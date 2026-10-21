Cheesy Popeye Poppers Recipe: बाहेरून कुरकुरीत, आतून चीजने भरलेले; पालक आणि काळ्या चण्यांपासून बनवा झटपट स्नॅक्स

AIR FRYER CHEESY POPEYE POPPERS RECIPE: हिरव्या भाज्या, उकडलेले काळे चणे, मटार, मक्याचे दाणे आणि चीज यांचा वापर करून तुम्ही घरच्या घरी चविष्ट चीझी पोपाय पॉपर्स बनवू शकता. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ, चीजने भरलेले हे पॉपर्स मुलांच्या डब्यासाठी एक छान पर्याय आहे. विशेष म्हणजे, हे पॉपर्स डीप फ्राय करण्याऐवजी एअर फ्रायरमध्येही बनवता येतात..साहित्यपॉपर्सच्या सारणासाठीअर्धा कप मटारअर्धा कप मक्याचे दाणेएक तृतीयांश जुडी कोथिंबीरअर्धी जुडी पालक१ कप उकडलेले काळे चणे८ लसूण पाकळ्याचवीनुसार मीठ१ टेबलस्पून गरम मसाला१ टेबलस्पून चाट मसालाअर्धा टीस्पून काश्मिरी लाल तिखट१ टेबलस्पून सूर्यफुलाच्या बिया१ टेबलस्पून भोपळ्याच्या बियाअर्धा कप भाजलेले बेसन किंवा सत्तू१ कप मोझरेला चीज किंवा आवडीचे चीज१ टेबलस्पून पिझ्झा सिझनिंग२ टेबलस्पून टोमॅटो केचप.NANA PATEKAR: नाना पाटेकरांना आवडायची केळफुलाची भाजी; ज्येष्ठ अभिनेते राजकुमारांनी खाल्ली अन् म्हणाले, ‘खिमा खूप छान होता!’.बाहेरील कुरकुरीत आवरणासाठी४ टेबलस्पून गव्हाचे पीठअर्धा कप पाणीआवश्यकतेनुसार ब्रेडक्रम्ब्सथोडे तेल.ताज्या साल्सासाठी२ टेबलस्पून टोमॅटो केचप२ मध्यम आकाराचे टोमॅटो, बारीक चिरलेलेपाव कप कांदा, बारीक चिरलेला१ लसूण पाकळी, बारीक चिरलेलीअर्धी हिरवी मिरची किंवा थोडी ढोबळी मिरची, बारीक चिरलेली२ टेबलस्पून ताजी कोथिंबीर१ टेबलस्पून लिंबाचा रसचवीनुसार मीठ आणि मिरपूड.कृतीभाज्यांचे मिश्रण तयार करामटार, मका, पालक, कोथिंबीर, उकडलेले काळे चणे आणि लसूण मिक्सरमध्ये घ्या. हे मिश्रण एकत्र बारीक करून घ्या. मिश्रणात जास्त पाणी घालू नका.मसाले आणि इतर साहित्य मिसळातयार मिश्रणात मीठ, गरम मसाला, चाट मसाला, काश्मिरी लाल तिखट, सूर्यफुलाच्या व भोपळ्याच्या बिया, भाजलेले बेसन किंवा सत्तू, पिझ्झा सिझनिंग आणि टोमॅटो केचप घाला. सर्व साहित्य नीट एकत्र करा..चीज भरून पॉपर्स तयार करामिश्रणाचा थोडा भाग हातात घेऊन चपटा करा. मध्यभागी मोझरेला चीज ठेवा आणि मिश्रणाला गोल आकार देऊन चीज पूर्णपणे झाकून टाका. अशा प्रकारे सर्व पॉपर्स तयार करा.ब्रेडक्रम्ब्सचे आवरण द्यागव्हाचे पीठ आणि पाणी एकत्र करून पातळ मिश्रण तयार करा. प्रत्येक पॉपर्स या मिश्रणात बुडवून नंतर ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवा. त्यामुळे पॉपर्सना छान कुरकुरीत आवरण मिळेल..नेहमीचा डोसा विसरा! करून पाहा कुरकुरीत ‘आलू अनियन डोसा’; चव अशी की एकावर भागणार नाही.एअर फ्रायरमध्ये पॉपर्स शिजवाएअर फ्रायर १८०°C तापमानावर प्रीहीट करा. पॉपर्सना थोडे तेल लावून बास्केटमध्ये एकमेकांपासून अंतर ठेवून ठेवा. १५ ते १८ मिनिटे किंवा बाहेरून सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत शिजवा. गरजेनुसार मध्ये एकदा उलटवा.ताजा साल्सा तयार करा आणि सर्व्ह कराएका भांड्यात चिरलेले टोमॅटो, कांदा, लसूण, हिरवी मिरची किंवा ढोबळी मिरची, कोथिंबीर, लिंबाचा रस, टोमॅटो केचप, मीठ आणि मिरपूड एकत्र करा. तयार साल्सासोबत गरमागरम चीझी पोपाय पॉपर्स सर्व्ह करा..चीझी पोपाय पॉपर्स बनवताना लक्षात ठेवामिश्रण खूप ओलसर असल्यास थोडे अधिक भाजलेले बेसन किंवा सत्तू घाला.चीज बाहेर येऊ नये म्हणून पॉपर्स व्यवस्थित बंद करा.पॉपर्स अधिक कुरकुरीत होण्यासाठी ब्रेडक्रम्ब्सचे आवरण सर्व बाजूंनी नीट लावा.एअर फ्रायरमध्ये पॉपर्स एकावर एक ठेवू नका. त्यामुळे ते समान प्रमाणात शिजतील.साल्सा तयार केल्यानंतर काही वेळ फ्रिजमध्ये ठेवल्यास त्याची चव अधिक छान लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.