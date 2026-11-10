Diwali Padwa Special: चिकन-मटण बिर्याणीपेक्षाही चवदार! पाडव्याच्या मेजवानीसाठी बनवा मसालेदार आलू बिर्याणी

EASY VEGETARIAN BIRYANI RECIPE FOR FESTIVE LUNCH: दिवाळी पाडवा हा पती-पत्नीच्या नात्यातील प्रेम, आपुलकी आणि गोडवा वाढवणारा खास सण! या दिवशी घरात आनंदाचे वातावरण असते आणि फराळासोबतच खास पक्वान्नांची मेजवानीही केली जाते. सणाचा आनंद द्विगुणित करायचा असेल, तर यंदा नेहमीच्या पदार्थांपेक्षा काहीतरी वेगळे आणि चविष्ट बनवून पाहा. मसालेदार चव आणि सुगंधाने भरलेली ही खास रेसिपी तुमच्या पाडव्याच्या जेवणाची रंगत नक्कीच वाढवेल. चला तर मग, जाणून घेऊया आलू बिर्याणी बनवण्याची सोपी आणि स्वादिष्ट रेसिपी!.साहित्यबटाटे मॅरिनेट करण्यासाठी:बटाटे – ५०० ग्रॅमदही – अर्धा कपआले-लसूण-मिरची पेस्ट – २ टेबलस्पूनजिरेपूड – १ टीस्पूनधणेपूड – १ टीस्पूनहळद – अर्धा टीस्पूनलाल तिखट – १ टीस्पूनगरम मसाला – अर्धा टीस्पूनकसुरी मेथी – १ टीस्पूनतळलेला कांदा – अर्धा कपपुदिना आणि कोथिंबीर – प्रत्येकी पाव कपहिरव्या मिरच्या – २मोहरीचे तेल – २ टेबलस्पून.Diwali Special Recipe: दिवाळीत बनवा संजीव कपूर यांची खास चॉकलेट बर्फी; फक्त ४ साहित्यांत तयार होईल स्वादिष्ट मिठाई!.भात शिजवण्यासाठी:बासमती तांदूळ – २ कपदालचिनी – १ लहान तुकडाकाळी मिरी – ६ ते ८चक्रफूल – १लिंबाचा रस – १ टीस्पूनतेल – १ टेबलस्पूनमीठ – चवीनुसारपाणी – आवश्यकतेनुसारबिर्याणीचा थर लावण्यासाठी:तेल – २ ते ३ टेबलस्पूनदालचिनी, काळी मिरी, चक्रफूल – आवश्यकतेनुसारमीठ – चवीनुसारतळलेला कांदा – अर्धा कपपुदिन्याची पाने – आवश्यकतेनुसार.आलू बिर्याणी बनवण्याची कृती1. सर्वप्रथम बटाटे स्वच्छ धुऊन सोलून मध्यम आकाराचे तुकडे करा. एका भांड्यात बटाटे घेऊन त्यात दही, आले-लसूण-मिरची पेस्ट, जिरेपूड, धणेपूड, हळद, लाल तिखट आणि गरम मसाला घाला.2. आता त्यात कसुरी मेथी, तळलेला कांदा, बारीक चिरलेला पुदिना, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या आणि मोहरीचे तेल घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित एकत्र करा. हे मिश्रण साधारण ३० मिनिटे मुरण्यासाठी बाजूला ठेवा..Diwali Recipe: लसणाचा झणझणीत स्वाद अन् कुरकुरीत पोत! असा बनवा दिवाळी स्पेशल गार्लिक शंकरपाळी; पाहुणे कौतुक करतच राहतील.3. दुसरीकडे एका मोठ्या पातेल्यात पाणी गरम करण्यासाठी ठेवा. त्यात दालचिनी, काळी मिरी, चक्रफूल, तेल, लिंबाचा रस आणि चवीनुसार मीठ घाला. पाण्याला उकळी आल्यानंतर भिजवलेले बासमती तांदूळ घाला.4. तांदूळ साधारण ७० ते ८० टक्के शिजेपर्यंत उकळा. त्यानंतर पाणी काढून भात बाजूला ठेवा. भात पूर्ण शिजवू नका, कारण पुढे तो दम पद्धतीने शिजवायचा आहे..5. आता जाड बुडाच्या पातेल्यात तेल गरम करून त्यात दालचिनी, काळी मिरी आणि चक्रफूल घाला. त्यानंतर मॅरिनेट केलेले बटाटे घालून आवश्यकतेनुसार मीठ मिसळा. झाकण ठेवून मंद ते मध्यम आचेवर बटाटे जवळपास शिजेपर्यंत शिजवा.6. बटाटे जवळपास शिजल्यानंतर त्यावर शिजवलेल्या भाताचा एकसमान थर लावा. त्यावर तळलेला कांदा आणि पुदिन्याची पाने पसरवा..Walnut Peda Recipe: दिवाळीत पाहुण्यांचं करा घरगुती मिठाईने स्वागत! बनवा पौष्टिक आणि चविष्ट 'अक्रोड पेढे', पाहा Video.7. आता पातेल्यावर घट्ट झाकण ठेवून मंद आचेवर साधारण १५ ते २० मिनिटे बिर्याणी दमवर शिजवा. बटाटे पूर्ण मऊ झाले आणि भात छान फुलला की गॅस बंद करा.8. तयार बिर्याणीचे थर अलगद एकत्र करा. गरमागरम आलू बिर्याणी रायत्यासोबत सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.