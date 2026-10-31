Corn Rava Dhokla: नाश्त्यासाठी बनवा मऊसूत कॉर्न रवा ढोकळा; चव अशी की पुन्हा पुन्हा खाल!

INSTANT RAVA DHOKLA RECIPE WITH SWEET CORN: नेहमीचा ढोकळा खाऊन कंटाळा आला असेल आणि या वीकेंडला काहीतरी वेगळं ट्राय करायतं असेल, तर स्वीट कॉर्नचा गोडवा, हिरव्या मिरचीचा झणझणीतपणा आणि रव्याचा मऊसूतपणा यांचा भन्नाट मिलाफ असलेला कॉर्न रवा ढोकळा नक्की बनवून पाहा. विशेष म्हणजे, ही रेसिपी बनवायलाही अगदी सोपी आहे. नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या भुकेसाठी हा चविष्ट ढोकळा एकदा नक्की करून पाहा!.साहित्य१/४ कप स्वीट कॉर्न४ हिरव्या मिरच्या१ कप रवा३/४ कप दहीचवीनुसार मीठ१/२ टीस्पून हळद१/२ टीस्पून तेल१ पॅकेट फ्रूट सॉल्ट (इनो).Cheesy Tomato Eggs: टोमॅटो, अंडी आणि चीझचा भन्नाट कॉम्बो! नाश्त्यासाठी ट्राय करा झटपट एग्ज टोस्ट.फोडणी आणि सजावटीसाठी (ऐच्छिक)१ टेबलस्पून तेल१ टीस्पून मोहरीचिमूटभर हिंग१ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर१ टेबलस्पून किसलेलं ताजं खोबरं.कृतीसर्वप्रथम मिक्सरच्या भांड्यात स्वीट कॉर्न, हिरव्या मिरच्या, रवा, दही आणि मीठ घालून त्याची बारीक पेस्ट तयार करा.तयार मिश्रण एका भांड्यात काढून त्यात हळद आणि अर्धा टीस्पून तेल घालून चांगलं एकत्र करा.आता या मिश्रणात फ्रूट सॉल्ट घालून हलक्या हाताने मिसळा.ढोकळ्याच्या भांड्याला तेल लावून त्यात तयार मिश्रण ओता.आधी गरम केलेल्या ओव्हनमध्ये ढोकळा व्यवस्थित बेक होईपर्यंत ठेवा. टूथपिक घालून पाहा. ती स्वच्छ बाहेर आल्यास ढोकळा तयार आहे.ढोकळा थोडा थंड झाल्यावर त्याचे चौकोनी तुकडे करा..Sprouts Thalipeeth: मोड आलेली कडधान्यं आणि गव्हाचं पीठ, कमी साहित्यात बनवा पौष्टिक थालीपीठ; मुलांच्या डब्यासाठीही उत्तम!.फोडणी आणि सजावटएका छोट्या कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि हिंग घाला. मोहरी तडतडल्यानंतर ही फोडणी ढोकळ्यावर पसरवा.शेवटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि किसलेलं खोबरं घालून ढोकळा सजवा.गरमागरम कॉर्न रवा ढोकळा चटणीसोबत सर्व्ह करा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.