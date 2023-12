Christmas 2023 : यंदा ख्रिसमसला ज्वारीच्या पीठापासून बनवा हेल्दी आणि टेस्टी केक, एकदम सोपी आहे रेसिपी

ज्वारीच्या पिठापासून केक बनवण्याची योग्य पद्धत खालीलप्रमाणे

सर्वात आधी एका मोठ्या भांड्यामध्ये किंवा मोठ्या बाऊलमध्ये ज्वारीचे पीठ आणि कोको पावडर चाळणीच्या मदतीने चाळून घेऊन एकत्र करा.

आता एका बाऊलमधये दही, पीठीसाखर आणि लोणी चांगले मिक्स करून घ्या आणि त्यात व्हॅनिला इसेन्स घाला.

आता हे मिश्रण ज्वारीचे पीठ आणि कोको पावडरच्या मिश्रणात घाला. हे मिश्रण जोपर्यंत चांगले घट्ट होत नाही, तोपर्यंत चांगले मिक्स करा.

या पीठात गुठळ्या झाल्या तर यात तुम्ही थोडे बटर घालू शकता.

(The correct method of making cakes from jowar flour)