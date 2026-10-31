फूड

Corn Rava Dhokla: नाश्त्यासाठी बनवा मऊसूत कॉर्न रवा ढोकळा; चव अशी की पुन्हा पुन्हा खाल!

SOFT AND SPONGY CORN RAVA DHOKLA RECIPE: नाश्त्यासाठी काहीतरी चविष्ट आणि हटके बनवायचंय? स्वीट कॉर्न, रवा आणि दह्यापासून तयार करा मऊसूत कॉर्न रवा ढोकळा. जाणून घ्या सोपी रेसिपी!
Corn Rava Dhokla

Corn Rava Dhokla

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

INSTANT RAVA DHOKLA RECIPE WITH SWEET CORN: नेहमीचा ढोकळा खाऊन कंटाळा आला असेल आणि या वीकेंडला काहीतरी वेगळं ट्राय करायतं असेल, तर स्वीट कॉर्नचा गोडवा, हिरव्या मिरचीचा झणझणीतपणा आणि रव्याचा मऊसूतपणा यांचा भन्नाट मिलाफ असलेला कॉर्न रवा ढोकळा नक्की बनवून पाहा. विशेष म्हणजे, ही रेसिपी बनवायलाही अगदी सोपी आहे. नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या भुकेसाठी हा चविष्ट ढोकळा एकदा नक्की करून पाहा!

Loading content, please wait...
food recipe
breakfast
food section
food