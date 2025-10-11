Diwali 2025 Karanji Recipe: पारंपारिक करंजीला द्या मॉर्डन क्रंच! ब्रेडच्या कुरकुरीत करंज्यांसह वाढवा दिवाळीची चव

Diwali Special Bread Karanji and Dry Fruit Karanji Recipe: दिवाळी म्हणजे केवळ दिवे आणि फुलांची सजावट नाही, तर घराघरात दरवळणारा फराळाचा सुगंध हा सणाचा खरा परिचय आहे. गोडधोड पदार्थांमध्ये करंजीचा सुवास सर्वात आवडता असतो. सुक्या खोबऱ्याची करंजी असो किंवा ओल्या खोबऱ्याची करंजी, या दोन्हींच्या कुरकुरीतपणामुळे आणि चवीमुळे दिवाळीचा आनंद द्विगुणित होतो.या सणात काहीतरी विशेष आणि नवीन बनवायचे असेल, तर तुम्ही करंजीचे वेगळे प्रकार आजमावू शकता. त्यासाठी पुढील ब्रेड आणि ड्रायफ्रूटच्या सोप्या पण अप्रतिम करंजी रेसिपीज नक्की करून बघा आणि घरच्यांना खुश करा!.ड्रायफ्रूट्स करंजीपारीचे साहित्य : एक वाटी मैदा, पाव वाटी खवा, दोन चमचे तूप.सारणाचे साहित्य ः खडीसाखरेची पूड, डेसिकेटेड कोकोनट, खारीकपूड, वेलचीपूड, दालचिनीपूड, डिंकपूड, खसखसपूड, बेदाणे, काजूची जाडसर भरड, तळण्यासाठी तूप.कृती :- सारणाचे साहित्य एकत्र करून घ्या.- मैद्यात व रव्यात तुपाचे मोहन घालून भिजवून घ्या व दोन तास झाकून ठेवा.- गोळ्याच्या छोट्या लाट्या करून, त्या लाटून घ्या.- पारीमध्ये सारण भरून, ती बंद करून कातणीने कापून करंजी बनवा.- तुपात करंज्या तळून घ्या..3 Ingredient Kaju Katli for Diwali: यंदाची दिवाळी साजरी करा हेल्दी पद्धतीने; घरीच बनवा फक्त ३ पदार्थांपासून काजू कतली.इन्स्टंट ब्रेड करंजीसाहित्य : सात ते आठ ब्रेडचे स्लाइस, सुक्या खोबऱ्याचा कीस, पिठीसाखर, पेढे, वेलचीपूड, तळण्यासाठी तूप.कृती :- ब्रेडच्या कडा कापून घ्या.- ब्रेड हलकेच लाटून त्यावर पाण्याचा हात फिरवून घ्या.- सुक्या खोबऱ्याचा कीस, पिठीसाखर, वेलचीपूड व पेढ्यांचा चुरा करून सर्व मिश्रण एकत्र करून घ्या.- ब्रेडवर सारण भरा व साच्यात घालून करंजी कापून घ्या.- तुपात सोनेरी होईपर्यंत करंजी तळून घ्या..Diwali Special Dry Fruit Barfi:बाजारातील मिठायांना म्हणा 'नो'! दिवाळीसाठी घरच्या घरीच बनवा शेफ कुणालने सांगितलेली ड्रायफ्रूट बर्फी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.