Italian Style Aloo Paratha: आलू पराठ्याला द्या 'हा' इटालियन ट्विस्ट! चव अशी की रोज हाच पराठा मागाल

BEST FUSION ALOO PARATHA RECIPE AT HOME: नेहमीच्या बटाट्याच्या पराठ्याला थोडा इटालियन ट्विस्ट देऊन काहीतरी वेगळं आणि चटपटीत ट्राय करायचं असेल, तर ही 'चिझी आलू पराठा' रेसिपी नक्की करून पाहा! नेहमीसारखं सारण भरण्याची झंझट न ठेवता थेट मळलेल्या पिठात उकडलेले बटाटे, भरपूर चीज, कोथिंबीर आणि चिली फ्लेक्स-ओरेगानो मिसळून हा पराठा बनवला जातो. यामुळे पराठा आतून मऊ, बाहेरून खमंग आणि चीजमुळे एकदम क्रिमी लागतो. लहान मुलांच्या टिफिनसाठी किंवा सकाळच्या घाईगडबडीत नाश्त्यासाठी ही एक उत्तम आणि सोपी रेसिपी आहे..साहित्यबटाटे – उकडलेलेचीज – किसलेलेकोथिंबीर – बारीक चिरलेलीगव्हाचे पीठमिरपूडमीठ – चिमूटभरचिली फ्लेक्स – ऐच्छिकओरेगानो – ऐच्छिकतूप – आवश्यकतेनुसार.Roasted Poha Namkeen: डाएट करताय? मग नक्की ट्राय करा कमी तेलातले 'रोस्टेड पोहा नमकीन'; वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नात ठरेल फायदेशीर!.कृतीबटाटे मॅश करासोललेले बटाटे उकडून घ्या. पाणी पूर्णपणे काढून टाकून बटाटे गरम असतानाच मॅश करा. बटाट्यांमध्ये गुठळ्या राहणार नाहीत याची काळजी घ्या.साहित्य एकत्र करामॅश केलेल्या गरम बटाट्यांमध्ये गव्हाचे पीठ, किसलेले चीज, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, मिरपूड, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो आणि चिमूटभर मीठ घाला. याव्यतिरिक्त तुम्हाला हवं असल्यास धना पावडर, तिखटमसालाही तुम्ही घालू शकता.पीठ मळून घ्यासर्व साहित्य हाताने एकत्र करून मऊ पीठ मळून घ्या. पीठ थोडे चिकटसर असावे, मात्र खूप चिकट नसावे..गोळे करून घ्यापीठ पोळपाटावर किंवा पीठ भुरभुरलेल्या पृष्ठभागावर काढा. त्याचे समान आकाराचे गोळे करून घ्या.पातळ लाटून घ्याप्रत्येक गोळा थोडे पीठ वापरून साधारण ३ ते ४ मिमी जाडीचा पातळ पराठा लाटून घ्या. लाटताना पीठ चिकटू नये यासाठी पोळपाट आणि लाटण्यावर थोडे गव्हाचे पीठ भुरभुरावे.तुपावर भाजून घ्यातवा गरम करून त्यावर पराठा ठेवा. दोन्ही बाजूंनी सोनेरी ठिपके येईपर्यंत भाजून घ्या. वर थोडे तूप घालून पसरवा.गरमागरम चिझ-आलू पराठा तयार!.Soyabean Medu Vada: घरात उडीद डाळ नाही? टेन्शन नको! 10 मिनिटांत बनवा सोयाबीनपासून मेदू वडा; जाणून घ्या रेसिपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.