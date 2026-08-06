Ragi Ghavan: ग्लूटेन-फ्री नाश्ता हवाय? मग ही नाचणीच्या घावणाची रेसिपी नक्की ट्राय करा

Gluten-Free Breakfast Ideas: तुम्ही रोजच्या नाश्त्यात पोहे, उपमा किंवा डोसा खाऊन कंटाळला आहात का? मग एकदा पौष्टिक आणि चविष्ट नाचणीचे घावणे नक्की करून पाहा. कॅल्शियम, फायबर आणि लोहाने समृद्ध असलेली नाचणी आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानली जाते. विशेष म्हणजे हे घावणे ग्लूटेन-फ्री, पचायला हलके आणि अगदी कमी वेळात तयार होणारे असल्यामुळे व्यस्त सकाळीसाठी हा उत्तम पर्याय ठरतो. नारळाची किंवा शेंगदाण्याची चटणीसोबत खाल्ल्यास त्याची चव आणखी खुलते. चला तर मग, घरच्या घरी झटपट तयार होणाऱ्या या पौष्टिक नाचणीच्या घावण्याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया..साहित्यनाचणी पीठ: १ कपतांदळाचे पीठ: अर्धा कप (पर्यायी, कुरकुरीतपणासाठी)जिरे: अर्धा चमचाहिरवी मिरची आणि आले पेस्ट: १ छोटा चमचाबारीक चिरलेली कोथिंबीरमीठ: चवीनुसारतेल किंवा तूप: शेकण्यासाठी.Beet Kabuli Chana Tikki Recipe: रोजच्या नाश्त्याचा कंटाळा आलाय? आजच ट्राय करा 'बीट-काबुली चणा टिक्की'.कृतीएका मोठ्या भांड्यात नाचणीचे पीठ आणि तांदळाचे पीठ घ्या.त्यात जिरे, मिरची-आले पेस्ट, कोथिंबीर आणि मीठ टाका.थोडे-थोडे पाणी घालून मऊ व पातळ सरबरीत मिश्रण (बॅटर) तयार करा. गुठळ्या होऊ देऊ नका.नॉन-स्टिक किंवा लोखंडी तवा गरम करा. तव्याला हलके तेल लावा..पळीने मिश्रण तव्यावर गोल आकारात टाका.झाकण ठेवून वाफेवर एक ते दोन मिनिटे शिजू द्या.बाजूने थोडे तेल सोडून दोन्ही बाजूंनी खमंग व खरपूस भाजून घ्या.नारळाची चटणी किंवा शेंगदाण्याच्या चटणीसोबत गरम गरम सर्व्ह करा..Potato Egg Salad: फक्त बटाटे, अंडी आणि दही... 10 मिनिटांत तयार करा Viral Potato Egg Salad; नाश्त्यासाठी प्रोटीनयुक्त आणि टेस्टी रेसिपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.