Crispy Mirchi Vada Recipe: क्रिस्पी मिरची वडे खायचे आहे का? घरच्या घरी बनवा 5 मिनिटांत 'या' सोप्या पद्धतीने बनवा!

Homemade Crispy Mirchi Vada Snack Recipe: लहान मुलं असो किंवा प्रौढ, अनेकांना सायंकाळी चार- पाचच्या सुमारास भूक लागते. अशा वेळेस काहीतरी गरमागरम आणि चटपटीत खाण्याची इच्छा होते. त्यामुळे बहुतेक वेळा बाहेर पिझ्झा, बर्गर खातात. .हे सर्व जंग फूड न खाता जर तुम्ही बाहेरच न खाता तुम्ही घरच्या घरी फक्त काही मिनिटांत तुम्ही कुरकुरीत, क्रिस्पी मिरची वडे बनवू शकता. .साहित्यहिरव्या मोठ्या मिरच्या: ४- ५बटाटे: २ मध्यम उकडलेलेमीठ: चवीप्रमाणेलाल तिखट: १ चमचाधणे पावडर: १/२ चमचाबेसन: १/२ वाटीहळद: १/४ चमचाओवा: १/२ चमचातेल: तळण्यासाठी.कृती:मिरच्या तयार करामिरच्या धुवून मधोमध उभी कापा, पण पूर्ण कापू नका. यामुळे त्यात भर घालणे सोपे होते.भराव तयार कराउकडलेले बटाटे, मीठ,लाल तिखट आणि धणे पावडर नीट मळून मिश्रण तयार करा.मिरच्यात भराव भरातयार मिश्रण मिरच्यांमध्ये भरून व्यवस्थित बंद करा.पीठ तयार करादुसऱ्या भांडयात बेसन, हळद, ओवा आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मध्यम घट्टसर पीठ तयार करा.वडे तळाकढईत तेल गरम करा. भरलेली मिरची पीठात बुडवून मध्यम आचेवर सोनेरी आणि खुसखुशीत होईपर्यंत तळा.सर्व्ह करातळल्यानंतर वडे काढून टिश्यू पेपरवर ठेवा, ज्यामुळे अतिरिक्त तेल निघून जाईल. नंतर हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत गरमागरम सर्व्ह करा.