Chef Kunal's Masoor Dal Pulao: रोजच्या जेवणाचा कंटाळा आला? मग शेफ कुणाल कपूरचा मसूर डाळ पुलाव एकदा करून पाहाच!

रोजच्या जेवणात काय बनवायचं, हा प्रश्न प्रत्येक घरात पडतो. अशावेळी कमी वेळात, कमी साहित्यामध्ये आणि भरपूर चव असलेला एखादा पदार्थ मिळाला तर? सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर यांनी अशीच एक सोपी आणि पौष्टिक मसूर डाळ पुलाव रेसिपी शेअर केली आहे. हा पुलाव इतका स्वादिष्ट लागतो की, एकदा खाल्ल्यावर पुन्हा पुन्हा बनवावासा वाटेल..मसूर डाळ पुलावसाठी लागणारे साहित्य1 कप सालीसह मसूर डाळ1½ कप बासमती तांदूळ1 मोठा कांदा2 मोठे टोमॅटो5 ते 6 लसूण पाकळ्याथोडंसं आलं4 ते 5 टेबलस्पून तेल2 तमालपत्र12 ते 15 काळी मिरी5 ते 6 लवंगा.Pudina Rice Recipe: नॉन-व्हेजलाही विसरायला लावेल गरमागरम पुदीना राईस; पावसाळ्यात लंचसाठी एकदा नक्की ट्राय करा.2 टीस्पून जिरे2 ते 3 हिरव्या मिरच्या (उभ्या चिरलेल्या)1/2 टीस्पून हळद2 टीस्पून लाल तिखट1 टेबलस्पून धणेपूड2 टेबलस्पून किचन किंग मसालाचवीनुसार मीठ3 कप पाणी.कृतीमसूर डाळ किमान दीड तास (शक्य असल्यास रात्रभर) भिजत ठेवा. बासमती तांदूळ 45 मिनिटे भिजवून ठेवा.कांदा, टोमॅटो, आलं आणि लसूण बारीक चिरून घ्या.कढईत तेल गरम करून त्यात तमालपत्र, काळी मिरी, लवंगा, जिरे घाला.त्यानंतर कांदा, आलं, लसूण आणि हिरव्या मिरच्या घालून कांदा हलका सोनेरी होईपर्यंत परता..Chef Kunal Kapoor: डाएट करताय पण तेच ते बेचव खाऊन कंटाळा आलाय? मग शेफ कुणाल कपूरची फायबर रिच मिलेट खिचडी आजच ट्राय करा.आता टोमॅटो घाला. त्यात हळद, लाल तिखट, धणेपूड आणि किचन किंग मसाला घालून मसाला चांगला परता.भिजवलेली मसूर डाळ आणि मीठ घालून 2 ते 3 मिनिटे शिजवा.त्यानंतर भिजवलेले तांदूळ घालून हलक्या हाताने मिसळा.आता 3 कप पाणी घाला. झाकण ठेवून मंद आचेवर सुमारे 10 मिनिटे शिजू द्या.पुलाव तयार झाल्यावर काही मिनिटे झाकण तसेच ठेवून मग हलक्या हाताने फुलवा..गरमागरम मसूर डाळ पुलाव रायता, पापड किंवा लोणच्यासोबत सर्व्ह करा. कमी वेळात तयार होणारी ही पौष्टिक रेसिपी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.