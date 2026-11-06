Walnut Peda Recipe: दिवाळीत पाहुण्यांचं करा घरगुती मिठाईने स्वागत! बनवा पौष्टिक आणि चविष्ट 'अक्रोड पेढे', पाहा Video

Unique Diwali Sweets: दिवाळी असो किंवा कोणताही सण, गोड पदार्थांशिवाय सेलिब्रेशन अपूर्णच! त्यात दिवाळीत पाहुणे आले सध्या फराळासोबत अजून काहीतरी वेगळं गोडाधोडाचं घरात बनवलंच जातं, नाहीतर स्वीटमार्टमधून प्रचंड साखर असलेले पेढे-बर्फी आणली जाते. त्यामुळे यंदा दिवाळीत पाहुण्यांना नेहमीच्या मिठाईपेक्षा काही वेगळं आणि पौष्टिक बनवून खायला घाला. थोडासा हटके ट्विस्ट देत बनवा स्वादिष्ट अक्रोड पेढे (Walnut Peda). खवा, दूध पावडर आणि अक्रोड यांच्या मिश्रणातून तयार होणारे हे पेढे चवीला तर अप्रतिम लागतातच, शिवाय अक्रोडामुळे त्यात पोषणमूल्यांचीही भर पडते. चला तर जाणून घेऊया अक्रोड पेढे बनवण्याची सोपी रेसिपी..साहित्य१ कप कॅलिफोर्निया अक्रोड१ कप खवा२ चमचे तूप२ चमचे दूध पावडर२ ते ३ चमचे दूधअर्धा कप पिठीसाखरअर्धा चमचा वेलची पावडरसजावटीसाठी बारीक चिरलेले अक्रोड.Dates & Coconut Ladoo: यंदाच्या दिवाळीत फराळात बनवा हटके पदार्थ! साखरेशिवाय तयार करा खजूर-नारळाचे पौष्टिक लाडू; चव अशी की पुन्हा पुन्हा खाल!.कृती1. सर्वप्रथम एका कढईत कॅलिफोर्निया अक्रोड मंद आचेवर ३ ते ४ मिनिटे भाजून घ्या. त्यानंतर ते पूर्णपणे थंड होऊ द्या.2. थंड झालेल्या अक्रोडाची मिक्सरमध्ये जाडसर पावडर करून घ्या. मात्र, अक्रोड जास्त वेळ वाटू नका. अन्यथा त्यातील तेल बाहेर पडू शकते.3. आता एका कढईत तूप गरम करून त्यात कुस्करलेला खवा घाला. मंद आचेवर ३ ते ४ मिनिटे सतत ढवळत शिजवा.4. त्यानंतर त्यात दूध पावडर आणि थोडे दूध घालून सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करा..5. आता तयार केलेली अक्रोडाची पावडर घालून मिश्रण पुन्हा एकदा चांगले मिक्स करा.6. हे मिश्रण मंद आचेवर शिजवत राहा. मिश्रण घट्ट होऊन कढईच्या बाजू सोडू लागले की गॅस बंद करा.7. मिश्रण थोडे कोमट झाल्यानंतर त्यात पिठीसाखर आणि वेलची पावडर घालून व्यवस्थित मिसळा.8. मिश्रण कोमट असतानाच हाताने त्याचे छोटे छोटे पेढे तयार करा.9. शेवटी प्रत्येक पेढ्यावर बारीक चिरलेले अक्रोड लावून सजवा..अक्रोड खाण्याचे फायदेअक्रोड केवळ चवीलाच उत्तम नसतात, तर ते वनस्पतीजन्य ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड (ALA), प्रथिने आणि फायबरचाही चांगला स्रोत आहेत. त्यामुळे मिठाई, स्नॅक्स किंवा चटपटीत पदार्थ अशा विविध रेसिपींमध्ये अक्रोडाचा समावेश करता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.