही जणांना उष्ण प्रकृतीचे वाटू शकतात. त्यामुळे लाडू छोटे वळा आणि दिवसातून एकापेक्षा जास्त लाडू खाणे टाळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.