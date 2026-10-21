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Cheesy Popeye Poppers Recipe: बाहेरून कुरकुरीत, आतून चीजने भरलेले; पालक आणि काळ्या चण्यांपासून बनवा झटपट स्नॅक्स

CRISPY SPINACH AND MOZZARELLA CHEESE POPPERS: चीझी पोपाय पॉपर्स घरी कसे बनवायचे? पालक, काळे चणे, मटार, मका आणि चीज वापरून बनवा बाहेरून कुरकुरीत, आतून चीजने भरलेले पॉपर्स. जाणून घ्या सोपी एअर फ्रायर रेसिपी.
Cheesy Popeye Poppers Recipe

Cheesy Popeye Poppers Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

AIR FRYER CHEESY POPEYE POPPERS RECIPE: हिरव्या भाज्या, उकडलेले काळे चणे, मटार, मक्याचे दाणे आणि चीज यांचा वापर करून तुम्ही घरच्या घरी चविष्ट चीझी पोपाय पॉपर्स बनवू शकता. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ, चीजने भरलेले हे पॉपर्स मुलांच्या डब्यासाठी एक छान पर्याय आहे. विशेष म्हणजे, हे पॉपर्स डीप फ्राय करण्याऐवजी एअर फ्रायरमध्येही बनवता येतात.

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