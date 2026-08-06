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Ragi Ghavan: ग्लूटेन-फ्री नाश्ता हवाय? मग ही नाचणीच्या घावणाची रेसिपी नक्की ट्राय करा

Healthy Ragi Ghavan Recipe: पौष्टिक, ग्लूटेन-फ्री आणि झटपट तयार होणारे नाचणीचे घावणे; हेल्दी नाश्त्यासाठी ही सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करा.
Healthy Ragi Ghavan Recipe: A Quick Breakfast Packed With Calcium and Fiber

Healthy Ragi Ghavan Recipe: A Quick Breakfast Packed With Calcium and Fiber

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Gluten-Free Breakfast Ideas: तुम्ही रोजच्या नाश्त्यात पोहे, उपमा किंवा डोसा खाऊन कंटाळला आहात का? मग एकदा पौष्टिक आणि चविष्ट नाचणीचे घावणे नक्की करून पाहा. कॅल्शियम, फायबर आणि लोहाने समृद्ध असलेली नाचणी आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानली जाते. विशेष म्हणजे हे घावणे ग्लूटेन-फ्री, पचायला हलके आणि अगदी कमी वेळात तयार होणारे असल्यामुळे व्यस्त सकाळीसाठी हा उत्तम पर्याय ठरतो. नारळाची किंवा शेंगदाण्याची चटणीसोबत खाल्ल्यास त्याची चव आणखी खुलते. चला तर मग, घरच्या घरी झटपट तयार होणाऱ्या या पौष्टिक नाचणीच्या घावण्याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

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