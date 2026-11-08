Diwali Special Recipe: दिवाळीत बनवा संजीव कपूर यांची खास चॉकलेट बर्फी; फक्त ४ साहित्यांत तयार होईल स्वादिष्ट मिठाई!

SANJEEV KAPOOR CHOCOLATE BURFI RECIPE: दिवाळी म्हटलं की घरात फराळाची तयारी, पाहुण्यांची ये-जा आणि गोडधोड पदार्थांची रेलचेल सुरू होते. या सणात घरी काहीतरी वेगळं आणि चविष्ट बनवायचं असेल, तर चॉकलेट बर्फी हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. विशेष म्हणजे, ही बर्फी बनवण्यासाठी जास्त साहित्य किंवा खूप वेळ लागणार नाही.प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर यांनी चॉकलेट बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी शेअर केली आहे. पारंपरिक मावा बर्फीला चॉकलेटची चव देऊन ही मिठाई तयार केली जाते. यात बर्फीचे दोन थर असल्यामुळे ती दिसायलाही आकर्षक लागते. चला तर मग, जाणून घेऊया चॉकलेट बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी..चॉकलेट बर्फी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यखवा (मावा) – ३ कपसाखर – अर्धा कपकोको पावडर – ३ टेबलस्पूनतूप – ताटाला लावण्यासाठीचांदीचा वर्ख – सजावटीसाठी.Dates & Coconut Ladoo: यंदाच्या दिवाळीत फराळात बनवा हटके पदार्थ! साखरेशिवाय तयार करा खजूर-नारळाचे पौष्टिक लाडू; चव अशी की पुन्हा पुन्हा खाल!.चॉकलेट बर्फी बनवण्याची कृती1. सर्वप्रथम एका सपाट ताटाला किंवा ट्रेला थोडे तूप लावून घ्या.2. आता एका जाड बुडाच्या नॉनस्टिक कढईत किसलेला खवा घाला. मध्यम आचेवर सतत ढवळत खवा वितळवून घ्या. खव्याला रंग येणार नाही, याची काळजी घ्या.3. खवा व्यवस्थित वितळल्यानंतर त्यात साखर घाला. साखर पूर्णपणे विरघळेपर्यंत मिश्रण सतत ढवळत राहा.4. तयार मिश्रणाचे दोन समान भाग करा. त्यातील एक भाग तूप लावलेल्या ताटात ओता. ताट दोन्ही बाजूंनी धरून हलकेच २ ते ३ वेळा टॅप करा, म्हणजे मिश्रण ताटात एकसारखे पसरेल. आता हा थर थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवा..5. कढईतील उरलेल्या खव्याच्या मिश्रणात कोको पावडर घाला. मंद आचेवर हे मिश्रण चांगले एकजीव करून घ्या. त्याला छान चॉकलेटी रंग येईल.6. आता तयार झालेलं चॉकलेटचं मिश्रण पहिल्या थरावर अलगद ओता आणि एकसारखं पसरवा.7. बर्फी पूर्णपणे थंड होऊन सेट होऊ द्या. त्यानंतर वरून चांदीचा वर्ख लावा आणि आवडीनुसार चौकोनी किंवा डायमंड आकारात कापून घ्या..Walnut Peda Recipe: दिवाळीत पाहुण्यांचं करा घरगुती मिठाईने स्वागत! बनवा पौष्टिक आणि चविष्ट 'अक्रोड पेढे', पाहा Video.तुमची चविष्ट चॉकलेट बर्फी तयार आहे!दिवाळीत पाहुण्यांना काहीतरी वेगळं गोड खाऊ घालायचं असेल किंवा नेहमीच्या मिठाईपेक्षा हटके पदार्थ बनवायचा असेल, तर ही रेसिपी नक्की करून पाहा. कमी साहित्य आणि सोपी कृती यामुळे घरच्या घरी बाजारासारखी दिसणारी चॉकलेट बर्फी तयार करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.