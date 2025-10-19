Diwali Get-Together Recipes: दिवाळी गेट-टुगेदरची मजा आणि शान वाढवा खास दुधी-अलमंड-हनी हलवा आणि कुरकुरीत छोले-कबाबसह!

दिवाळी म्हणजे दिवे, आकाशकंदील, झगमगाट, फराळ आणि मुख्य म्हणजे मित्रमैत्रीणी आणि नातेवाईकांसबोतचे लक्षात राहणारे गेट-टुगेदर्स. या गेट-टुगेदर्स मात्र फक्त फराळ कसा काय चालेल. आणि दिवाळीत फराळाचे तेच तेच पदार्थ खाऊन आणि करूनही घरातल्या गृहीणींना कंटाळा आलेला असतोच. मग अशात काही हटके पदार्थ बनवले की सगळेच खुश होतात. .दुधी-अलमंड-हनी हलवादोन किलो कोवळा दुधी भोपळा सालं काढून ठेवावा. कढईत अर्धा लिटर दूध गरम करावं. दूध गरम झाल्यावर त्यात तीन वाट्या साखर घालावी. दुधाला उकळी येत असताना दुधी भोपळा किसायला घ्यावा. भोपळा जसजसा किसला जाईल तसतसा त्यात टाकावा म्हणजे तो काळा पडणार नाही. सर्व किसलेला दुधी भोपळा टाकल्यानंतर पाव किलो खवा घालून हलव्यातलं पाणी आटेपर्यंत तो हलवत राहावा. .त्यानंतर दोनशे ग्रॅम बदाम पाण्यात एक मिनिट उकळावेत व वरची सालं काढून टाकावीत. मिक्सरमध्ये थोड्या दुधात बदामाची (अलमंड) पेस्ट करून ती हलव्यात घालावी. पाहिजे असल्यास 25 ग्रॅम काजू, मनुकाही घालाव्यात. त्यानंतर हलवा तयार झाला की गॅस बंद करावा. परातीला तूप लावून हलवा त्यात पसरावा. बदामाची पेस्ट घातल्यानं तो चांगला कडक होईल. त्याच्या वड्या पडू शकतील. खायला देताना त्याच्यावर मध (हनी) घालावा..छोले-कबाब पाव किलो छोले दहा वाट्या पाण्यात एक टी-स्पून सोडा घालून आठ तास भिजत ठेवावेत. त्यानंतर ते स्वच्छ धुऊन पाणी काढून मिक्सरमधून बारीक करावेत. पाणी न घालता या पिठात एक टी-स्पून आलं, एक टी-स्पून लसूण, दोन टी-स्पून हिरवी मिरची, एक टी-स्पून जिरे, अर्ध्या लिंबाचा रस, पुदिन्याची बारीक चिरलेली 10 ते 12 पानं, अर्धा टी-स्पून गरम मसाला पावडर, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि एक वाटी बेसन घालून त्याचे छोटे छोटे गोळे करावेत व ते मध्ये दाबून तेलात तळावेत व पुदिना चटणीबरोबर खायला द्यावेत..पुदिन्याची चटणी बारीक चिरलेला एक वाटी पुदिना, चिरलेला दोन वाट्या कांदा, अर्धा टी-स्पून मीठ व लिंबाचा एक टी-स्पून रस घालून बारीक करावा मिरची, कोथिंबीर काही टाकू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.