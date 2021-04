क्रिस्पी चीज बॉल सहज बनवा घरी

रेस्टॉरंट शैलीतील चीज बॉल बनवण्याची योग्य कृती आम्हाला सापडली आहे. हे फक्त साधेच नाही तर कुरकुरीत देखील आहे. हे अंतिम स्टार्टर तयार करण्यासाठी आपल्याला किसलेले ब्रेड क्रंब, मैदा, दूध, अजमोदा (ओवा), कॉर्न पीठ, मिरपूड पावडर, मिरचीचे फ्लेक्स आणि मीठ आवश्यक असेल. कृती: किसलेले चीज मोठ्या मिक्सिंग भांड्यात घ्या, आपण प्रक्रिया केलेले चीज किंवा मॉझरेला आपल्या आवडीनुसार घेऊ शकता. ब्रेड क्रंब्स, मैदा, मिरचीचा फ्लेक्स, मिरपूड पावडर, मीठ, कॉर्न फ्लेक्स आणि अजमोदा (आपल्याला पर्याय म्हणून ताजे कोथिंबीर वापरू शकता). चमच्याने प्रत्येकाला चांगले मिश्रण द्या. आता दूध घालून परत मिक्स करावे. आवश्यकतेनुसार पाणी घाला. पीठ तयार करण्यासाठी आपल्या हाताचा वापर करा आपल्या हाथावर गुळगुळीत करा आणि त्यांना गोळ्यांमध्ये रोल करा. प्लेटवर थोडा मैदा शिंपडा, चीजच्या पिठाचे पीठ रोल करा, गोळे फ्रीजमध्ये २० मिनिटे ठेवा. तेल गरम करा आणि कमी मध्यम आचेवर गोळे तळा. कुरकुरीत आणि गोल्डन होईपर्यंत तळून घ्या, जास्त पडू नका. आपल्या आवडीनुसार गरम गरम सर्व्ह करा. एप्रिल फूल एक आठवण

